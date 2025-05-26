على الرغم من أنه يمكنك استئجار محترف لإعادة بيع كونترتوب الخرسانة الخاصة بك ، إلا أنه يمكن القيام بذلك أيضًا بنفسك. تأتي السدادات عمومًا في تشطيفين: لامع أو صقيل. يوفر سالك الساتان تألقًا أقل ويعطي مظهرًا أكثر طبيعية ، في حين أن النهاية اللامعة تمنحها المزيد من اللمعان وتميل إلى أن تكون أسهل في التنظيف. يمكنك حتى اختيار طلاء كونترتوب الخرسانة الخاص بك بعناية لإلقاء نظرة جديدة قبل تطبيق السداد. هذا يعطيها حاجز وصمة عار إضافي.

قبل تطبيق السدادات على كونترتوب ، تأكد من أن السطح نظيف تمامًا. إذا كان مانعة التسرب القديمة تالفًا أو تقشيرًا أو عولجًا بالشمع أو الطارد أو السدادات المخترقة ، فقد تحتاج إلى ترطيب طحن كونترتوب لتجريده إلى الخرسانة العارية مرة أخرى. قد يكون الحفر ضروريًا أيضًا لمساعدة السطح على السطح. اتبع إرشادات خلط السدادات الخاصة بك ، ثم قم بتطبيق السدادات بحرية على العداد بأكمله مع أسطوانة رغوة أو فرشاة. بمجرد أن يجف المعطف الأول (بعد حوالي 24 ساعة) ، أضف معطفًا آخر أو اثنتين من السدادات لمزيد من الحماية والتغطية على أي بقع ضائعة. يمكنك أيضًا استخدام Sander لتسوية السطح بين المعاطف. بمجرد أن تتاح لك الفرصة للجلوس والعلاج وفقًا للتعليمات ، يمكنك البدء في استخدام العداد مرة أخرى.

على الرغم من كل فوائدها ، هناك بعض الجوانب السلبية لأسطح الخرسانة البيضاء ، بما في ذلك الصيانة الروتينية. تشمل الصيانة السليمة إعادة تحديد كل مرة ، اعتمادًا على نوع السدادات الخرسانية المستخدمة. قد تجد المزيد من الإرشادات المحددة حول الملصق لإعادة وضعها ، ولكن بشكل عام يجب أن يتم ذلك كل بضع سنوات للحفاظ على البقع في وضع حرج والتأكد من أن أسطح المناطق البيضاء الخاصة بك تبقى بدائية.