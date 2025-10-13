كيف تشاهد فيلم Dodgers-Brewers مجانًا

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



يستمر الدفاع عن اللقب لأبطال بطولة العالم حيث يسافر فريق لوس أنجلوس دودجرز إلى ويسكونسن للمشاركة في المباراة الأولى من NLCS ضد ميلووكي برورز.

يأمل فريق دودجرز أن يصبح أول فريق منذ 25 عامًا يدافع بنجاح عن لقب بطولة العالم، وقد اقتربوا بضع خطوات بعد فوزهم على فيليز في NLDS في أربع مباريات. أخذ فريق Chicago Cubs فريق Brewers إلى اللعبة 5 من NLDS، لكن فريق Brewers انتصر بنتيجة 3-1.

في الموسم العادي، حقق فريق Brewers نتيجة مثالية 6-0 عبر سلسلتين مع فريق Los Angeles Dodgers، ليصبح الفريق الثالث في تاريخ MLB الذي يكتسح سلسلة موسمية (خمس مباريات أو أكثر) ضد فريق Dodgers.

المراوغون مقابل برورز، اللعبة 1: ما يجب معرفته متى: 13 أكتوبر، 8:03 مساءً بالتوقيت الشرقي

13 أكتوبر، أين: حقل العائلة الأمريكية (ميلووكي، ويسكونسن)

حقل العائلة الأمريكية (ميلووكي، ويسكونسن) قناة: تي بي إس، ترو تي في، إتش بي أو ماكس

تي بي إس، ترو تي في، إتش بي أو ماكس جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)

فيما يلي كيفية الاستماع إلى اللعبة 1 من سلسلة بطولة NL بين فريقي Brewers وDodgers بدون كابل.

وقت بدء لعبة Dodgers vs.Brewers 1

من المقرر أن تبدأ لعبة Dodgers vs. Brewers في الساعة 8:03 مساءً بالتوقيت الشرقي الليلة، 13 أكتوبر.

كيفية مشاهدة لعبة Dodgers vs. Brewers NLCS 1 مجانًا

إذا لم يكن لديك كابل، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيوني مباشر لبث تصفيات MLB على TBS مجانًا. أحد الخيارات التي نحبها هو DIRECTV، الذي يأتي مع نسخة تجريبية مجانية مدتها خمسة أيام ويبدأ بسعر 59.99 دولارًا شهريًا لحزم الأنواع، مع الكثير من خيارات الاشتراك وحزم الأنواع التي تتضمن TBS.

إذا لم تكن مستعدًا للالتزام بالاشتراك الكامل، فيمكنك تجربة Sling Orange Day Pass. بسعر 4.99 دولارًا، ستحصل على إمكانية الوصول لمدة 24 ساعة إلى كل ما يقدمه Sling TV Orange، بما في ذلك TBS.

لعبة Dodgers vs.Brewers 1 رماة البداية

تك

لماذا تريد Trust Post صحيفة نيويورك بوست

تمت كتابة هذا المقال بواسطة أنجيلا تريكاريكو، مراسلة البث التجاري لـ Post Wanted Shopping، وPage Six، وخاصية البث المباشر في New York Post، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. قبل انضمامها إلى Decider وThe New York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews.