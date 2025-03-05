كيف تستخدم الشباك D’Angelo Russell يمكن أن تشير إلى خطة خارج الموسم

يجب أن يراقب عشاق Nets D’Angelo Russell لبقية هذا الموسم العادي.

قد يكون ريشة الطقس للكشف عن ما يخطط الفريق لهذا الموسم.

عاد راسل إلى المحكمة-حيث سجل 12 نقطة وتوزيع أربع تمريرات حاسمة في 25 دقيقة-لخسارة 127-113 يوم الثلاثاء في سان أنطونيو بعد أن فقدت المباريات الخمس السابقة مع الكاحل الذي كان على التواء.

لقد كانت هذه المرة الثانية فقط منذ وصوله قبل ثلاثة أشهر إلى أن الشباك كان لها مفضلاتها المفضلة ، راسل وكام توماس ، التي تلعب معًا.

يجب أن تكون مشاهدة الزوج غير المعروف بالدفاع عن فريق يلعب بجد في نهاية هذا المحكمة مثيرة للاهتمام.

ولكن ليس من المثير للاهتمام تقريبا ما يحدث مع راسل.

لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما هي خطط الشباك الخارجية.

من المحتمل ألا يتم تعيينهم ، مع عدم وجود فكرة عن مكان صياغتهم أو من يتوفر في التجارة.

لكن مشاهدة ما يحدث مع Russell يمكن أن يعطي بعض العلامات على ما إذا كانوا سيذهبون إلى الصيد في اللعبة الكبيرة (والاسام الكبير) ، أو تمديد الخزان عام آخر.

بعد شحن حارس النقطة دينيس شرودر في 15 ديسمبر-في اليوم الأول من موسم التداول غير الرسمي-تعامل بروكلين جنرال موتورز شون ماركس إلى دوريان فيني سميث إلى ليكرز لصالح راسل.

لكنهم لم يحصلوا على راسل ليحلوا محل براعة Schroder للالتقاط ، ولكن لأن Russell لديه عقد منتهي الصلاحية يتناسب مع Finney-Smith ، وجاء Russell مع ثلاثة اختيارات من الجولة الثانية.

لكن راسل – الذي كان 8.7 تمريرة لكل 100 ممتلكات مع ليكرز أسوأه منذ موسمه الصاعد – سلم عشرات لكل 100 منذ انضمامه إلى الشباك ، الأفضل في حياته المهنية بهامش ضخم.

مع الكرة في يديه ودور قيادي ، يُعتقد أن راسل أخبر من حوله أنه يريد البقاء.

وسجل 12 مع أربعة تمريرات في خسارة يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من إعادة البناء ، فإن الاحتفاظ به حوله يبدو أكثر عرضة بكثير مما كان عليه عندما وصل لأول مرة قبل ثلاثة أشهر.

نعم ، لدى Nets مساحة أكبر في الدوري بأكثر من 60 مليون دولار.

ولكن ما كان في السابق فئة وكيل مجانية محملة شهد النجوم أنتوني ديفيس وجايسون تاتوم وجيمي بتلر ودونوفان ميتشل وداميان ليلارد – وحتى أبرزهم مثل براندون إنجرام ، لوري مارككانين ، رودي جوبرت ، جمال موراي – خارج اللوحة مع موسع حديثة.

نعم ، يمكن لـ Marks – الذي اعتاد أن يؤدي إلى سلاح عرض الأسلحة في أول إعادة بناء له – استخدام مساحة CAP على وكلاء مجانيين مقيدين مثل Jonathan Kuminga أو Josh Giddey.

لكن جنرال موتورز يمكن أن يركل العلبة على الطريق في السنة ، وتمديد الخزان موسمًا آخر ويعقد مساحة الحد الأقصى إلى عام 2026.

إذا فعل ذلك ، فإن إحدى الطرق هي إعطاء راسل صفقة مدتها عام واحد ، أو عقد لمدة عامين مع خيار الفريق.

مع وجود الشباك التي تجلس على مساحة كبيرة من مساحة الحد الأقصى تقريبًا مثل بقية الدوري مجتمعة-ديترويت هو الفريق الآخر الوحيد الذي يحتمل أن يكون لديه أكثر من استثناء المستوى المتوسط-سيكون خاطبون راسل محدودين.

وإذا لم يتوفر أي نجمة تنوي المتابعة هذا الصيف عن طريق التجارة-Giannis Antetokounmpo ، Lamelo Ball ، Trae Young ، إلخ-يمكن أن يكون لم شمل قصير الأجل منطقيًا لكلا الطرفين.

احتفل يوم الثلاثاء بمباراة راسل الأولى منذ 20 فبراير.

لقد جاء في متوسط ​​13.8 نقطة و 5.8 تمريرة حاسمة للشباك ، ومنذ وصوله بعد رأس السنة الجديدة مباشرة ، كان 8-9 معه ، ولكن رهيبة 1-10 بدونه وللعبه.

ويشمل ذلك إسقاط الأربعة السابقة متجهة إلى لعبة سبيرز.

لكن بروكلين فاز في اللعبة الوحيدة راسل وتوماس مناسبة معًا ، حيث كان انتصار في 2 يناير في ميلووكي أحد نتائجهما الأكثر إثارة للإعجاب.

قام راسل بتقديم 12 تمريرة من شباكه في موسمه في ضرب باكز.

لكن توماس عانى من إصابة في أوتار الركبة التي أبقته على تهميش حتى الأسبوع الماضي ، مع عدم مشاركة الزوجان حتى ليلة الثلاثاء.

كيف يتوافق راسل مع توماس – وكيل حر مقيد نفسه – خلال بقية الموسم سيكون مثيرًا للاهتمام.

ولكن ليس من المثير للاهتمام مثل ما يشير مصير راسل إلى خارج الموسم.