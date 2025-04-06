كيف تحل محل Brickmold على الباب

في صناعة تُرسلها بعقب رياضي ، و sprinklefitters ، وأسلحة الأرنب ، وجع عقدة ، يعد Brickmold مميزًا لكونه لا شيء مميز. أو على الأقل يبدو بهذه الطريقة. قد يكون “Brickmold” (في بعض الأحيان مكتوبة “Brickmould”) مصطلحًا غامضًا بشكل غامض ، ولكن ما يمثل حياة راسخة على الجانب اللطيف من الدنيوي. وقال كيفن كين عندما تحدث معه هومست على وجه الحصر عن أفضل طريقة لاستبدال Brickmold على الباب: “Brickmold عبارة عن تقليم خارجي بين انحياز المنزل وإطارات الأبواب والنوافذ”.

وينبغي أن تعرف. وهو خبير في مجال البناء ومقاول ومالك لمباني كين ، وهو متخصص في المباني مثل المرائب المعدنية المخصصة ، وشركات السيارات المعدنية المعتمدة ، وحظائر المعادن ، وحظائر المعادن ، وغيرها من الهياكل التي يتم تقديمها مسبقًا. يقول كين إن المصطلح قد تطور قليلاً. بصرف النظر عن مجرد ملء الفجوة بين إطارات الباب أو النوافذ والجدران الخارجية ، فإن لديها الآن بعض الأدوار الأخرى. وقال كين: “يمكن أن تكون Brickmold ممتعة من الناحية الجمالية”. “إنه يعزز أيضًا النزاهة الهيكلية للتركيب ، ويخفي مفصل الإطار على الحائط ، ويضيف حاجزًا إضافيًا للحفاظ على المياه خارجًا ، وحماية المنزل من تلف الرطوبة المحتمل.” باختصار ، يعد Brickmold جزءًا مهمًا من تمديد حياة النوافذ والأبواب الخاصة بك.