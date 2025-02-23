كيف تشاهد كرة السلة للرجال في سانت جونز ضد UConn مجانًا

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مع ترك أربع مباريات فقط في الموسم واختيار يوم الأحد في الأفق ، فإن كل فوز يحسب لعاصفة سانت جون الحمراء.

للمرة الثانية في خمس مباريات ، سوف يواجهون ضد جامعة حامل اللقب الوطنية المرتين لجامعة كونيتيكت في كونيتيكت ، الذين تغلبوا على 68-62. هذه المرة ، سيفعلون ذلك في ملعبهم.

تأتي المباراة بعد أيام قليلة من فوز 82-53 على جامعة ديبول التي حققها Johnnies حتى أثناء تفويتها لاعب نجم.

من المحتمل أن يذهبوا بدون RJ Luis مرة أخرى اليوم.

وقال المدرب ريك بيتينو بعد فوزه يوم الأربعاء: “أود أن أقول إن RJ ستفقد كونيتيكت على الأرجح مع الفخذ المسحوب”. “هذا جديد ل RJ. لكن RJ هو Baller ، إنه يريد اللعب. لم يسبق له مثيل في الفخذ من قبل. يمكن أن تكون صعبة. “

The Red Storm هي الفريق الأول في مؤتمر Big East ، وفي يوم الأحد ، 16 فبراير ، كشفت لجنة اختيار NCAA أنها في المرتبة رقم 16 حاليًا في الطبعة الأولى من أفضل 16 بذورًا حالية لـ 2025 بطولة NCAA ، مما يجعلهم فريق الشرق الكبير الوحيد في أعلى 16.

اليوم ، سوف يأخذون الملعب في Madison Square Garden ضد UConn. إليك كيف يمكنك ضبط مجانًا.

التاريخ والوقت في سانت جونز ضد UConn: متى يلعب سانت جون UConn؟

تلعب عاصفة القديس يوحنا الحمراء لعبة UConn Huskies اليوم ، 23 فبراير. تم تعيين TIP-OFF للظهر ET.

ما هي قناة لعبة St. John؟

يتم بث St. John’s vs Uconn على Fox. إذا كان لديك كابل أو هوائي تلفزيوني ، فكل ما عليك فعله هو تغيير القناة في الظهيرة.

كيفية مشاهدة سانت جونز ضد UConn مجانًا:

إذا قمت مؤخرًا بقطع الحبل ، فإن أفضل طريقة لدفق لعبة سانت جون مجانًا هي استخدام خدمة بث التلفزيون المباشرة مع تجربة مجانية.

نوصي DirectV Stream ، الذي يقدم تجربة مجانية لمدة خمسة أيام للمشتركين الجدد. عندما تنتهي التجربة ، ستدفع 86.98 دولارًا في الشهر وتمكنك من الوصول إلى أكثر من 90 قناة حية ، بما في ذلك FOX.

يقدم FUBOTV أيضًا نسخة تجريبية مجانية للمستخدمين الجدد. إنه يعمل لمدة سبعة أيام ، وبعد ذلك ستتمكن من توفير 5 دولارات في الشهر الأول (74.99 دولارًا ، 79.99 دولارًا/شهرًا بعد).

طرق أخرى لدفق سانت جون ضد UConn:

على الرغم من أن Sling TV لا يقدم نسخة تجريبية مجانية ، إلا أنك ستوفر المال في الشهر الأول من البث بدلاً من خمسة أيام مجانًا. تلفزيون Sling أزرق الخطة ، التي تشمل Fox ، هي حاليًا بخصم 50 ٪ لشهرك الأول.

جدول العاصفة الحمراء في سانت جون:

بعد اليوم ، لدى Johnnies ثلاث مباريات أخرى في الجدول الزمني.

في بتلر – الأربعاء 26 فبراير في الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (شبكة سي بي إس الرياضية)

VS Seton Hall – Saturday ، 1 مارس في 2:15 مساءً بالتوقيت الشرقي (CBS)

في Marquette – التاريخ والوقت والقناة TBA

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider