كيف تخبر منزلك يحتاج إلى تنظيف مجاري مهنية

هناك الكثير الذي يذهب إلى الحفاظ على المنزل. وإذا كانت هناك مهمة واحدة يطل عليها الكثيرون ، فإنها يتم تنظيف قنوات الهواء الخاصة بهم. القنوات مخفية ، لذلك من السهل أن تفهم لماذا قد تنسى الحاجة إلى تنظيفها. ومع ذلك ، على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على الرؤية داخل قنوات الهواء في منزلك لتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى تنظيف ، إلا أن هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكن أن تتأثر بها. عند التحدث بشكل حصري مع House Digest ، قام ريتشي درو ، نائب رئيس العمليات في ساعة واحدة بالتسخين و AC ، وقد أبرز بعض العلامات التي قد تكون وقتًا لتجربة شركة تنظيف مهنية. وقال: “مرشحات الهواء المسدودة والفتحات التي تقيد تدفق الهواء ، (و) جزيئات مرئية من الغبار والحطام التي يتم إطلاقها من سجلات الإمداد” ، وهما شيئان يجب أن تتراقب عنهما.
من المهم عدم تجاهل علامات التحذير هذه. وفقًا لـ Drew ، فإن الحفاظ على نظافة قنواتك نظيفة “تتخلص من عث الغبار ويقلل من الحساسية وقضايا الربو.” سيقدر كل شخص في المنزل أن يتمكنوا من التنفس بسهولة أكبر دون خطر تهيج حساسيةهم أو إثارة هجوم الربو. قبل ذلك ، سنلقي نظرة فاحصة على العلامات المختلفة التي يجب تنظيف قنواتك ، بالإضافة إلى توصيات درو حول عدد المرات التي تكون فيها مهمة الصيانة هذه مطلوبة عادة. سنستكشف أيضًا ما إذا كانت هذه مهمة يمكنك التفكير فيها بمفردك ، أو ما إذا كانت واحدة من مشاريع تحسين المنازل التي من الأفضل تركها للمحترفين.
علامات على أن قنوات الهواء تحتاج إلى تنظيفها
هناك بعض المؤشرات الرئيسية التي تحتاج إلى تنظيف قنواتك. قد تحاول أرانب الغبار في منزلك إخبارك بشيء. كما أوضح ريتشي درو أعلاه ، إذا رأيت الكثير من الغبار والحطام يتراكم على سجلات الإمداد الخاصة بك ، فإنه يشير غالبًا إلى أن قنوات الهواء تحتاج إلى تنظيفها. خلال مقابلة حصرية مع House Digest ، حدد Drew مؤشرين آخرين على أن القنوات قد تكون قذرة: “علامات على النمو في الحشرات أو القوارض أو الحشرات (و) نمو العفن المرئي”. إذا كانت القنوات مسدودة ، فليس فقط يمكن أن تنمو في الغبار والحطام ، ولكنها ستنتشر أيضًا في جميع أنحاء المنزل في الهواء الذي يتم تعميمه.
“سيتم تحديد تواتر تنظيف القناة من خلال جودة نظام القناة ، والترشيح المستخدم ، وكمية الملوثات المحمولة جوا ، وساعات التشغيل” ، وفقا لدرو. في حين أن المهنيين يوصيون عادة بتنظيف القنوات الخاصة بك مرة واحدة كل خمس سنوات ، يقول درو: “يجب فحص القنوات سنويًا من أجل النظافة والتسرب”. ويشير أيضًا إلى أن الظروف المختلفة يمكن أن تجعل التنظيف بشكل منتظم ضروريًا. “يولد أعمال التجديد المنزلية كميات هائلة من الغبار والأوساخ والحطام. القنوات غير المخصصة هي الوطلة للتلوث. حدد موعدًا لتفتيش مجاري القناة بعد مشروع إعادة عرض. سيتحقق فنيك من التراكم في نظام HVAC الخاص بك.” إذا كان لديك قطط وكلاب ، فستريد أيضًا أن تكون في حالة تأهب أعلى للحاجة إلى تنظيف قنواتك. وفقًا لدرو ، “تميل المنازل ذات الحيوانات الأليفة إلى تجميع المزيد من شعر الحيوانات الأليفة ، و dander ، ومسبحيات في القنوات الجوية ، وربما تستدعي تنظيف أكثر تواترا.”
لماذا تثق في إيجابيات عندما تحتاج قنواتك إلى تنظيفها
هناك الكثير من مهام الصيانة المنزلية التي يمكنك إكمالها بمفردك. ومع ذلك ، فإن تنظيف القنوات الخاصة بك ربما لا ترغب في القيام به. وقال درو عند التحدث بشكل حصري مع House Digest: “من المهم استئجار شركة لتنظيف قنواتك ذات السمعة الطيبة وهي أيضًا مقاول مرخص ، كجزء كبير من تنظيف القنوات بشكل صحيح يقوم بتنظيف الجزء الداخلي من معالج الهواء أو الفرن”. العملية معقدة للغاية بالنسبة لمالك المنزل العادي لأداء بشكل صحيح. كما يوضح درو ، “يحتاج كل مكون إلى تنظيفه بما في ذلك الخزانة ، والملف ، والسكن المنفاخ ، ومحرك المنفاخ ، وعجلة المنفاخ ، ومجموعة كبيرة من الغدد المفرطة ، وجميع فروع الإمداد والعودة. لذلك ، من أجل تجربة فوائد تنظيف القنوات الخاصة بك بانتظام ، سترغب في ترك هذه المهمة للمحترفين.
ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه لا يوجد أي شيء يمكنك القيام به لمساعدة الهواء بحرية من خلال قنواتك وتقليل التردد الذي سيتعين عليك فيه توظيف محترف لتنظيفها. يوصي Drew بمواكبة تغييرات مرشح الهواء العادي ، والحفاظ على الأثاث بعيدًا عن فتحات العودة ، وضمان بقاء مستوى الرطوبة في منزلك بين 30 ٪ و 50 ٪. كما يسلط الضوء على أهمية إبقاء نظام HVAC الخاص بك يعمل بشكل صحيح من خلال الاستماع إلى الضوضاء الفردية وتوظيف محترف لأداء الصيانة السنوية.