كيف تمكنت من الطرق ، والفرقة المعدنية المرشح للجرامي ، وبدء ميمي لحاء الكلاب؟

لفتت فرقة Hardcore/Metalcore التي خرجت مؤخرًا انتباه المشجعين من غير المعدن في كل مكان عندما احتدموا ، صرخوا ، مملوءة ، بنك النخيل ، ونعم ، في طريقهم إلى المنازل عبر “Jimmy Kimmel Live”. لقد قاموا بتشغيل “Swyctocate” من أحدث ألبومهم إلى جانب Chameleon Poppy الموسيقي ، وهي أغنية أكسبتهم ترشيح Grammy 2025 لأفضل أداء للمعادن. كانت مجموعة Kimmel الخاصة بـ Knocked Loose هي المرة الأولى في حياة بعض المشاهدين التي لم يتعرضوا للبوب الفائق الفائق ، القابل للضخاء ، اللامع-اللامع للتفكير. “بحلول الثالث أو الرابع من” المطاردة “من القيثارات ، كان ابني في البكاء” ، ذهب رد الفعل الأكثر فيروسية (حسب المرآة). “إنه لا يحب الأشياء المخيفة وبصراحة أعتقد أن عرض Kimmel وموظفيه يجب أن يقدموا اعتذارًا رسميًا.” جديلة الصخور والفرح من عشاق الموسيقى المتطرفة في كل مكان.

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لكن الناس الذين يعرفون. يعلم الأشخاص الذين كانوا هناك قبل أن يطرقوا Lound Loose Group Big Breakout في العام الماضي أنهم كانوا يطرقون أسنانهم لأكثر من عقد من الزمان ، وصولاً إلى كتابهم القصص ، جذور فرقة المرآب الحرفية في منزل عازف الجيتار إسحاق هيل. جلبت أول ألبوم كامل الطول ، “Laugh Tracks” لعام 2016 ، الفرقة إلى الإشادة الفورية في دوائر المعادن/المتشددين من أجل طاقتها المتفجرة ، وحشية ، وتيرة الإبداع وتغييرات RIFF ، وبالطبع تعطلات. بالإضافة إلى ذلك ، عززت ميميًا ممتازًا تم توزيعه بين Fandom للفرقة وما بعده: “ARF ، ARF”. ظهرت على المسار القصير “Counting Worms” ، الذي يستمر دقيقة واحدة و 12 ثانية ، و Go Lyrics “، كتبت أغنية عن التحسن / إنها شعور لا يمكنني تذكر / arf ، arf! / نعم / عد الديدان ! ” في الواقع ، المغني برايان غاريس. بالفعل.

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