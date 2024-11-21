كيف تضع الألواح الخارجية من ايكيا لمسة عصرية على الخصوصية

يعد قضاء الوقت في الخارج جزءًا مهمًا من الحياة الصحية، ولكن إذا كانت مساحة المعيشة الخارجية الخاصة بك مكشوفة قليلاً، فقد لا تحصل على أقصى استفادة منها. بدلًا من تجنب الخروج في الهواء الطلق، فإن تحسين الفناء الخاص بك ليمنحك شعورًا أكثر بالخصوصية يمكن أن يغنيك عن الظهور أمام جيرانك. على الرغم من وجود عدد من خيارات الوظائف الإضافية الرائعة للخصوصية، إلا أن المظهر قد يكون في بعض الأحيان غير مريح للغاية أو قد يتعارض مع الجمال الطبيعي الذي يوفره الهواء الطلق. ومع ذلك، قدمت ايكيا لوحة خارجية جديدة تضفي لمسة عصرية على خصوصيتك – كما أنها سهلة التنفيذ أيضًا.

توفر شاشة الخصوصية LUNGÖN من ايكيا (110 دولارات) خصوصية داخلية/خارجية ليست قاسية أو غير جذابة بشكل مفرط. تم تصميم المنتج بفتحات جذابة بصريًا في جميع أنحاء المعدن، مما يسمح بتدفق ضوء الشمس والهواء عبر الألواح. تم تجهيز لوحات الخصوصية بأقدام تسمح لك بوضعها بسهولة في المكان الذي تريده وتحريكها كلما دعت اللحظة إلى التغيير. مثل العديد من منتجات ايكيا، ستحتاج إلى تجميع LUNGÖN بنفسك أو الدفع لشخص آخر للقيام بذلك. بفضل تصميم اللوحات، يمكنك شراء العدد الذي تحتاجه لجدار الخصوصية. ضعها بجانب بعضها البعض للحصول على مظهر سلس يضفي عنصرًا أنيقًا على مساحتك الخارجية. ومع ذلك، على الرغم من أن LUNGÖN يبدو حلاً شبه مثالي لاحتياجات الخصوصية الخاصة بك، فهل هو جيد كما يبدو؟