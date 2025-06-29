كيف تعرف ما إذا كان مصباح الزهور القديم الخاص بك هو تيفاني زجاج

الآن دعنا نصل إلى الجزء المثير: تعلم كيفية معرفة ما إذا كان مصباح الزهور العتيق الخاص بك هو tiffany أصلي. في حين يحاول العديد من صانعي المصباح محاكاة أسلوب تيفاني الأيقوني ، خاصة وأنهم يعودون إلى الأناقة ، إلا أن هناك بعض المؤشرات الرئيسية التي تميز الصفقة الحقيقية عن Knockoffs. أولاً ، فحص الزجاج الملون نفسه. يعرض Glass الحقيقي تيفاني عمقًا فريدًا وتباينًا في اللون والملمس داخل قطعة واحدة. في كل جزء ، ابحث عن هذا النوع من البهجة يبدو أن الزجاج كان مطليًا بألوان نابضة بالحياة. تستخدم هذه المصابيح زجاج Opalescent ، الذي يتمتع بجودة درب التبانة والتلألؤ ، وكل قطعة مقطوعة يدويًا ومزودة ببعضها البعض ، مع خطوط لحام ناعمة.

بعد ذلك ، فكر في المواد الأساسية والتصميم. كانت قواعد Tiffany Lamp مصنوعة عادةً من البرونز عالي الجودة والتي كانت ستنطق مع مرور الوقت وعادة ما تتميز بتفاصيل معقدة مثل الكروم الملتوية أو جذوع الأشجار أو الأعمال الفسيقية التي تطابق تصميم الظل. بالإضافة إلى ذلك ، هذه القواعد ثقيلة ، بحيث يمكنها توفير ما يكفي من الاستقرار للظلال الزجاجية ، والتي كانت غالبًا ما تكون ثقيلة. هذه هي النقطة التي يتم فيها تحديد العديد من المزيف لأنها عادة ما تكون لها قواعد خفيفة الوزن أو رخيصة الصنع.

أخيرًا ، والأهم من ذلك ، ابحث عن توقيع Tiffany Studios. العديد من مصابيح تيفاني الحقيقية (ولكن ليس كلها) تحمل توقيعًا ؛ هذه عادة ما تكون على حافة الظل ، على الجانب السفلي من القاعدة ، أو على علامة معدنية. تشمل العلامات الشائعة “Tiffany Studios New York” أو “LCT Favrile”. هذا شيء آخر يمكن أن يكون مزيفًا ، لذلك إذا لم تكن متأكدًا من التوقيع (أو أي جانب) ، فاستشر تاجرًا عتيقًا ذا سمعة طيبة.