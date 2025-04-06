كيف تحل محل Brickmold على الباب

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كيف تحل محل Brickmold على الباب

في صناعة تُرسلها بعقب رياضي ، و sprinklefitters ، وأسلحة الأرنب ، وجع عقدة ، يعد Brickmold مميزًا لكونه لا شيء مميز. أو على الأقل يبدو بهذه الطريقة. قد يكون “Brickmold” (في بعض الأحيان مكتوبة “Brickmould”) مصطلحًا غامضًا بشكل غامض ، ولكن ما يمثل حياة راسخة على الجانب اللطيف من الدنيوي. وقال كيفن كين عندما تحدث معه هومست على وجه الحصر عن أفضل طريقة لاستبدال Brickmold على الباب: “Brickmold عبارة عن تقليم خارجي بين انحياز المنزل وإطارات الأبواب والنوافذ”.

وينبغي أن تعرف. وهو خبير في مجال البناء ومقاول ومالك لمباني كين ، وهو متخصص في المباني مثل المرائب المعدنية المخصصة ، وشركات السيارات المعدنية المعتمدة ، وحظائر المعادن ، وحظائر المعادن ، وغيرها من الهياكل التي يتم تقديمها مسبقًا. يقول كين إن المصطلح قد تطور قليلاً. بصرف النظر عن مجرد ملء الفجوة بين إطارات الباب أو النوافذ والجدران الخارجية ، فإن لديها الآن بعض الأدوار الأخرى. وقال كين: “يمكن أن تكون Brickmold ممتعة من الناحية الجمالية”. “إنه يعزز أيضًا النزاهة الهيكلية للتركيب ، ويخفي مفصل الإطار على الحائط ، ويضيف حاجزًا إضافيًا للحفاظ على المياه خارجًا ، وحماية المنزل من تلف الرطوبة المحتمل.” باختصار ، يعد Brickmold جزءًا مهمًا من تمديد حياة النوافذ والأبواب الخاصة بك.

كيف تحل محل Brickmold على الباب

عندما يحين الوقت لاستبدال Brickmold على الباب ، ستجد أن العملية واضحة ، ولكن هناك طرق تمامًا لزيادة فرص النجاح. عندما تحدث House Digest حصريًا مع Kevin Keen ، خبير البناء الذي قامت شركته ، مباني Keen ، بتركيب أكثر من 75000 مبنى ، قال إن كل شيء يبدأ بالأدوات الصحيحة: شريط Pry ، سكين فائدة ، مطرقة ، أظافر تشطيب ، سد ، مساكن ، وبديل Brickmold. تبدأ العملية ، بشكل حاسم ، من خلال قطع خطوط سد Brickmold بسكين فائدة ؛ يمكن أن يؤدي الفشل في القيام بهذه الخطوة إلى تلف الخشب المحيط عند إزالة البريكولد. بعد ذلك ، استخدم شريط Pry لإزالة القطع القديمة بعناية دون إتلاف إطار الباب.

وقال كين: “تأكد من أن الجزء العلوي من Brickmold الجديد يتداخل قليلاً مع عرض JAMB عند قياسه وقطعته ليناسب”. وأضاف أنه إذا كنت تستخدم بديلًا مصنوعًا من PVC ، فتأكد من زاوية الحافة السفلية لمطابقة العتبة. قم بتأمين القطعة العلوية الجديدة أولاً ، والتشبث ، ثم تسميرها بعناية في الموضع المحاذاة بشكل صحيح. ثم نعلق القطع الجانبية بنفس الطريقة. وأضاف كين: “قبل الطلاء مع الطلاء من الدرجة الخارجية للمتانة ، قم بتسجيل جميع اللحامات وثقوب الأظافر لإنشاء ختم مقاوم للماء”. إنه ، بعد كل شيء ، أبسط بكثير أن تحل محل Brickmold بدلاً من الذهاب خلال العملية الكاملة لإصلاح تلف المياه.

“يجب أن تختار دائمًا مواد مقاومة للطفر مثل المركب أو PVC ،” تم تلخيصها ، “الفحص المزدوج ، قم بتسجيل جميع طبقات الأظافر بشكل صحيح ، وقطع دائمًا خطوط السد بسكين فائدة.”

الأخطاء الشائعة ونصائح رائعة لاستبدال Brickmold

هناك بعض الأخطاء الشائعة – وأفضل الممارسات التي تساعد في التخلص منها – التي يجب على أي شخص يحل محله Brickmold للباب معرفته. عندما تحدث House Digest حصريًا مع المحارب المخضرم في البناء لمدة 25 عامًا كيفن كين ، قال: “على مر السنين ، رأيت الكثير من الأخطاء الشائعة عندما يتعلق الأمر بإعادة بناء صب الطوب. وتشمل هذه الأشياء مثل استخدام مواد غير مدين ، (مثل) الخشب غير المعالج ، والذي يمكن أن يتدهور قبل الأوان.” وليس فقط Brickmold الجديد نفسه الذي يجب أن تشعر به. وقال كين: “خطأ آخر في غالبًا ما يسبب ذلك أن الصداع غير كافٍ لختم ، مما يتيح اقتحام المياه والأضرار الهيكلية”.

كما قدم لنا كين بعض النصائح الرائعة لاستبدال Brickmold من الباب بنجاح. بعض ، مثل حفر الثقوب التجريبية في القولبة لمنع الانقسام أثناء وضع اليدين ، هي نصيحة رائعة لأي مشروع لتحسين المنزل DIY. البعض الآخر محددة لـ Brickmold ، أو على الأقل تقليم خارجي. على سبيل المثال ، يتوسع PVC – وهو نوع شائع بشكل متزايد من صب الجدار – ويتقلص مع تغييرات في درجة الحرارة. وقال: “إذا كنت تعمل مع مواد مثل PVC ، فاترك فجوات صغيرة في المفاصل واستخدم سدًا مرنًا للسماح بالتوسع والانكماش.”

ولا تنسى الصيانة. وقال كين: “للتأكد من ضمان المتانة على المدى الطويل والحفاظ على سلامة ومظهر Brickmold ، تحقق من ذلك بشكل منتظم”.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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