كيف تحصل على مظهر هذه القطعة العتيقة القيمة التي تضيف جمالاً تاريخيًا إلى منزلك

هل حلمت يومًا بامتلاك قطعة جميلة من الفن التاريخي؟ ربما كنت ترغب دائمًا في تحويل منزلك إلى تكريم لعقارات المرتفعات في “Outlander”؟ أو ربما كنت ببساطة تحب التحف؟ مهما كان مستوى شغفك بالتصميم المستوحى تاريخيًا، هناك طريقة يمكنك من خلالها جلب لمسة التاريخ إلى منزلك من خلال استخدام المفروشات على طراز أوبيسون. في حين أن مفروشات أوبيسون الأصلية بعيدة عن متناول الكثير منا (غالبًا ما تكون أسعارها بالآلاف)، إلا أن هناك بدائل جيدة الصنع يمكنك شراؤها بسعر أكثر واقعية وبنفس القدر من الجمال.

في حين أن هناك العديد من اتجاهات ديكور الجدران التي تعود إلى قرون مضت والتي تعود كل بضع سنوات، إلا أنه يبدو أن المفروشات غالبًا ما لا يتم استغلالها بشكل كافٍ. دعونا نواجه الأمر، المرة الأخيرة التي فكر فيها الكثير منا في استخدام نسيج لتزيين الحائط كانت على الأرجح عندما كنا صغارًا وأردنا تعليق قطعة سماوية أو مصبوغة على سريرنا. قد يكون من الصعب محاولة معرفة كيفية دمج جدار كبير معلق في ديكور منزلك، خاصة شيء يبدو وكأنه جاء من قلعة من القرن الرابع عشر. يبدو الأمر وكأنه اتجاه ديكور قديم للمال يمكن أن يبدو في غير مكانه في منزل في الضواحي. ولكن مع القليل من الجهد والإبداع، يمكنك إضافة نسيج مستوحى من أوبيسون إلى ديكور منزلك بطريقة ليست راقية فحسب، بل تعبر أيضًا عن إحساسك الفريد بالذوق التاريخي بميزانية محدودة.