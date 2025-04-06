في صناعة تُرسلها بعقب رياضي ، و sprinklefitters ، وأسلحة الأرنب ، وجع عقدة ، يعد Brickmold مميزًا لكونه لا شيء مميز. أو على الأقل يبدو بهذه الطريقة. قد يكون “Brickmold” (في بعض الأحيان مكتوبة “Brickmould”) مصطلحًا غامضًا بشكل غامض ، ولكن ما يمثل حياة راسخة على الجانب اللطيف من الدنيوي. وقال كيفن كين عندما تحدث معه هومست على وجه الحصر عن أفضل طريقة لاستبدال Brickmold على الباب: “Brickmold عبارة عن تقليم خارجي بين انحياز المنزل وإطارات الأبواب والنوافذ”.
وينبغي أن تعرف. وهو خبير في مجال البناء ومقاول ومالك لمباني كين ، وهو متخصص في المباني مثل المرائب المعدنية المخصصة ، وشركات السيارات المعدنية المعتمدة ، وحظائر المعادن ، وحظائر المعادن ، وغيرها من الهياكل التي يتم تقديمها مسبقًا. يقول كين إن المصطلح قد تطور قليلاً. بصرف النظر عن مجرد ملء الفجوة بين إطارات الباب أو النوافذ والجدران الخارجية ، فإن لديها الآن بعض الأدوار الأخرى. وقال كين: “يمكن أن تكون Brickmold ممتعة من الناحية الجمالية”. “إنه يعزز أيضًا النزاهة الهيكلية للتركيب ، ويخفي مفصل الإطار على الحائط ، ويضيف حاجزًا إضافيًا للحفاظ على المياه خارجًا ، وحماية المنزل من تلف الرطوبة المحتمل.” باختصار ، يعد Brickmold جزءًا مهمًا من تمديد حياة النوافذ والأبواب الخاصة بك.
كيف تحل محل Brickmold على الباب
عندما يحين الوقت لاستبدال Brickmold على الباب ، ستجد أن العملية واضحة ، ولكن هناك طرق تمامًا لزيادة فرص النجاح. عندما تحدث House Digest حصريًا مع Kevin Keen ، خبير البناء الذي قامت شركته ، مباني Keen ، بتركيب أكثر من 75000 مبنى ، قال إن كل شيء يبدأ بالأدوات الصحيحة: شريط Pry ، سكين فائدة ، مطرقة ، أظافر تشطيب ، سد ، مساكن ، وبديل Brickmold. تبدأ العملية ، بشكل حاسم ، من خلال قطع خطوط سد Brickmold بسكين فائدة ؛ يمكن أن يؤدي الفشل في القيام بهذه الخطوة إلى تلف الخشب المحيط عند إزالة البريكولد. بعد ذلك ، استخدم شريط Pry لإزالة القطع القديمة بعناية دون إتلاف إطار الباب.
وقال كين: “تأكد من أن الجزء العلوي من Brickmold الجديد يتداخل قليلاً مع عرض JAMB عند قياسه وقطعته ليناسب”. وأضاف أنه إذا كنت تستخدم بديلًا مصنوعًا من PVC ، فتأكد من زاوية الحافة السفلية لمطابقة العتبة. قم بتأمين القطعة العلوية الجديدة أولاً ، والتشبث ، ثم تسميرها بعناية في الموضع المحاذاة بشكل صحيح. ثم نعلق القطع الجانبية بنفس الطريقة. وأضاف كين: “قبل الطلاء مع الطلاء من الدرجة الخارجية للمتانة ، قم بتسجيل جميع اللحامات وثقوب الأظافر لإنشاء ختم مقاوم للماء”. إنه ، بعد كل شيء ، أبسط بكثير أن تحل محل Brickmold بدلاً من الذهاب خلال العملية الكاملة لإصلاح تلف المياه.
“يجب أن تختار دائمًا مواد مقاومة للطفر مثل المركب أو PVC ،” تم تلخيصها ، “الفحص المزدوج ، قم بتسجيل جميع طبقات الأظافر بشكل صحيح ، وقطع دائمًا خطوط السد بسكين فائدة.”
الأخطاء الشائعة ونصائح رائعة لاستبدال Brickmold
هناك بعض الأخطاء الشائعة – وأفضل الممارسات التي تساعد في التخلص منها – التي يجب على أي شخص يحل محله Brickmold للباب معرفته. عندما تحدث House Digest حصريًا مع المحارب المخضرم في البناء لمدة 25 عامًا كيفن كين ، قال: “على مر السنين ، رأيت الكثير من الأخطاء الشائعة عندما يتعلق الأمر بإعادة بناء صب الطوب. وتشمل هذه الأشياء مثل استخدام مواد غير مدين ، (مثل) الخشب غير المعالج ، والذي يمكن أن يتدهور قبل الأوان.” وليس فقط Brickmold الجديد نفسه الذي يجب أن تشعر به. وقال كين: “خطأ آخر في غالبًا ما يسبب ذلك أن الصداع غير كافٍ لختم ، مما يتيح اقتحام المياه والأضرار الهيكلية”.
كما قدم لنا كين بعض النصائح الرائعة لاستبدال Brickmold من الباب بنجاح. بعض ، مثل حفر الثقوب التجريبية في القولبة لمنع الانقسام أثناء وضع اليدين ، هي نصيحة رائعة لأي مشروع لتحسين المنزل DIY. البعض الآخر محددة لـ Brickmold ، أو على الأقل تقليم خارجي. على سبيل المثال ، يتوسع PVC – وهو نوع شائع بشكل متزايد من صب الجدار – ويتقلص مع تغييرات في درجة الحرارة. وقال: “إذا كنت تعمل مع مواد مثل PVC ، فاترك فجوات صغيرة في المفاصل واستخدم سدًا مرنًا للسماح بالتوسع والانكماش.”
ولا تنسى الصيانة. وقال كين: “للتأكد من ضمان المتانة على المدى الطويل والحفاظ على سلامة ومظهر Brickmold ، تحقق من ذلك بشكل منتظم”.