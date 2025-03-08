كيف تمنع أثاثك من المظهر القديم

مواكبة تغيير اتجاهات التصميم يمكن أن تكون ساحقة. بمجرد أن تكون اتجاهات غرفة المعيشة الشائعة قد تعود الآن إلى مساحتك ، ويمكن للأثاث على وجه الخصوص أن يلعب دورًا في جعل منزلك يبدو قديمًا. سواء كنت تتساءل عن أسلوب أثاثك الحالي أو كنت مستعدًا للاستثمار في قطع جديدة-ولكن لا تريد أن تبدو من الطراز القديم في غضون بضع سنوات-هناك بعض الأشياء التي تريد التفكير فيها لمنع أثاثك من المظهر القديم. لمساعدتنا على معرفة المزيد حول ما الذي يجعل هذه القطع تبدو قديمة (وما يمكنك فعله لتحديث الأثاث الذي عفا عليه الزمن) ، وصلنا إلى سارة بيلوتا ، مؤرخ تصميم House Digest.

في مقابلة حصرية مع House Digest ، تقدم Bilotta نصيحة الخبراء. “اتبع لوحة التصميم والملمس ، بدلاً من مخطط الديكور الذي يسترشد بعصر تصميم معين” ، تشارك. “الحفاظ على الأشياء انتقائية يجعل من السهل الحفاظ على مساحتك فريدة من نوعها وطازجة.” قبل أن تقدم نصائح يمكن أن تساعدك على تجديد غرفة المعيشة أو غرفة الطعام أو المكتب أو غرفة النوم ، لمنحها شعورًا جديدًا ومحدثًا وحديداً.