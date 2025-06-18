كيف تساعد كأس من الماء في نمو الريحان في الربيع؟

يعد الريحان من الأعشاب العطرية المحبوبة في العديد من المطابخ حول العالم، وخاصة في المأكولات الإيطالية. فمهما كانت المناسبة، لا يمكن الاستغناء عن الريحان في العديد من الأطباق الشهيرة مثل البيستو أو صلصة البولونيز، بالإضافة إلى استخدامه في البيتزا والمعكرونة النابوليتانية. ولأنه يعد من أعشاب الصيف المميزة، يُضاف إلى العديد من الأطباق الباردة مثل سلطة الطماطم والموزا، ما يضيف لها نكهة لا تُقاوم.

ومع اقتراب فصل الربيع، يصبح الوقت المثالي لزراعة الريحان في حديقتك أو حتى في المطبخ. لكن الأمر يتطلب بعض المعرفة حول كيفية العناية به للحصول على أفضل النتائج.

أفضل وقت لزراعة الريحان وكيفية العناية به

يمكنك زراعة الريحان بطرق متعددة، سواء في أحواض الزهور على الشرفة أو حتى في مطبخك داخل أصص صغيرة. ومع ذلك، يجب أن تتجنب تعريضه للبرودة أو الرطوبة الزائدة. يمكن بدء زراعة الريحان من البذور في الداخل في شهر مارس وحتى أبريل، حيث يحتاج إلى بيئة دافئة ومحمية من البرد. أما إذا كنت تخطط لزراعته في الخارج، فمن الأفضل القيام بذلك بعد منتصف مايو، في بيئة تتمتع بدرجات حرارة تتراوح بين 20 إلى 25 درجة مئوية.

من المهم أن تتجنب الإفراط في الري، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعفن الجذور. تأكد من أن الريحان لا يتعرض للبلل الزائد على الأوراق لتجنب الأمراض الفطرية.

نصيحة سريعة: طريقة بسيطة لزيادة كمية الريحان

إذا كنت ترغب في زيادة كمية الريحان في حديقتك أو شرفتك، فإن هناك طريقة بسيطة يمكن أن تساعدك في الحصول على المزيد من النباتات، وهي زراعة الريحان بدون تربة باستخدام كأس من الماء. تُعرف هذه الطريقة باسم الزراعة المائية أو الزراعة خارج التربة، وتتيح لك تكاثر الريحان بسرعة وبدون الحاجة إلى تربة جديدة.

إليك الطريقة التي يمكنك اتباعها:

اختيار القطعة المناسبة: قم بقص عينة صحية من الريحان يبلغ طولها حوالي 10 سنتيمترات، وتأكد من إزالة الأوراق السفلية من العينة. وضع القطعة في الماء: ضع العينة في كأس من الماء، مع الحرص على أن الأوراق لا تلمس الماء. تغيير الماء بانتظام: يجب تغيير الماء كل يومين لضمان عدم تراكم البكتيريا وتحفيز نمو الجذور. إعادة الزرع: بعد حوالي أسبوعين، ستبدأ الجذور في الظهور بحجم 5 سنتيمترات، وعندها يمكن نقل العينة إلى وعاء يحتوي على تربة رطبة.

فوائد الريحان في المطبخ والحديقة

زراعة الريحان ليست مجرد هواية ممتعة، بل هي أيضًا طريقة مباشرة للحصول على نبات طازج يمكنك إضافته إلى طعامك طوال فترة الربيع والصيف. سواء كنت تزرعه على الشرفة أو في الداخل، ستحصل على أعشاب طازجة تضيف نكهة لا مثيل لها إلى أطباقك.

كما أن هذه الطريقة البسيطة في تكاثر الريحان تمنحك القدرة على استدامة إنتاجه في المنزل طوال الموسم، مما يجعل من السهل استمتاعك بأطباقك المفضلة في أي وقت.