كيف تخلط العشب الخاص بك لعشب اللوشر

يمكن أن تصبح المروج رقيقة بمرور الوقت بسبب العوامل البيئية مثل الكثير من الظل والماء وفقدان العناصر الغذائية. قد يصبح العشب أيضًا غير مكتمل بسبب المرض ، والصر منخفض للغاية ، وحركة المرور الثقيلة. ومع ذلك ، لا يعني العشب التخفيف أنك تحتاج إلى إصلاح كامل. هذا هو المكان الذي يأتي فيه الاختلاف. إنه حل ذكي لإحياء العشب غير المكتمل الذي يتضمن إدخال بذور عشب جديدة من نفس النوع في العشب الموجود للحفاظ على العشب الأخضر والخور. الكرز في الأعلى هو أنك لست مضطرًا لتمزيق كل شيء والبدء من جديد. هذا يختلف عن الإشراف ، والذي يتم استخدامه لملء المناطق غير المكتملة حيث لن ينمو العشب عن طريق زرع أنواع العشب المختلفة.

مع الإشراف ، قد يبدو العشب غريبًا بعض الشيء ولا يزال يبدو غير مكتمل مع أنواع العشب غير المتطابقة. من ناحية أخرى ، فإن وظيفة متداخلة تم تنفيذها جيدًا ، لن تزيد من كثافة العشب فحسب ، بل تجعل العشب أكثر جاذبية بشكل واضح مع الحفاظ على مظهره الموحد. العشب الأكثر سمكا هو أيضا أكثر قدرة على مقاومة الأعشاب الضارة. ومع ذلك ، فإن الاختلاف ينطوي على أكثر من مجرد رمي البذور على العشب غير مكتمل. تم القيام به بشكل غير صحيح ، قد تطعم تلك البذور الطيور ولكنها لن تساعد كثيرًا في العشب.