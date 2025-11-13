كيف تساعد السبانخ في حديقتك على النجاة من طقس الشتاء القاسي

السبانخ لونها أخضر مرير وقد تكون الحل لحديقتك الفارغة في الشتاء، عندما تموت معظم النباتات أو تدخل في سبات. يمكن للشتلات البقاء على قيد الحياة حتى أثناء درجات الحرارة المتجمدة التي تصل إلى 15 إلى 20 درجة فهرنهايت. على الرغم من أنه من الطبيعي أن يكون محصول الموسم البارد، إلا أنه إذا كنت تريد أن ينجح في أبرد المناخات، فأنت بحاجة إلى اتخاذ بعض الاحتياطات. للحصول على أفضل النتائج، قم بزراعة بذور السبانخ قبل أن تتجمد الأرض. درجة حرارة التربة المثالية لإنبات البذور هي 45 إلى 68 درجة فهرنهايت. تحقق من متوسط ​​تاريخ الصقيع الأول في منطقتك، وازرع بذورك قبل ذلك بستة إلى ثمانية أسابيع.

يمكنك زراعة السبانخ مباشرة في الأرض أو في حاويات. عندما تصبح درجات الحرارة شديدة البرودة، يمكن أن تتعرض نباتات السبانخ للإصابة بالبرد أو تتوقف عن النمو دون حماية. تعتمد طريقة الحماية التي تحتاج إلى استخدامها على كيفية زراعة السبانخ ودرجة الحرارة. ومع ذلك، فإن الهدف منها جميعًا هو الحفاظ على نباتات السبانخ في درجة حرارة مثالية للنمو. إذا كنت تزرع السبانخ في حاويات، فيمكنك نقلها إلى الداخل إذا انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير. يمكن حماية السبانخ المزروع مباشرة في الأرض بأغطية الصفوف. تخلق الإطارات الباردة بيئة دفيئة صغيرة لكل من الأسرة المرتفعة والسبانخ المطحونة.