كيف تقطف الأعشاب العطرية وتستفيد منها طوال السنة؟

الأعشاب العطرية ليست مجرد لمسة أخيرة على الأطباق، بل هي روح المطبخ التي تعطي لكل وصفة طعمها المميز. ومع أن الصيف هو موسمها الذهبي، إلا أن تعلم كيفية قطفها وحفظها يضمن لك الاستمتاع بنكهاتها على مدار العام.

متى يكون وقت الحصاد المثالي؟

توقيت الحصاد يختلف حسب نوع العشبة، لكن هناك قواعد عامة تساعدك:

الأعشاب ذات الأوراق الطرية مثل الريحان، البقدونس والنعناع، تُقطف قبل أن تبدأ الأزهار في الظهور، حين تكون الأوراق ناعمة ومليئة بالنكهة. في حالة الريحان مثلاً، يُفضل قرص القمم الصغيرة لتشجيع النبات على التفرع والنمو.

الأعشاب ذات الأوراق الصلبة مثل إكليل الجبل، الزعتر وورق الغار، يمكن حصادها طوال العام، لكن أفضل طعم لها يكون في ذروة موسم النمو من الربيع حتى نهاية الصيف.

الأعشاب البصلية مثل الثوم المعمر، يمكن أخذ الأوراق بشكل متدرج مع ترك الجذور لتنمو باستمرار.

طرق القطف السليمة

للحفاظ على حيوية النبتة، استخدم دائمًا مقصًا نظيفًا أو سكينًا حادًا. اقطع السيقان بالقرب من نقطة النمو لتشجيع عودة الأوراق الجديدة بسرعة. بهذه الطريقة تحصل على نكهة مستمرة من نفس النبات بدلًا من إنهاكه.

كيف نحافظ على الأعشاب طازجة؟

هناك أكثر من طريقة للاستمتاع بالأعشاب بعد الحصاد:

التبريد : لف الأعشاب في ورق مطبخ رطب وضعها داخل كيس مثقوب في درج الخضروات. هذا يناسب النعناع والريحان والبقدونس.

التجميد : اغسلها وافرُمها ثم ضعها في قوالب ثلج مع قليل من الماء أو الزيت، لتحصل على مكعبات جاهزة تضيفها مباشرة للأطباق.

التجفيف : علق الأغصان رأسًا على عقب في مكان جاف ومظلم. بعد جفافها تمامًا، افرك الأوراق وخزنها في وعاء محكم.

الحفظ في الزيت أو الزبدة: امزج الأعشاب المفرومة مع زيت الزيتون أو زبدة ذائبة، ثم جمدها في قوالب صغيرة لتكون جاهزة للاستعمال.

استمتع بنكهات الأعشاب طوال السنة

معرفة الوقت المناسب للحصاد وطريقة الحفظ الصحيحة يجعل الأعشاب رفيقًا دائمًا في مطبخك، سواء جاءت من حديقتك الخاصة أو من السوق الأسبوعي. القليل من هذه الأوراق قد يحوّل طبقًا عاديًا إلى وجبة استثنائية مليئة بالنكهة.