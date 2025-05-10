كيف تشاهد موز السافانا على الهواء مباشرة في ناشفيل

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بعد أسابيع قليلة من لعب موز سافانا أمام أكبر حشد من الناس على الإطلاق ، وأكثر من 450،000 أخرى على ESPN ، عادت Banana Ball على شاشة التلفزيون الليلة.

في الواقع ، كانت لعبة Premiere نجاحًا لدرجة أن ESPN أضاف مباراتين أكثر تلفثًا إلى القائمة.

يلعب موز سافانا في لعبة البيسبول التي تؤكد على مسرحيات الخدعة ، والبراعة ، ومشاركة المعجبين ، على عكس المعرض على كرة السلة التي شاعها Harlem Globetrotters.

يقضي الفريق الصيف على الطريق ، ويلعب ضد فرق Banana Ball الثلاثة الأخرى ، وحيوانات الحفلات ، ورجال الإطفاء ، و Texas Tailgaters.

موز سافانا في ناشفيل التاريخ والوقت: 10 مايو ، 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

10 مايو ، 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة موقع: استاد نيسان (ناشفيل ، تينيسي)

استاد نيسان (ناشفيل ، تينيسي) قناة: ESPN2

ESPN2 جاري: DirectV ، ديزني+

سيكون مذيعو Banana Ball Josh Talevski و Biko Skalla في كشك الألعاب ، مع تحليل وتفسيرات لقواعد Banana Ball مع استمرار الألعاب.

إليك كيفية ضبط كرة الموز الليلة.

ما هو وقت لعبة الموز سافانا على شاشة التلفزيون الليلة؟

لعبة الموز السافانا موجودة في ESPN2 الليلة ، 10 مايو ، الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كيفية مشاهدة موز السافانا مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل ، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيونية مباشرة لمشاهدة موز سافانا على التلفزيون. خيارنا المفضل هو DirectV ، والذي يتضمن ESPN2 في توقيعه خيار حزمة (79.99 دولار/شهر لمدة ثلاثة أشهر) أو إنه MySports نوع حزمة (69.99 دولار/شهر).

طرق أخرى لدفق الموز السافانا:

بالإضافة إلى بث على شاشة التلفزيون ، ستقوم لعبة Savannah Bananas أيضًا بث مباشر على Disney+ و ESPN+ للمشتركين.

يبدأ Disney+ من 9.99 دولارًا في الشهر ، بينما يحتوي ESPN+ على حزمة دفق واحدة مقابل 11.99 دولارًا في الشهر. يمكنك أيضًا تجميع كلتا الخدمتين مع Hulu بأقل من 16.99 دولار شهريًا.

Savannah Bananas 2025 جدول التلفزيون:

بعد الليلة ، سيتم بث 10 ألعاب أخرى من ألعاب الموز على عائلة شبكات ESPN من الآن وأغسطس. جميع الأوقات أدناه مدرجة في ET.

10 مايو في الساعة 8 مساءً – استاد نيسان في ناشفيل ، تينيسي (ESPN2)

– استاد نيسان في ناشفيل ، تينيسي (ESPN2) 30 مايو في الساعة 10 مساءً – ملعب ملاك في أنهايم ، كاليفورنيا (ESPN+ و Disney+)

– ملعب ملاك في أنهايم ، كاليفورنيا (ESPN+ و Disney+) 31 مايو في الساعة 10 مساءً – ملعب ملاك في أنهايم ، كاليفورنيا (ESPN+ و Disney+)

– ملعب ملاك في أنهايم ، كاليفورنيا (ESPN+ و Disney+) 7 يونيو الساعة 7 مساءً – ملعب بنك أوف أمريكا في شارلوت ، نورث كارولينا (ESPN2)

– ملعب بنك أوف أمريكا في شارلوت ، نورث كارولينا (ESPN2) 28 يونيو الساعة 7 مساءً – مواطنز بارك في واشنطن العاصمة (ESPN2)

– مواطنز بارك في واشنطن العاصمة (ESPN2) 5 يوليو الساعة 7 مساءً – فينواي بارك في بوسطن ، ماساتشوستس (ESPN)

– فينواي بارك في بوسطن ، ماساتشوستس (ESPN) 26 يوليو الساعة 7 مساءً – Citizens Bank Park في فيلادلفيا ، بنسلفانيا (ESPN2)

– Citizens Bank Park في فيلادلفيا ، بنسلفانيا (ESPN2) 1 أغسطس الساعة 7 مساءً – كامدن ياردات في بالتيمور ، ماريلاند (ESPN)

– كامدن ياردات في بالتيمور ، ماريلاند (ESPN) 2 أغسطس الساعة 7 مساءً – كامدن ياردات في بالتيمور ، ماريلاند (ESPN2)

– كامدن ياردات في بالتيمور ، ماريلاند (ESPN2) 9 أغسطس الساعة 9 مساءً – كورس فيلد في دنفر ، كولورادو (ESPN2)

– كورس فيلد في دنفر ، كولورادو (ESPN2) 15 أغسطس في الساعة 8 مساءً – معدل في شيكاغو ، إلينوي (ESPN2)

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider