كيف تصنع زارع الحجر الجيري DIY بأسعار معقولة ومقنعة

إذا كنت تحب كل الأشياء عتيقة وعضوية عندما يتعلق الأمر بالديكور المنزلي ، فربما تكون مهووسًا بالفعل بجمالية مزارعي الحجر الجيري. قد لا تكون واحدة من أكثر المزارعين الداخليين ، ولكن هذه القطع العتيقة والعتيقة مليئة بالشخصية والتاريخ ، والتجوية التي تأتي من عمرهم تجعلهم يبدو أكثر فريدة. على الرغم من السبر الريفي إلى حد ما ، فإن نظام الألوان الخفيف والمحايد يعني أنهم يعملون بشكل جيد بشكل مدهش في مساحة معاصرة. لسوء الحظ ، إذا تم تعيين قلبك على وجود واحد من هؤلاء المزارعين الكبار في منزلك ، فربما ينتهي بك الأمر إلى إنفاق آلاف الدولارات. ولكن ، إذا كنت تريد نظرة على الميزانية ، فيمكنك إعادة إنشائها مع مشروع DIY أكثر تكلفة بكثير. يتضمن ذلك إنشاء إطار خشبي ، ويغطيه في الملاط ونهاية من الحجر الجيري ، ثم تزيينه لتبدو عتيقة وتجويف.

بالنسبة لهذا المشروع ، تحتاج إلى إطار ، ولوحات الأسمنت ، وأسلاك الدجاج ، أو ملاط ، أو الانتهاء من الحجر الجيري ، والأدوات ، وبعض الطلاء أو التزجيج أو غيرها من المواد للحصول على التأثير القديم. للبدء ، يمكنك إما إنشاء إطار خشبي للمارتر الخاص بك أو استخدام زارع عادي آخر كقالب أو إطار. إذا قمت ببناء إطار خشبي ، املأ الجوانب باستخدام ألواح الأسمنت للمساعدة في جعل زارع المقاومة للماء. أضف سلك الدجاج حول الجزء الخارجي من الإطار أو الغراس لمساعدة هاون الالتزام بشكل أفضل. بعد ذلك ، امزج الهاون الخاص بك وفقًا لتوجيهاته وقم بتطبيقه على الإطار أو الغراس ، مع التأكد من ترك المطبات والأخاديد والعيوب الأخرى لجعله يبدو واقعيًا.