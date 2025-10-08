كيف تخطط الطائرات للحصول على ميزة حقيقية في الملعب في لندن

كيف تخطط الطائرات للحصول على ميزة حقيقية في الملعب في لندن

لندن – إن الطائرات ليست غرباء للعب في الخارج ، لكن رحلة هذا العام ستشعر مختلفة قليلاً.

لعبت Jets ثلاث مباريات سابقة في إنجلترا ، والتي يعود تاريخها إلى عام 2015 ، لكنها كانت الفريق الزائر في كل من هذه الألعاب. يوم الأحد ، سيكونون الفريق المضيف عندما يواجهون برونكو في ملعب توتنهام هوتسبور.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، تنطلق الطائرات لجعل هذا الأمر حقًا يبدو وكأنه لعبة منزلية لمشجعي Jets من إنجلترا وأولئك الذين يقومون بالرحلة إلى اللعبة.

وقال كريس بيرس ، نائب رئيس الفريق لتجارة المشجعين: “حقيقة أنها ستكون لعبة منزلية مقتبسة ، أردنا حقًا أن نكون قادرين على جلب تجربة Jets Gameday إلى مشجعي لندن”.

