كيف تمكنت من الطرق ، والفرقة المعدنية المرشح للجرامي ، وبدء ميمي لحاء الكلاب؟

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لفتت فرقة Hardcore/Metalcore التي خرجت مؤخرًا انتباه المشجعين من غير المعدن في كل مكان عندما احتدموا ، صرخوا ، مملوءة ، بنك النخيل ، ونعم ، في طريقهم إلى المنازل عبر “Jimmy Kimmel Live”. لقد قاموا بتشغيل “Swyctocate” من أحدث ألبومهم إلى جانب Chameleon Poppy الموسيقي ، وهي أغنية أكسبتهم ترشيح Grammy 2025 لأفضل أداء للمعادن. كانت مجموعة Kimmel الخاصة بـ Knocked Loose هي المرة الأولى في حياة بعض المشاهدين التي لم يتعرضوا للبوب الفائق الفائق ، القابل للضخاء ، اللامع-اللامع للتفكير. “بحلول الثالث أو الرابع من” المطاردة “من القيثارات ، كان ابني في البكاء” ، ذهب رد الفعل الأكثر فيروسية (حسب المرآة). “إنه لا يحب الأشياء المخيفة وبصراحة أعتقد أن عرض Kimmel وموظفيه يجب أن يقدموا اعتذارًا رسميًا.” جديلة الصخور والفرح من عشاق الموسيقى المتطرفة في كل مكان.
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لكن الناس الذين يعرفون. يعلم الأشخاص الذين كانوا هناك قبل أن يطرقوا Lound Loose Group Big Breakout في العام الماضي أنهم كانوا يطرقون أسنانهم لأكثر من عقد من الزمان ، وصولاً إلى كتابهم القصص ، جذور فرقة المرآب الحرفية في منزل عازف الجيتار إسحاق هيل. جلبت أول ألبوم كامل الطول ، “Laugh Tracks” لعام 2016 ، الفرقة إلى الإشادة الفورية في دوائر المعادن/المتشددين من أجل طاقتها المتفجرة ، وحشية ، وتيرة الإبداع وتغييرات RIFF ، وبالطبع تعطلات. بالإضافة إلى ذلك ، عززت ميميًا ممتازًا تم توزيعه بين Fandom للفرقة وما بعده: “ARF ، ARF”. ظهرت على المسار القصير “Counting Worms” ، الذي يستمر دقيقة واحدة و 12 ثانية ، و Go Lyrics “، كتبت أغنية عن التحسن / إنها شعور لا يمكنني تذكر / arf ، arf! / نعم / عد الديدان ! ” في الواقع ، المغني برايان غاريس. بالفعل.
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“arf ، arf:” أصل ميمي
في هذه المرحلة ، قامت المعدنية والموسيقى المتشددين والموسيقى المتطرفة بدمج جميع أنواع الصخور المكثفة منذ فترة طويلة (إذا كنت تتساءل كيف تصرخ ، فهي أكثر تعقيدًا مما كنت تعتقد). يرغب هؤلاء الموسيقيون في دفع الحدود ، وتجربة أشياء جديدة ، وأن يكونوا أكبر ، أو باددر ، وأثقل ، وما إلى ذلك. لقد انطلقت غناء شديد بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، وقد بدأ الأشخاص مثل مدرب الصوت إليزابيث تشاروف أبحاثًا علميًا في الصوتية المتطرفة تقنيات لمحاولة فك تشفير كل شيء. لقد حصلنا على صراخ الخنازير من ويل راموس من لورنا شور ، وملف جثثج جورسيغندر من جثة آكلي لحوم البشر ، وملفات تعريف الارتباط العالية من غناء ترافيس ريان من موسقات الماشية ، ورسومات هدير من جو جوجيرا ، وعدد لا يحصى أكثر. ولكن في النهاية ، في بعض الأحيان ، يجب أن تذهب فقط “Woof Woof ، Bow Wow” (فيما يتعلق بـ Snoop Dogg) ، “Bark Bark” ، أو – نعم – “arf arf.”
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ولكن لماذا ، “arf arf”؟ كما أخبر المغني برايان جاريس صوت صوت أعلى ، فإنه مرتبط بكيفية كتابة الأغاني. “أشعر أن كل قرار نتخذه عندما يتعلق الأمر بالكتابة يستند إلى العرض المباشر” ، أوضح. “لدينا قائمة مجموعة مبنية بالكامل حول مشاركة الحشود ، وحيث يمكننا في أغانينا أن نخلق لحظات في إعداد مباشر.” يتألق هذا القرار في كل واحدة من مسارات Knocked Loose-في إنشاء مساحة قبل شيء ثقيل ، في التحول من العدوان الخشن إلى أخاديد الإيقاع المنخفض ، في دعوات إلى العمل من أجل الحشد ، وأكثر من ذلك. “ARF ARF” هي إحدى دعوات العمل ، وهذا يعني شيئًا واحدًا: Mosh.
ميمات “ARF ، ARF” عبر الإنترنت
“ARF ARF” منذ فترة طويلة قد اتخذت على حياة خاصة بها في كل شكل من أشكال النزاع. عرض Tiktoks على المراوح الفضفاضة في عروض في الهواء الطلق “ARF ، ARFING” عبر العشب. القمصان التي تتميز بمواقع فضلات خط “ARF ، ARF” مثل TeePublic و GearBubble وحتى Amazon. Etsy هو مستودع حقيقي من Merch أو MEMES أو غير ذلك ، وصولاً إلى شارات النوافذ “ARF ARF”. وإذا كنت تريد ملصقًا للكلب النباح خلف سياج من أول ظهور للفرقة EP ، “ثقافة البوب” ، فقد غطيت RedBubble.
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Reddit ، وفي الوقت نفسه ، لديه الكثير من محتوى “ARF ARF”. يتميز R/Hardcore Subreddit بمخطط Venn من “العصابات المتشددين” و “Furries” و “Dick Dogs” مع “ARF ARF” في المركز. يتميز خيط واحد على R/Tattoos ببورمان غاضب ينبح “ARF ARF” مع طوق كلب يقول “Striked Loose” ، بينما يتميز خيط آخر على R/TraditureToToos بتصميم ذو مظهر البلد. على Instagram ، وفي الوقت نفسه ، لدينا الوشم “arf arf” على الفخذين محاطين بأسنان فضفاضة. يجب أن تكون الصورة واضحة الآن: إن “ARF ARF” Meme ليس محوريًا فقط في المراوغة المذهلة ، ولكن هؤلاء المعجبين مكرسون للغاية لفرقةهم المفضلة.
والآن بعد أن غزت شركة Strained Loose عازف الجيتار Isaac Hale ، أماكن صغيرة ، ومهرجانات كبيرة ، وتذوق الإنترنت مع اقتباسات “ARF ARF” ، وحتى استيقظ جمهور جيمي كيميل على تلفزيون الشبكة ، ماذا بعد؟ كما قال المغني برايان جاريس صوت صوت أعلى ، “بصراحة ، نريد فقط أن نكون أكبر فرقة ثقيلة في العالم.” لهذا نقول: “arf ، arf” ، واترك كلاب الحرب.
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