كيف تصنع زارع الحجر الجيري DIY بأسعار معقولة ومقنعة

إذا كنت تحب كل الأشياء عتيقة وعضوية عندما يتعلق الأمر بالديكور المنزلي ، فربما تكون مهووسًا بالفعل بجمالية مزارعي الحجر الجيري. قد لا تكون واحدة من أكثر المزارعين الداخليين ، ولكن هذه القطع العتيقة والعتيقة مليئة بالشخصية والتاريخ ، والتجوية التي تأتي من عمرهم تجعلهم يبدو أكثر فريدة. على الرغم من السبر الريفي إلى حد ما ، فإن نظام الألوان الخفيف والمحايد يعني أنهم يعملون بشكل جيد بشكل مدهش في مساحة معاصرة. لسوء الحظ ، إذا تم تعيين قلبك على وجود واحد من هؤلاء المزارعين الكبار في منزلك ، فربما ينتهي بك الأمر إلى إنفاق آلاف الدولارات. ولكن ، إذا كنت تريد نظرة على الميزانية ، فيمكنك إعادة إنشائها مع مشروع DIY أكثر تكلفة بكثير. يتضمن ذلك إنشاء إطار خشبي ، ويغطيه في الملاط ونهاية من الحجر الجيري ، ثم تزيينه لتبدو عتيقة وتجويف.
بالنسبة لهذا المشروع ، تحتاج إلى إطار ، ولوحات الأسمنت ، وأسلاك الدجاج ، أو ملاط ، أو الانتهاء من الحجر الجيري ، والأدوات ، وبعض الطلاء أو التزجيج أو غيرها من المواد للحصول على التأثير القديم. للبدء ، يمكنك إما إنشاء إطار خشبي للمارتر الخاص بك أو استخدام زارع عادي آخر كقالب أو إطار. إذا قمت ببناء إطار خشبي ، املأ الجوانب باستخدام ألواح الأسمنت للمساعدة في جعل زارع المقاومة للماء. أضف سلك الدجاج حول الجزء الخارجي من الإطار أو الغراس لمساعدة هاون الالتزام بشكل أفضل. بعد ذلك ، امزج الهاون الخاص بك وفقًا لتوجيهاته وقم بتطبيقه على الإطار أو الغراس ، مع التأكد من ترك المطبات والأخاديد والعيوب الأخرى لجعله يبدو واقعيًا.
الحصول على نظرة عتيقة على الميزانية
يمكنك تطبيق الهاون باليد أثناء ارتداء القفازات أو باستخدام مجرفة ، لكنك ترغب في التأكد من أنها ليست سلسة للغاية. بمجرد أن يجف الملاط ، قم بتطبيق الانتهاء من الحجر الجيري ، مثل Travertino ، وفقًا لتعليماته للحصول على مظهر الحجر الجيري. Travertino هو منتج نهائي يحاكي مظهر الحجر الجيري ، مما يجعله مثاليًا لهذا المشروع. إذا لم تتمكن من العثور على Travertino ، فلا يزال بإمكانك إرسال رسالة نصية إلى الغراس وتغلبه لجعله يبدو أصيلًا. يمكن للفرشاة بفرشاة سلكية ، وفركها في الأوساخ والقهوة ، وتطبيق التزجيج الداكن والطرق البياضية كلها أن تضيف إلى الواقعية وتصل إلى اللون الصحيح. يمكنك أيضًا تجربة بعض تقنيات الطلاء المزيفة التي ستحدث فرقًا كبيرًا.
ستختلف التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بناءً على حجم الغراس الذي تختار إنشاؤه ، ولكنه سيكون أقل تكلفة بكثير من التحف الحقيقية ، خاصة إذا كان لديك بالفعل مواد أساسية مثل الخشب والأدوات في المنزل. بما في ذلك عدد قليل من أكياس الملاط ، وأسلاك الدجاج ، وألواح الأسمنت ، والزرقاء العتيقة ، و Glaze Limewash ، يمكنك إكمال المشروع مقابل حوالي 100 دولار بدلاً من شراء زارع من الحجر الجيري الأصلي لآلاف. حتى إذا أضفت زارعًا كبيرًا كقالب ، فسوف تنظر إلى حوالي 50 دولارًا ، مما لا يزال سيترك لك الكثير من المال لشراء أفضل النباتات الداخلية لاستخدامها لملء المساحة في زارع أكبر لإكمال المظهر.