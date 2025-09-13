كيف تخلط العشب الخاص بك لعشب اللوشر

يمكن أن تصبح المروج رقيقة بمرور الوقت بسبب العوامل البيئية مثل الكثير من الظل والماء وفقدان العناصر الغذائية. قد يصبح العشب أيضًا غير مكتمل بسبب المرض ، والصر منخفض للغاية ، وحركة المرور الثقيلة. ومع ذلك ، لا يعني العشب التخفيف أنك تحتاج إلى إصلاح كامل. هذا هو المكان الذي يأتي فيه الاختلاف. إنه حل ذكي لإحياء العشب غير المكتمل الذي يتضمن إدخال بذور عشب جديدة من نفس النوع في العشب الموجود للحفاظ على العشب الأخضر والخور. الكرز في الأعلى هو أنك لست مضطرًا لتمزيق كل شيء والبدء من جديد. هذا يختلف عن الإشراف ، والذي يتم استخدامه لملء المناطق غير المكتملة حيث لن ينمو العشب عن طريق زرع أنواع العشب المختلفة.
مع الإشراف ، قد يبدو العشب غريبًا بعض الشيء ولا يزال يبدو غير مكتمل مع أنواع العشب غير المتطابقة. من ناحية أخرى ، فإن وظيفة متداخلة تم تنفيذها جيدًا ، لن تزيد من كثافة العشب فحسب ، بل تجعل العشب أكثر جاذبية بشكل واضح مع الحفاظ على مظهره الموحد. العشب الأكثر سمكا هو أيضا أكثر قدرة على مقاومة الأعشاب الضارة. ومع ذلك ، فإن الاختلاف ينطوي على أكثر من مجرد رمي البذور على العشب غير مكتمل. تم القيام به بشكل غير صحيح ، قد تطعم تلك البذور الطيور ولكنها لن تساعد كثيرًا في العشب.
ممارسات الاختلاف الأساسية
قبل أن تضع بذورك في التربة ، فكر في التوقيت. أفضل وقت لبذور الأعشاب الباردة في الموسم في أواخر الصيف أو أوائل الخريف. بينما ، بالنسبة للأعشاب في الموسم الدافئ ، من الأفضل أن تتداخل في أواخر الربيع أو أوائل الصيف. النمو في الوقت المناسب يعطي البذور أفضل فرص البقاء على قيد الحياة. أيضًا ، تريد التأكد من أنك تستخدم كثافة البذور الصحيحة. إن تطبيق عدد قليل جدًا من البذور سيضعف التغطية ، وسوف ينتهي بك الأمر مع ترقق العشب في الفناء مرة أخرى. في حين أن تطبيق الكثير من البذور سيحتزم شتلات جديدة ، وسيموت الكثير منها. لذلك ، استشر دائمًا سعر الجنيه لكل مربع للعشب الخاص بك قبل التجول.
قم بإعداد العشب الخاص بك للبذور الجديدة عن طريق إزالة أي حشائش موجودة يمكن أن تتنافس مع النمو الجديد وينهش قبل أن تتاح لها فرصة للانتشار. إذا كانت التربة جافة جدًا ، فاملي المنطقة قبل أيام قليلة قبل البذر. سيضمن ذلك أن البذور الجديدة لن تجف وتضع قاعدة رطبة في التربة. مع الأدوات الصحيحة ، أنت مستعد لزرع البذور في العشب الرقيق الخاص بك.
أفضل طريقة لزرع البذور أثناء الاختلاط هي استخدام البذور الشق. تخلق هذه الأداة شقوق في التربة ، مما يحسن ملامسة البذور مع التربة ويخفيها أيضًا من الطيور. بالنسبة للمناطق الأصغر ، ومع ذلك ، سوف ينجز العمل اليدوي المهمة. حافظ على رطوبة التربة بعد البذر ، وقم بتطبيق الأسمدة حسب الحاجة ، وسرعان ما ستحصل على شتلات ناشئة من الأرض ، مما يجعل المورقة المورقة والكثافة.