كيف تراهن على المدى 151 للورود

ستقام كنتاكي ديربي 2025 يوم السبت 3 مايو ، الساعة 6:57 مساءً بالتوقيت الشرقي في تشرشل داونز في لويزفيل ، كنتاكي.

رقم 8 الصحافة (3-1) هي المراهنة المفضلة للفوز بالنسخة 151 من The Run for the Roses ، مع رقم 18 Sandman (5-1) والرقم 17 السيادة (6-1) خلفه مباشرة.

تعد Kentucky Derby واحدة من أكبر الأحداث الرياضية في التقويم ، وهي أيضًا واحدة من أكبر أيام المراهنة في العام.

وفقًا لـ Churchill Downs ، تم الرهان الذي حقق مبلغًا قياسيًا بقيمة 210.7 مليون دولار على سيارة كنتاكي ديربي 2024 ، التي فاز بها Mystik Dan.

من المحتمل أن نرى يومًا ضخمًا آخر وراء عداد الرهان مرة أخرى يوم السبت ، وهناك عدة طرق يمكنك من خلالها المراهنة على الديربي ، حتى لو لم تكن في المسار.

لقد صنفنا المفضلات لدينا أدناه.

ليس من المستغرب أن يوفر Twinspires أفضل تطبيق للمراهنة على Kentucky Derby. وهي مملوكة وتديرها تشرشل داونز ، المسار الذي يركض للورود كل عام.

يمكن للمستخدمين الجدد الحصول على عرض تسجيل بقيمة 400 دولار مع رمز العرض الترويجي “Posttracing”.

فاندويل ريسينغ

واحد من أكبر اللاعبين في صناعة المراهنة الرياضية ، سيشعر Fanduel Racing على دراية بأي شخص استخدم منصته.

فاندويل هو أيضًا مذيع رئيسي لهذه الرياضة في جميع أنحاء البلاد ، مع الكثير من السباقات على تلفزيون فانويل طوال العام.

DK حصان

مثل فاندويل ، كانت خطوة طبيعية للدخول في لعبة سباق الخيل بعد أن أصبحت لاعبًا ضخمًا في مساحة المراهنة الرياضية.

يتمتع DK Horse بنفس المظهر والمظهر مثل Draftings Sportsbook ، ويسهل التنقل فيه ، حتى بالنسبة للاعبين المبتدئين الذين قد يراهنون فقط على Derby Day.

أين المراهنة على كنتاكي ديربي

يتوفر الرهان على سباق الخيل على نطاق واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، على الرغم من وجود بعض الأماكن التي يحظر فيها.

2025 احتمالات كنتاكي ديربي

بريد حصان احتمال 1 سيرة المواطن 14-1 2 neoequos 49-1 3 المناورة النهائية 15-1 4 رودريغيز خدش 5 وعد أمريكي 12-1 6 معجب دايتونا 39-1 7 مقهى الكمور 12-1 8 الصحافة 7-2 9 ميدان بورنهام 16-1 10 غراندي خدش 11 الطيران الموهوك 33-1 12 شارع إيست 34-1 13 الناشر 28-1 14 tiztastic 18-1 15 إصدار الحكم 13-1 16 معركة الفحم 27-1 17 ساندمان 5-1 18 سيادة 9-1 19 قطعة من الذهب 29-1 20 أوين سبحانه وتعالى 39-1 21 بايزا 21-1

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.

