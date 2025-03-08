كيف تمنع أثاثك من المظهر القديم

مواكبة تغيير اتجاهات التصميم يمكن أن تكون ساحقة. بمجرد أن تكون اتجاهات غرفة المعيشة الشائعة قد تعود الآن إلى مساحتك ، ويمكن للأثاث على وجه الخصوص أن يلعب دورًا في جعل منزلك يبدو قديمًا. سواء كنت تتساءل عن أسلوب أثاثك الحالي أو كنت مستعدًا للاستثمار في قطع جديدة-ولكن لا تريد أن تبدو من الطراز القديم في غضون بضع سنوات-هناك بعض الأشياء التي تريد التفكير فيها لمنع أثاثك من المظهر القديم. لمساعدتنا على معرفة المزيد حول ما الذي يجعل هذه القطع تبدو قديمة (وما يمكنك فعله لتحديث الأثاث الذي عفا عليه الزمن) ، وصلنا إلى سارة بيلوتا ، مؤرخ تصميم House Digest.
في مقابلة حصرية مع House Digest ، تقدم Bilotta نصيحة الخبراء. “اتبع لوحة التصميم والملمس ، بدلاً من مخطط الديكور الذي يسترشد بعصر تصميم معين” ، تشارك. “الحفاظ على الأشياء انتقائية يجعل من السهل الحفاظ على مساحتك فريدة من نوعها وطازجة.” قبل أن تقدم نصائح يمكن أن تساعدك على تجديد غرفة المعيشة أو غرفة الطعام أو المكتب أو غرفة النوم ، لمنحها شعورًا جديدًا ومحدثًا وحديداً.
ما الذي يجعل الأثاث يبدو قديمًا؟
في محادثتها الحصرية مع House Digest ، طلبنا من Bilotta مساعدتنا في فهم ما الذي يسبب الأثاث قديمًا. وأوضحت ، “الجمال في عين الناظر ، لذلك من المحتم أن يكون لدى الأشخاص المختلفين أفكار مختلفة حول ما عفا عليه الزمن”. من خلال إعطاء مثال على منتصف القرن الحديث ، أوضح بيلوتا كيف يمكن أن يختلف رد فعل الفرد على القطعة وانتمائها بمساحة ممتعة جمالية إلى حد كبير في عمره. “إذا نشأت في الخمسينيات من القرن الماضي ، فقد تتذكر شريط والديك الحديث في منتصف القرن ، في حين أن مثل هذه القطعة قد تقرأ على أنها منفعل وفن إلى الألفية” ، كما أوضحت. “حتى لو كنت تتمسك باتجاهات التصميم الصاعدة وتجديد ديكورك بشكل دوري ، فقد تجد أن هناك شخصًا يعتقد أن سجادة المنطقة المضفر مؤرخة وأن كرسي الأذرع الخاص بك ينتمي إلى قرن آخر.”
للحفاظ على أثاثك وديكور المنزل من المظهر القديم ، توصي Bilotta بتجنب مظهر واحد أو نمط أو فترة زمنية عند اختيار الأثاث لإضافته إلى مساحتك. “اذهب انتقائي” ، كما تقول. “خذ كرسيًا فيكتوريًا في الفيكتوري وإنجاذته في نسيج عصر ذري هندسي. يمكن أن يميل ديكور كتاب مستقيم من الطراز إلى عصر واحد ، في حين أن الذهاب إلى الانتقائي يعني أنه يمكنك توفير مساحة خاصة بك ، والحفاظ عليها خالدة في هذه العملية.” اتباع اتجاه غرفة المعيشة الانتقائية هذا يمكن أن يساعد في إنشاء نظرة مريحة في منزلك أيضًا.
ما يمكنك فعله للحفاظ على أثاثك من المظهر عفا عليه الزمن
يقدم Bilotta بعض النصائح الممتازة التي يمكنك استخدامها لمنع أثاثك من المظهر القديم. “يمكن أن تحدث اللمسات الصغيرة فرقًا كبيرًا” ، وهي تشارك في مقابلتها الحصرية مع House Digest. “إعادة صياغة سطح خشب مع وصمة عار جديدة أو إضافة وسائد رمي جديدة إلى أريكة تبدو خشنة قليلا يمكن أن تنجرف وإضافة طاقة جديدة إلى غرفة.” يسلط بيلوتا أيضًا الضوء على كيفية الحفاظ على نظافة الأثاث والصيانة جيدًا يمكن أن يحدث فرقًا. إنها تشارك أن الأثاث الخشبي ، وتزييفه لاستعادة اللمعان ، وإعادة صياغة أي مناطق محجوز يمكن أن يتنفس حياة جديدة حقًا في قطعة قديمة وتحديث مظهرها على الفور.
“لا تضطر بالضرورة إلى استبدال قطعة من الأثاث التي تشعر أنها قد تبدو قديمة. ما عليك سوى تغيير الديكور حوله” ، يقترح بيلوتا. ومع ذلك ، إذا كنت تتطلع إلى شراء بعض القطع الجديدة ، تقدم Bilotta بعض التوجيهات لذلك. وهي توصي باختيار الزخارف الكلاسيكية التي حافظت على مكان بارز في التصميم عبر التاريخ. وتقول: “إذا كنت تريد أن تلعبها آمنة ، فابحث عن كلاسيكية: فكر في السجاد الفارسي والتركي التقليدي ، والمدافئ المستوحاة من اليونانية الأنيقة مع الأعمدة المخفوقة ، والزخارف المرتبطة في الخشب والمعادن ، وورق جدران خفي.” في حين تقر بيلوتا أن إرضاء كل شخص بديكورك أمر مستحيل ، فإن “الالتزام بالزخارف التي كان لها مكان في معجم التصميم لمئات السنين هو بداية جيدة إذا كنت تعمل على مظهر خالد”. بالطبع ، إنها في النهاية مساحتك ، لذا اختر التشطيبات التي ستجعلك سعيدًا.