كيف تجعل صبار عيد الميلاد الخاص بك يزدهر بعد العطلة

يقوم الكثير منا بإحضار صبار عيد الميلاد إلى منازلنا خلال عطلة الشتاء. ولكن عندما تنتهي الاحتفالات وتذبل الزهور، فإننا نتساءل عما إذا كان بإمكاننا إعادة تلك الأزهار الجميلة قبل الشتاء المقبل. هناك العديد من العوامل التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار لضمان إعادة ازدهار صبار عيد الميلاد الخاص بك عندما تريد ذلك. بالإضافة إلى توفير الرعاية الأساسية والأساسية لنبات صبار عيد الميلاد المنزلي، فإن قضاء الليالي الطويلة ودرجات الحرارة الباردة يعد أمرًا مهمًا بشكل خاص لتشجيع الإزهار. يمكن أن تؤثر أيضًا العوامل الإضافية مثل قلة الري وحجب الأسمدة وتجنب درجات الحرارة القصوى على عرض الأزهار الذي ستحصل عليه من الصبار.
الجزء الأصعب من إعادة التفتح هو إيجاد التوازن الصحيح بين درجة الحرارة والإضاءة. مثل البونسيتة، يزهر صبار العطلات عندما تكون الليالي أطول من النهار. وهذا ما يسمى استجابة الفترة الضوئية، وهو ليس بالأمر غير المعتاد بين النباتات – فالعديد من محاصيل حديقتنا تزهر أيضًا استجابة لطول ضوء النهار. للاستفادة من هذه السمة لزراعة نبات الصبار الذي يزهر في فصل الشتاء المفضل لدى الجميع، يتعين على مزارعي البيوت الزجاجية إدارة الإضاءة والمناخ بإحكام، بالإضافة إلى المياه والأسمدة، لإنشاء نباتات منزلية مزهرة جذابة في الوقت المناسب لقضاء العطلات. سيتطلب الحصول على نفس عرض الأزهار في المنزل في أواخر الشتاء والربيع وما بعده بعض الجهد، لكن استخدام روتين استراتيجي يمكن أن يشجع الصبار على إنتاج تدفق ثانٍ.
شجّع أزهار صبار عيد الميلاد على الليالي الطويلة المظلمة والباردة
نظرًا لأن صبار عيد الميلاد يضع براعم عندما يكون النهار أطول من الليل، فامنح النبات فترات مظلمة طويلة تدوم من 13 إلى 15 ساعة. يجب أن تتراوح درجة حرارة هذه الليالي الباردة أيضًا بين 60 و65 درجة فهرنهايت. عند محاولة تحديد توقيت ازدهار صبار عيد الميلاد بشكل صحيح خلال العطلات، يجب أن تبدأ في دعم دورة زهور نباتك المنزلي في الخريف. ومع ذلك، إذا كنت تريد مجموعة أخرى من البراعم في الربيع، فستحتاج إلى الحفاظ على هذه الدورة الليلية الطويلة لنباتك خلال بقية فصل الشتاء. بعد حوالي 8 إلى 12 أسبوعًا من هذا العلاج، من المفترض أن ينتج صبار العطلة المزيد من الزهور.
في الشتاء، قد تجعل دورات ضوء النهار الطبيعية للأرض هذه العملية أسهل، لكن سيتعين عليك بذل بعض الجهد لإبقاء النبات في الظلام بعد الاعتدال الشتوي، عندما تبدأ الأيام في النمو لفترة أطول مرة أخرى. كل ليلة في الساعة 5 مساءً، ضع صبار عيد الميلاد في خزانة باردة أو غرفة مظلمة، ثم أخرجها في الساعة 8 صباحًا من اليوم التالي. بدلًا من ذلك، يمكنك تغطية النبات بصندوق أو ستارة معتمة لنفس الفترة من الوقت كل يوم. ومع ذلك، سيظل بحاجة إلى ضوء الشمس أثناء النهار، لذا لا تنساه واتركه بدون ضوء طوال اليوم. إذا وجدت صعوبة في تحقيق هذه الظروف المظلمة، فهناك حل بديل. في بعض الأحيان تكون درجات الحرارة الباردة دون ليال طويلة كافية لتحفيز إعادة الإزهار. إذا كنت ترغب في تجربة هذا الخيار، فاستهدف درجة حرارة تتراوح بين 55 إلى 60 درجة فهرنهايت، لكن لا تدع درجة الحرارة تنخفض إلى أقل من 50. بمجرد تكوين البراعم، من الأفضل إبقاء النبات في مكان واحد.
راقب المسودات والماء أقل من أجل الإزهار لفترة طويلة
في العادة، ينبغي ترك صبار عيد الميلاد يجف قليلًا بين مرات الري، مما يمنحه شرابًا عندما يجف الجزء العلوي من التربة. أثناء إزهار النبات، يجب عليك الالتزام بروتين الترطيب الطبيعي هذا. ومع ذلك، بعد ذبول الدفعة الأولى من الأزهار، ستحتاج إلى الري بشكل أقل لتشجيع إعادة الإزهار، مما يسمح لتربة النباتات بالجفاف بشكل أعمق. بعد انتهاء الإزهار في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع، قلل الماء مرة أخرى حتى تلاحظ نموًا جديدًا للساق.
قد تفترض أن الإزهار هو الوقت المثالي لتخصيب نباتك، لكنه ليس كذلك. امنع استخدام أي سماد حتى ينتهي النبات من التفتح. احرص أيضًا على تجنب الأماكن الساخنة والتيارات الهوائية الباردة، حيث يمكن أن يتسبب كلاهما في سقوط البراعم. إذا كنت تأمل في زيادة عدد الزهور في نباتك المنزلي إلى الحد الأقصى، فهناك شيء آخر يمكنك القيام به. بمجرد الانتهاء من ازدهار الصبار في أواخر الربيع، قم بتقليم سيقانه أو قرصها للخلف لتشجيع التفرع. المزيد من الفروع سوف تعطيك المزيد من الإزهار.