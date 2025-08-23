كيف تحافظ على رائحة الغسيل الرائحة الطازجة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

هناك مغسلة قذرة – وبعد ذلك ، هناك نوع من الغسيل الذي يطلق حجم الرائحة الكريهة. إذا كانت أنت أو شخص ما في المنزل إما رياضي أو يعمل في وظيفة بدنية للغاية ، فأنت تعلم أن الرائحة الكريهة يمكن أن تصل إلى المستوى التالي. البكتيريا وزيت الجسم والعرق هي الجناة للروائح الكريهة على الملابس. حتى مع الغسيل ، فإن هذه الروائح لا تختفي دائمًا ، إلا إذا بذلت بعض الجهد الإضافي. لحسن الحظ ، لا يجب أن تكون روتيلا محبطة إذا تحولت إلى المنظفات الأنزيمية. إنها ممتازة في معالجة الروائح والبقع العنيدة بحيث لا يتعين عليك أن تكون محرجًا ارتداء معدات التمرين المفضلة لديك. يمكنك استخدام هذه الأنواع من المنظفات في الغسالة ، كإزالة وصمة عار قبل مسبق ، أو في حاوية من أجل مسبق.

تحتوي المنظفات المستندة إلى الإنزيم على مجموعة متنوعة من الإنزيمات التي تعمل معًا لتحطيم المركبات اللطيفة والرائحة. وهي تتضمن عادة مكونات مثل الليباز والبروتياز والأميليز ، كل منها يلعب دورًا في الحفاظ على رائحة الملابس الطبيعية. هناك العديد من المنظفات الشهيرة (استنادًا إلى المراجعات) للاختيار من بينها ، مثل يوم السيدة ماير النظيف – صيغة قابلة للتحلل الحيوية الصعبة في غرفة الغسيل.