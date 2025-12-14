كيف تجعل صبار عيد الميلاد الخاص بك يزدهر بعد العطلة

نظرًا لأن صبار عيد الميلاد يضع براعم عندما يكون النهار أطول من الليل، فامنح النبات فترات مظلمة طويلة تدوم من 13 إلى 15 ساعة. يجب أن تتراوح درجة حرارة هذه الليالي الباردة أيضًا بين 60 و65 درجة فهرنهايت. عند محاولة تحديد توقيت ازدهار صبار عيد الميلاد بشكل صحيح خلال العطلات، يجب أن تبدأ في دعم دورة زهور نباتك المنزلي في الخريف. ومع ذلك، إذا كنت تريد مجموعة أخرى من البراعم في الربيع، فستحتاج إلى الحفاظ على هذه الدورة الليلية الطويلة لنباتك خلال بقية فصل الشتاء. بعد حوالي 8 إلى 12 أسبوعًا من هذا العلاج، من المفترض أن ينتج صبار العطلة المزيد من الزهور.

في الشتاء، قد تجعل دورات ضوء النهار الطبيعية للأرض هذه العملية أسهل، لكن سيتعين عليك بذل بعض الجهد لإبقاء النبات في الظلام بعد الاعتدال الشتوي، عندما تبدأ الأيام في النمو لفترة أطول مرة أخرى. كل ليلة في الساعة 5 مساءً، ضع صبار عيد الميلاد في خزانة باردة أو غرفة مظلمة، ثم أخرجها في الساعة 8 صباحًا من اليوم التالي. بدلًا من ذلك، يمكنك تغطية النبات بصندوق أو ستارة معتمة لنفس الفترة من الوقت كل يوم. ومع ذلك، سيظل بحاجة إلى ضوء الشمس أثناء النهار، لذا لا تنساه واتركه بدون ضوء طوال اليوم. إذا وجدت صعوبة في تحقيق هذه الظروف المظلمة، فهناك حل بديل. في بعض الأحيان تكون درجات الحرارة الباردة دون ليال طويلة كافية لتحفيز إعادة الإزهار. إذا كنت ترغب في تجربة هذا الخيار، فاستهدف درجة حرارة تتراوح بين 55 إلى 60 درجة فهرنهايت، لكن لا تدع درجة الحرارة تنخفض إلى أقل من 50. بمجرد تكوين البراعم، من الأفضل إبقاء النبات في مكان واحد.