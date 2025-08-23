كيف تحافظ على رائحة الغسيل الرائحة الطازجة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
هناك مغسلة قذرة – وبعد ذلك ، هناك نوع من الغسيل الذي يطلق حجم الرائحة الكريهة. إذا كانت أنت أو شخص ما في المنزل إما رياضي أو يعمل في وظيفة بدنية للغاية ، فأنت تعلم أن الرائحة الكريهة يمكن أن تصل إلى المستوى التالي. البكتيريا وزيت الجسم والعرق هي الجناة للروائح الكريهة على الملابس. حتى مع الغسيل ، فإن هذه الروائح لا تختفي دائمًا ، إلا إذا بذلت بعض الجهد الإضافي. لحسن الحظ ، لا يجب أن تكون روتيلا محبطة إذا تحولت إلى المنظفات الأنزيمية. إنها ممتازة في معالجة الروائح والبقع العنيدة بحيث لا يتعين عليك أن تكون محرجًا ارتداء معدات التمرين المفضلة لديك. يمكنك استخدام هذه الأنواع من المنظفات في الغسالة ، كإزالة وصمة عار قبل مسبق ، أو في حاوية من أجل مسبق.
تحتوي المنظفات المستندة إلى الإنزيم على مجموعة متنوعة من الإنزيمات التي تعمل معًا لتحطيم المركبات اللطيفة والرائحة. وهي تتضمن عادة مكونات مثل الليباز والبروتياز والأميليز ، كل منها يلعب دورًا في الحفاظ على رائحة الملابس الطبيعية. هناك العديد من المنظفات الشهيرة (استنادًا إلى المراجعات) للاختيار من بينها ، مثل يوم السيدة ماير النظيف – صيغة قابلة للتحلل الحيوية الصعبة في غرفة الغسيل.
إليك كيفية استخدام منظفات الإنزيم لمحاربة ملابسك نتن
من بين الاختراقات البسيطة الأخرى في الغسيل ، يمكنك التخلص من البقع والروائح الكريهة عن طريق إنشاء نقع منظف إنزيم. املأ حاوية بالماء وأضف كمية صغيرة من المنظفات. ثم ، دع قطعة ملابسك تنقع فيها لبضع ساعات قبل الغسيل. عند استخدام منظف إنزيمي في الغسالة الخاصة بك ، مثل المنظفات التي تعمل بها مصنع ECOS ، تأكد من قراءة الإرشادات لأنها قد تختلف عن المنظفات التقليدية.
هذه الأنواع من الحلول ستساعد ملابسك البائسة (مثل سروال البيسبول لطفلك) على الخروج من أنظف وأعذب دون استخدام مواد كيميائية قاسية. ومن المثير للاهتمام ، أن كل من الإنزيمات يساهم بطريقتها المتخصصة. على سبيل المثال ، يركز البروتياز على بقع البروتين ، مثل تلك التي خلفها العرق والدم. في حين أن الأميليز تستهدف البقع الغذائية القائمة على الكربوهيدرات ، والتي قد يكون من الصعب للغاية إزالتها. بطريقة مماثلة ، تتبع ليباز البقع الدهنية. تعمل جميع الإنزيمات كفريق واحد لتحييد جزيئات تسبب الرائحة أيضًا-وهذا هو السبب في أن هذه الأنواع من المنظفات يمكن أن تكون عجبًا في يوم الغسيل.
إذا كان لديك وصمة عار تريد معالجتها على وجه التحديد ، مثل الإبطين الصفراء للقميص ، قم بتكوين حل سريع. ما عليك سوى حل كمية صغيرة من المنظفات السائلة في الماء الدافئ ، ثم صبها في زجاجة رذاذ. قم برش الخليط بسخاء على وصمة عار ، ثم اترك الثوب يجلس لمدة ساعة تقريبًا قبل إلقائه في الغسالة. من أجل البقع الصعبة حقًا ، قم ببلل قطعة الملابس – ثم صب كمية صغيرة من المنظفات مباشرة على وصمة عار وعملها في النسيج بيديك.