كيف تشاهد كرة السلة للرجال في سانت جونز ضد UConn مجانًا

رياضة
كيف تشاهد كرة السلة للرجال في سانت جونز ضد UConn مجانًا

مع ترك أربع مباريات فقط في الموسم واختيار يوم الأحد في الأفق ، فإن كل فوز يحسب لعاصفة سانت جون الحمراء.

للمرة الثانية في خمس مباريات ، سوف يواجهون ضد جامعة حامل اللقب الوطنية المرتين لجامعة كونيتيكت في كونيتيكت ، الذين تغلبوا على 68-62. هذه المرة ، سيفعلون ذلك في ملعبهم.

تأتي المباراة بعد أيام قليلة من فوز 82-53 على جامعة ديبول التي حققها Johnnies حتى أثناء تفويتها لاعب نجم.

من المحتمل أن يذهبوا بدون RJ Luis مرة أخرى اليوم.

وقال المدرب ريك بيتينو بعد فوزه يوم الأربعاء: “أود أن أقول إن RJ ستفقد كونيتيكت على الأرجح مع الفخذ المسحوب”. “هذا جديد ل RJ. لكن RJ هو Baller ، إنه يريد اللعب. لم يسبق له مثيل في الفخذ من قبل. يمكن أن تكون صعبة. “

The Red Storm هي الفريق الأول في مؤتمر Big East ، وفي يوم الأحد ، 16 فبراير ، كشفت لجنة اختيار NCAA أنها في المرتبة رقم 16 حاليًا في الطبعة الأولى من أفضل 16 بذورًا حالية لـ 2025 بطولة NCAA ، مما يجعلهم فريق الشرق الكبير الوحيد في أعلى 16.

اليوم ، سوف يأخذون الملعب في Madison Square Garden ضد UConn. إليك كيف يمكنك ضبط مجانًا.

التاريخ والوقت في سانت جونز ضد UConn: متى يلعب سانت جون UConn؟

تلعب عاصفة القديس يوحنا الحمراء لعبة UConn Huskies اليوم ، 23 فبراير. تم تعيين TIP-OFF للظهر ET.

ما هي قناة لعبة St. John؟

يتم بث St. John’s vs Uconn على Fox. إذا كان لديك كابل أو هوائي تلفزيوني ، فكل ما عليك فعله هو تغيير القناة في الظهيرة.

كيفية مشاهدة سانت جونز ضد UConn مجانًا:

إذا قمت مؤخرًا بقطع الحبل ، فإن أفضل طريقة لدفق لعبة سانت جون مجانًا هي استخدام خدمة بث التلفزيون المباشرة مع تجربة مجانية.

نوصي DirectV Stream ، الذي يقدم تجربة مجانية لمدة خمسة أيام للمشتركين الجدد. عندما تنتهي التجربة ، ستدفع 86.98 دولارًا في الشهر وتمكنك من الوصول إلى أكثر من 90 قناة حية ، بما في ذلك FOX.

يقدم FUBOTV أيضًا نسخة تجريبية مجانية للمستخدمين الجدد. إنه يعمل لمدة سبعة أيام ، وبعد ذلك ستتمكن من توفير 5 دولارات في الشهر الأول (74.99 دولارًا ، 79.99 دولارًا/شهرًا بعد).

طرق أخرى لدفق سانت جون ضد UConn:

على الرغم من أن Sling TV لا يقدم نسخة تجريبية مجانية ، إلا أنك ستوفر المال في الشهر الأول من البث بدلاً من خمسة أيام مجانًا. تلفزيون Sling أزرق الخطة ، التي تشمل Fox ، هي حاليًا بخصم 50 ٪ لشهرك الأول.

جدول العاصفة الحمراء في سانت جون:

بعد اليوم ، لدى Johnnies ثلاث مباريات أخرى في الجدول الزمني.

  • في بتلر – الأربعاء 26 فبراير في الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (شبكة سي بي إس الرياضية)
  • VS Seton Hall – Saturday ، 1 مارس في 2:15 مساءً بالتوقيت الشرقي (CBS)
  • في Marquette – التاريخ والوقت والقناة TBA

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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