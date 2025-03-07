كيف تحول Erin Napier متجر التوفير المشترك في قطعة ديكور بيان فريدة من نوعها

يمكن أن تكون Booksles الأنيقة جعل رف الكتب أو ترتيب العناوين تبدو نظيفة ومتماسكة وتجمع. على الرغم من أنه يمكنك ملء أرففك بالمكتبات المعدنية النفعية التي يتم شراؤها من المتجر ، إلا أن الأطراف المزخرفة يمكن أن تضيف الكثير من الشخصية إلى مساحتك ، سواء كانت تماثيل الحيوانات النحاسية الممتعة أو تمثال نصفي رخامي. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، تأتي أفضل مصادر عقد الكتب في وضع مستقيم من أشياء قد تكون لديك بالفعل أو يمكن أن تتفوق بسهولة. سجلات الفينيل ، على سبيل المثال ، يمكن تحويلها إلى محجوزات مذهلة على ميزانية مع تطبيق القليل من الحرارة. في حلقة حديثة من “The Drew Barrymore Show” ، أظهر Erin Napier من HGTV كيفية إنشاء هذه المقوسات الرائعة في دقائق فقط.
هذه فرصة رائعة لتركيب سجلات الفينيل القديمة الخاصة بك (أو تلك التي تلتقطها غير المستعملة) في قطعة بيان. يمكن العثور على سجلات الفينيل المستخدمة في متاجر التوفير ، وأسواق السلع المستعملة ، ومبيعات المرآب ، والكثير من الخدوش والأضرار التي تمنعهم من لعبها أو جمعها من قبل عشاق الفينيل. يمكن استخدام هذه الألبومات التالفة لمشاريع الديكور المنزلية الممتعة مثل هذه المكتبات. لا يبدو أنهم يقتصرون على الكتب الرائعة (أو ألبومات الفينيل الأخرى) على رف ، بل يمكنهم الحصول على العديد من الاستخدامات حول منزلك ، مثل عقد ألواح قطع لمسح فوضى المطبخ ، أو تنظيم حقائب اليد في الجزء العلوي من الخزانة. اتركهم كما هم أو يرسمونهم بالطلاء الأكريليكي لإلقاء نظرة أكثر زخرفية.
كيف تصنع مراهنات الفينيل
https://www.youtube.com/watch؟v=XQ_1ZAW4KGU
لثني السجل في شكل Bookend ، ستحتاج إلى تطبيق الحرارة. في مظاهرةها ، تقوم Erin Napier بذلك عن طريق سكب الماء الساخن بعناية من غلاية فوق الفينيل لتليين المادة بحيث تنحني بسهولة. من خلال وضع لوحة تقطيع في التجعد الناشئ ، ستقوم بإنشاء زاوية 90 درجة. كما يبرد الفينيل ، سوف يحتفظ الشكل المنحني. هناك طرق أخرى يمكنها تسخين السجلات ، بما في ذلك وضع ورق البرشمان على الألبوم وتشغيل مكواة عبر أو باستخدام مسدس حراري. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الهدف هو التليين ، وليس الذوبان ، الألبوم. قم بذلك في منطقة جيدة التهوية وارتداء جهاز تنفس ، لأن الأبخرة قد تكون خطرة إذا تم استنشاقها.
هناك العديد من الأشياء الرائعة الأخرى التي يمكنك القيام بها مع سجلات الفينيل المذابة هذه ، بالإضافة إلى طرق مختلفة لثنيها وفقًا لما تحتاج إليه. بالإضافة إلى Bookends ، يمكنك إنشاء أرفف كتب صغيرة للجدار عن طريق ثني السجلات في الوسط وإضافة بعض البراغي لإرفاقها على الحائط. على الرغم من أنهم لن يدعموا مكدسًا كبيرًا ، إلا أنه يمكنك استخدامه للاحتفاظ ببعض الكتب. اسحب بعض خط الصيد عبر ثقوب صغيرة حفر بين أرفف مؤقتة ، ثم قم بربط الطرف العلوي للخط على الحائط لجعل الوحدة أكثر استقرارًا. هذه الأرفف رائعة أيضًا للعناصر والنباتات الصغيرة ، واعتمادًا على كيفية ثنيها ، يمكن أن تكون واسعة أو نحيفة في القاعدة.