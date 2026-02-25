كيف تحصل على مظهر هذه القطعة العتيقة القيمة التي تضيف جمالاً تاريخيًا إلى منزلك

هل حلمت يومًا بامتلاك قطعة جميلة من الفن التاريخي؟ ربما كنت ترغب دائمًا في تحويل منزلك إلى تكريم لعقارات المرتفعات في “Outlander”؟ أو ربما كنت ببساطة تحب التحف؟ مهما كان مستوى شغفك بالتصميم المستوحى تاريخيًا، هناك طريقة يمكنك من خلالها جلب لمسة التاريخ إلى منزلك من خلال استخدام المفروشات على طراز أوبيسون. في حين أن مفروشات أوبيسون الأصلية بعيدة عن متناول الكثير منا (غالبًا ما تكون أسعارها بالآلاف)، إلا أن هناك بدائل جيدة الصنع يمكنك شراؤها بسعر أكثر واقعية وبنفس القدر من الجمال.
في حين أن هناك العديد من اتجاهات ديكور الجدران التي تعود إلى قرون مضت والتي تعود كل بضع سنوات، إلا أنه يبدو أن المفروشات غالبًا ما لا يتم استغلالها بشكل كافٍ. دعونا نواجه الأمر، المرة الأخيرة التي فكر فيها الكثير منا في استخدام نسيج لتزيين الحائط كانت على الأرجح عندما كنا صغارًا وأردنا تعليق قطعة سماوية أو مصبوغة على سريرنا. قد يكون من الصعب محاولة معرفة كيفية دمج جدار كبير معلق في ديكور منزلك، خاصة شيء يبدو وكأنه جاء من قلعة من القرن الرابع عشر. يبدو الأمر وكأنه اتجاه ديكور قديم للمال يمكن أن يبدو في غير مكانه في منزل في الضواحي. ولكن مع القليل من الجهد والإبداع، يمكنك إضافة نسيج مستوحى من أوبيسون إلى ديكور منزلك بطريقة ليست راقية فحسب، بل تعبر أيضًا عن إحساسك الفريد بالذوق التاريخي بميزانية محدودة.
امنح منزلك لمسة من الأناقة التاريخية مع نسيج على طراز أوبيسون
من المحتمل أنك رأيت نسيج أوبيسون ولم تكن تعرف ذلك. أحد الأمثلة الأكثر شهرة هو “السيدة ووحيد القرن”. لا تعد مفروشات أوبيسون علامة تجارية أو عملاً لفنان معين، ولكنها شكل من أشكال الفن الذي اشتهر على يد العديد من الحرفيين في مدينة أوبيسون بفرنسا. لقد تم تصنيعها في المنطقة منذ قرون، وكانت بمثابة قطعة من ديكورات الجدران التاريخية لفترة طويلة، حيث تزين قاعات العديد من هواة الجمع الأثرياء ومحبي الفن.
تعتبر المفروشات الجدارية السميكة بديلاً رائعًا لجدران المعرض. يمكنك تعليق سجادة جميلة بمنظر رعوي بألوان هادئة خلف الأريكة لإضفاء الدفء والملمس. إن استخدام قطعتين من المفروشات الرأسية في القاعة أو المدخل يمكن أن يضيف لمسة من الأناقة إلى منزلك. مستوحاة من شخصيتك الصغيرة، يمكنك أيضًا العثور على مشهد أسطوري جميل لتعليقه فوق سريرك. في حين أن هناك نسخًا يمكنك شراؤها من 1stdibs.com بأقل من سعر Aubusson الحقيقي، إلا أنه يمكن العثور على خيارات أكثر بأسعار معقولة على موقع eBay أو Etsy. تأكد من التحقق من ضيق النسج، مما يدل على جودة أعلى. سيتم تصنيع المفروشات المشابهة لـ Aubusson من الصوف والأصباغ الطبيعية (مما يجعل الألوان أكثر كتمًا). عادةً ما يتم تعليق هذه الأنواع من ديكورات الحائط من قضبان خشبية أو معدنية، على غرار الستائر المعلقة، ولكن يمكنك استخدام طرق أخرى إذا كنت تفضل ذلك.