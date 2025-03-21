كيف تخبر منزلك يحتاج إلى تنظيف مجاري مهنية

هناك الكثير الذي يذهب إلى الحفاظ على المنزل. وإذا كانت هناك مهمة واحدة يطل عليها الكثيرون ، فإنها يتم تنظيف قنوات الهواء الخاصة بهم. القنوات مخفية ، لذلك من السهل أن تفهم لماذا قد تنسى الحاجة إلى تنظيفها. ومع ذلك ، على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على الرؤية داخل قنوات الهواء في منزلك لتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى تنظيف ، إلا أن هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكن أن تتأثر بها. عند التحدث بشكل حصري مع House Digest ، قام ريتشي درو ، نائب رئيس العمليات في ساعة واحدة بالتسخين و AC ، وقد أبرز بعض العلامات التي قد تكون وقتًا لتجربة شركة تنظيف مهنية. وقال: “مرشحات الهواء المسدودة والفتحات التي تقيد تدفق الهواء ، (و) جزيئات مرئية من الغبار والحطام التي يتم إطلاقها من سجلات الإمداد” ، وهما شيئان يجب أن تتراقب عنهما.

من المهم عدم تجاهل علامات التحذير هذه. وفقًا لـ Drew ، فإن الحفاظ على نظافة قنواتك نظيفة “تتخلص من عث الغبار ويقلل من الحساسية وقضايا الربو.” سيقدر كل شخص في المنزل أن يتمكنوا من التنفس بسهولة أكبر دون خطر تهيج حساسيةهم أو إثارة هجوم الربو. قبل ذلك ، سنلقي نظرة فاحصة على العلامات المختلفة التي يجب تنظيف قنواتك ، بالإضافة إلى توصيات درو حول عدد المرات التي تكون فيها مهمة الصيانة هذه مطلوبة عادة. سنستكشف أيضًا ما إذا كانت هذه مهمة يمكنك التفكير فيها بمفردك ، أو ما إذا كانت واحدة من مشاريع تحسين المنازل التي من الأفضل تركها للمحترفين.