كيف تحول Erin Napier متجر التوفير المشترك في قطعة ديكور بيان فريدة من نوعها

يمكن أن تكون Booksles الأنيقة جعل رف الكتب أو ترتيب العناوين تبدو نظيفة ومتماسكة وتجمع. على الرغم من أنه يمكنك ملء أرففك بالمكتبات المعدنية النفعية التي يتم شراؤها من المتجر ، إلا أن الأطراف المزخرفة يمكن أن تضيف الكثير من الشخصية إلى مساحتك ، سواء كانت تماثيل الحيوانات النحاسية الممتعة أو تمثال نصفي رخامي. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، تأتي أفضل مصادر عقد الكتب في وضع مستقيم من أشياء قد تكون لديك بالفعل أو يمكن أن تتفوق بسهولة. سجلات الفينيل ، على سبيل المثال ، يمكن تحويلها إلى محجوزات مذهلة على ميزانية مع تطبيق القليل من الحرارة. في حلقة حديثة من “The Drew Barrymore Show” ، أظهر Erin Napier من HGTV كيفية إنشاء هذه المقوسات الرائعة في دقائق فقط.

هذه فرصة رائعة لتركيب سجلات الفينيل القديمة الخاصة بك (أو تلك التي تلتقطها غير المستعملة) في قطعة بيان. يمكن العثور على سجلات الفينيل المستخدمة في متاجر التوفير ، وأسواق السلع المستعملة ، ومبيعات المرآب ، والكثير من الخدوش والأضرار التي تمنعهم من لعبها أو جمعها من قبل عشاق الفينيل. يمكن استخدام هذه الألبومات التالفة لمشاريع الديكور المنزلية الممتعة مثل هذه المكتبات. لا يبدو أنهم يقتصرون على الكتب الرائعة (أو ألبومات الفينيل الأخرى) على رف ، بل يمكنهم الحصول على العديد من الاستخدامات حول منزلك ، مثل عقد ألواح قطع لمسح فوضى المطبخ ، أو تنظيم حقائب اليد في الجزء العلوي من الخزانة. اتركهم كما هم أو يرسمونهم بالطلاء الأكريليكي لإلقاء نظرة أكثر زخرفية.