كيف تجعل خزانة ملابس Ikea الخاصة بك تبدو وكأنها مدمجة مخصصة

يمكن أن تضيف المدمجات الإضافية تخزينًا مفيدًا وأناقة مخصصة دون تعطيل أسلوب منزلك. يجلسون داخل الجدران للاستفادة من المساحة غير المستخدمة أو تخطيطات الغرف المحرجة في جميع أنحاء منزلك ، مما يخلق حلول تخزين في خزانة أو توفير مسرح منزلي سلس في غرفة المعيشة الخاصة بك. يمكن أن تبدو إضافة مُدمجة مخيفة ، خاصةً إذا كانت تتضمن أدراجًا-مشروعًا مملاً حتى بالنسبة للعاملين الخشبيين ذوي الخبرة. ومع ذلك ، تتمثل إحدى الطرق الرائعة في “اختراق” العملية ، في استخدام قطعة من الأثاث مسبقًا ، مثل Dresser Ikea بأسعار معقولة ، وتأطير حولها بدلاً من البدء من الصفر.

إذا كنت مهتمًا بتطبيق مجموعة مدمجة ، فستحتاج إلى بعض الأشياء: تدريبات ، منشار دائري ، خشب رقائقي ، (بالطبع) Dresser Ikea الخاص بك. لا تقلق بشأن الحصول على منشار إذا لم يكن لديك منشار بالفعل ، حيث يمكنك الحصول على قطع من الخشب عند شرائه من Home Depot أو Lowe’s. فقط ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى الحصول على جميع قياساتك في متناول يديك ، لذا تحقق من التحجيم لكل قطعة خلال مرحلة التخطيط. قم بعمل عدد قليل من الرسومات وقم بتدوين جميع الأرقام التي ستحتاجها (بما في ذلك تلك الخاصة بـ IKEA Dresser) ، ولا تنس التفكير في حجم وارتفاع ألواحك.