كيف تساعد السبانخ في حديقتك على النجاة من طقس الشتاء القاسي

السبانخ لونها أخضر مرير وقد تكون الحل لحديقتك الفارغة في الشتاء، عندما تموت معظم النباتات أو تدخل في سبات. يمكن للشتلات البقاء على قيد الحياة حتى أثناء درجات الحرارة المتجمدة التي تصل إلى 15 إلى 20 درجة فهرنهايت. على الرغم من أنه من الطبيعي أن يكون محصول الموسم البارد، إلا أنه إذا كنت تريد أن ينجح في أبرد المناخات، فأنت بحاجة إلى اتخاذ بعض الاحتياطات. للحصول على أفضل النتائج، قم بزراعة بذور السبانخ قبل أن تتجمد الأرض. درجة حرارة التربة المثالية لإنبات البذور هي 45 إلى 68 درجة فهرنهايت. تحقق من متوسط تاريخ الصقيع الأول في منطقتك، وازرع بذورك قبل ذلك بستة إلى ثمانية أسابيع.
يمكنك زراعة السبانخ مباشرة في الأرض أو في حاويات. عندما تصبح درجات الحرارة شديدة البرودة، يمكن أن تتعرض نباتات السبانخ للإصابة بالبرد أو تتوقف عن النمو دون حماية. تعتمد طريقة الحماية التي تحتاج إلى استخدامها على كيفية زراعة السبانخ ودرجة الحرارة. ومع ذلك، فإن الهدف منها جميعًا هو الحفاظ على نباتات السبانخ في درجة حرارة مثالية للنمو. إذا كنت تزرع السبانخ في حاويات، فيمكنك نقلها إلى الداخل إذا انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير. يمكن حماية السبانخ المزروع مباشرة في الأرض بأغطية الصفوف. تخلق الإطارات الباردة بيئة دفيئة صغيرة لكل من الأسرة المرتفعة والسبانخ المطحونة.
قم بتمديد موسم نمو السبانخ بإطارات باردة
بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لزراعة السبانخ، فأنت بحاجة إلى إعداد البيئة. عمل السماد في التربة قبل أن تزرع. ثم قم بتغطية الأسرة بغطاء شفاف بعد الزراعة. وهذا يحمي النباتات الجديدة من الثلج والجليد ويساعد في الحفاظ على دفء التربة. ومع ذلك، يمكنك إزالة الغطاء خلال الأيام الممطرة لسقي النباتات.
إذا كنت تزرع السبانخ في حاويات، فمن المرجح أن تتجمد الجذور إذا ظلت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد لفترة طويلة من الزمن. يمكنك حماية الجذور عن طريق إحاطة الأصيص بأكياس من التراب أو المهاد أو عن طريق تحريكها إلى الداخل. ستظل أيضًا أكثر دفئًا إذا وضعتها على الحائط المواجه للجنوب لأنها ستتعرض لمزيد من الحرارة.
هناك طريقة أخرى لحماية زراعة السبانخ خلال فصل الشتاء الطويل القاسي وهي تمديد موسم النمو في حديقتك بإطار بارد. على الرغم من أنه يشبه تغطية أسرتك المرتفعة، إلا أن الإطار البارد المخصص يوفر المزيد من الحماية للسبانخ. يمكنك زراعة البذور حتى بعد الصقيع الأول، لأن الإطار البارد هو في الأساس دفيئة صغيرة. يعد هذا مثاليًا إذا كنت تقوم بالبستنة في منطقة ذات فصول شتاء طويلة. يمكنك شراء مجموعات الإطارات الباردة، لكنها سهلة الصنع باستخدام النوافذ أو الأبواب الزجاجية التي تم إنقاذها. قم بقياس النوافذ أو الأبواب الخاصة بك، وقطع الألواح طويلة بما يكفي للسماح للنافذة بتعليق الحافة بمقدار ½ بوصة على الأقل. يجب أن يكون عرض الألواح 18 بوصة على الأقل. يعد هذا DIY البسيط وغير المكلف طريقة رائعة للمبتدئين لبدء حديقة شتوية في الفناء الخلفي.