كيف تجعل خزانة ملابس Ikea الخاصة بك تبدو وكأنها مدمجة مخصصة

يمكن أن تضيف المدمجات الإضافية تخزينًا مفيدًا وأناقة مخصصة دون تعطيل أسلوب منزلك. يجلسون داخل الجدران للاستفادة من المساحة غير المستخدمة أو تخطيطات الغرف المحرجة في جميع أنحاء منزلك ، مما يخلق حلول تخزين في خزانة أو توفير مسرح منزلي سلس في غرفة المعيشة الخاصة بك. يمكن أن تبدو إضافة مُدمجة مخيفة ، خاصةً إذا كانت تتضمن أدراجًا-مشروعًا مملاً حتى بالنسبة للعاملين الخشبيين ذوي الخبرة. ومع ذلك ، تتمثل إحدى الطرق الرائعة في “اختراق” العملية ، في استخدام قطعة من الأثاث مسبقًا ، مثل Dresser Ikea بأسعار معقولة ، وتأطير حولها بدلاً من البدء من الصفر.
إذا كنت مهتمًا بتطبيق مجموعة مدمجة ، فستحتاج إلى بعض الأشياء: تدريبات ، منشار دائري ، خشب رقائقي ، (بالطبع) Dresser Ikea الخاص بك. لا تقلق بشأن الحصول على منشار إذا لم يكن لديك منشار بالفعل ، حيث يمكنك الحصول على قطع من الخشب عند شرائه من Home Depot أو Lowe’s. فقط ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى الحصول على جميع قياساتك في متناول يديك ، لذا تحقق من التحجيم لكل قطعة خلال مرحلة التخطيط. قم بعمل عدد قليل من الرسومات وقم بتدوين جميع الأرقام التي ستحتاجها (بما في ذلك تلك الخاصة بـ IKEA Dresser) ، ولا تنس التفكير في حجم وارتفاع ألواحك.
تركيب مضمار ايكيا كمدمج
بمجرد تحديد المكان الذي تريد فيه نظام الأدراج المدمج ، قم بإزالة ألواح المنطقة بعناية ووضعها جانباً-ستحتاج إليها لاحقًا. سيسمح ذلك للمضمنة بالجلوس على الحائط ، بالإضافة إلى أنه يقلل من المخاض. قم ببناء منصة صغيرة للجلوس أسفل خزانة الملابس الخاصة بك ، مما يضمن أن يجلس قاع الأثاث عند ارتفاع أو أعلى من ألواحك. هذا يجعل المظهر المدمج مقصودًا ومهنيًا ، وليس مثل إضافة المرحلة المتأخرة.
ضع المنصة في موقعك المطلوب. إذا كان لدى Ikea Dresser أرجل قابلة للإزالة ، فقم بإزالتها مع الأدراج ، ثم تركز الوحدة على المنصة ؛ إذا لم يكن كذلك ، استخدم ألواح الخشب الرقائقي لإخفاء الأرجل. تأمين الجزء السفلي من خزانة الملابس (أو الإطار) إلى النظام الأساسي بمسامير قوية. لمزيد من الاستقرار ، تأمين الجزء الخلفي من خزانة ملابس الجدار. اعتمادًا على حجمه ، قد يأتي خزانك بالفعل مع الأجزاء المناسبة لترسيخ الجدار ، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، وإذا كان دعم الفستان رقيقًا جدًا لدعم وزنه ، وتأمينه عبر أقواس أمان الأثاث.
باستخدام الخشب الرقائقي ، املأ أي ثغرات بين خزانة الملابس والجدران ، ثم قم بربي ألواح الخشب في وجه الخزانة. قم بتعيين لوحة أخرى من الخشب الرقائقي أعلى خزانة الملابس ، وتشكيل الجزء العلوي الصلب الخاص بك المدمج. قم بتأمين ألواح القاعدة التي قمت بإزالتها مسبقًا إلى الوجه السفلي من منصة خزانة الملابس الخاصة بك ، واستكمال الوهم المدمج. يمكنك إما التوقف هنا أو تصنيع وحدة رفوف لسد الفجوة بين خزانة الملابس والسقف الخاص بك ، مما يجعل الغرفة تبدو أكبر على الفور.
أضف بعض اللمسات المهنية (والشخصية) النهائية
قد تميل إلى البدء في رسم خزانة ملابسك الجديدة المدمجة (نتعرف على خدعة لطلاء أسطح Ikea الصعبة) ، لكن لا تنسوا جزءًا لا يتجزأ من العملية: Caulk. يضيف ملء أي مفاصل مع Caulk لمسة احترافية ويضمن مزيد من الأمن واستقرار المدمج الخاص بك.
بعد ذلك ، بعد تحضير شامل ، يمكنك أخيرًا رسم قطعتك. لإلقاء نظرة سلسة ، قم برسمه بنفس لون جدرانك. بعد تجفيف الطلاء تمامًا ، أضف الأدراج إلى القطعة وتعجبك بأعمالك اليدوية. كلمسة إضافية ، جرب طباعة الأدراج مع ورق الاتصال – مثل قشر Gorilla Grip و Paper من Amazon – لحمايتها أثناء إضافة اللون أو الزخرفة.
على الرغم من أن Ikea Dressers تأتي بالفعل مع الأجهزة ، يمكنك تبديل المقابض وسحب الدرج لشيء يتطابق بشكل أفضل مع جمالية غرفتك. يمكنك حتى تحويل المواد المذهلة إلى أجهزة خزانة فريدة من نوعها ، مما يؤدي إلى إضافة شخصية إلى قطعة مخصصة ومدمجة.