كيف تمنع البطاطس من الإنبات بسرعة؟ إليك الطريقة السهلة

من منا لم يعثر يومًا على بطاطس منبتة نسيها في ركن مظلم من المطبخ؟ مشهد الأعواد الصغيرة الخضراء وهي تخرج من الدرنات قد يبدو مزعجًا، لكنه في الحقيقة طبيعي تمامًا. ورغم ذلك، هناك طرق بسيطة يمكنها أن تساعدك على إبطاء هذه العملية وحفظ البطاطس لفترة أطول.

لماذا تنبت البطاطس؟

الأمر ليس مدعاة للقلق. فالإنبات عملية طبيعية 100% تحدث عندما تُخزن البطاطس في مكان دافئ أو رطب أو معرض للضوء. حينها تبدأ الدرنات بإطلاق براعم صغيرة تكبر مع مرور الأيام. اللافت أن البطاطس العضوية أو غير المعالجة تميل إلى الإنبات أسرع، لأنها لم تُخضع لعمليات مقاومة كيميائية تمنع ذلك.

بمعنى آخر، ظهور البراعم لا يعني أن البطاطس فاسدة، بل فقط أنها ما زالت “حية” وتحاول الاستمرار في النمو.

كيف تحفظ البطاطس جيدًا؟

السر يكمن في التخزين الصحيح. أول خطوة: فرز البطاطس قبل وضعها في المخزن. الدرنات المتضررة أو التي بدأت بالاخضرار تسرّع من إنبات البقية، لذا يُفضل عزلها. بعد ذلك، يمكن تنظيفها بلطف بفرشاة صغيرة لإزالة الأتربة الزائدة.

أما مكان التخزين المثالي، فهو مكان بارد وجاف، بعيد عن الضوء والتيارات الهوائية: قبو، مستودع صغير، أو حتى درج خشبي في المطبخ. المهم أن تتجنب وضع البطاطس في أكياس بلاستيكية أو صناديق محكمة الغلق، لأنها تحبس الرطوبة وتسرّع من ظهور البراعم.

ولمن يحب الحيل البسيطة: ضع تفاحة بين البطاطس. هذه الطريقة القديمة تعتمد على غاز الإيثيلين الذي تطلقه التفاح، والذي يساعد في إبطاء الإنبات. هناك أيضًا من يرش طبقة خفيفة من الفحم النباتي فوق البطاطس لتعزيز الحفظ. أما إذا كنت تفضل الحلول الجاهزة، فيمكن شراء أكياس مخصصة مضادة للإنبات من المتاجر.

هل يمكن أكل البطاطس المنبتة؟

السؤال الذي يتكرر كثيرًا: هل البطاطس المنبتة خطيرة؟

الإجابة: يمكن تناولها بشرط إزالة البراعم والقطع الخضراء جيدًا قبل الطهي. المشكلة تكمن في مادة تُسمى السولانين، وهي سُمّ طبيعي قد يكون ضارًا عند استهلاكه بكميات كبيرة. لذلك، إذا لاحظت أن البطاطس شديدة الخضرة أو أن براعمها طويلة جدًا، الأفضل التخلص منها.