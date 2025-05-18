كيف تم تعيين Kiss 2 Records مع عرض واحد

من المؤكد أن قبلة خرجت مع ضجة. في عام 2020 ، تفوقت فرقة Hard Rock المعروفة على عروضها Wild Live بحفل موسيقي للغاية ، حيث سجلت سجلتين عالميتين في One Go. في ليلة رأس السنة الجديدة 2020 ، ظهرت KISS في دبي ، الإمارات العربية ، لما وصفته المجموعة بأنها “أكبر احتفال وأكثرها في تاريخنا وأي شخص آخر” (عبر Siriusxm). الفرقة المعروفة بالسلوك الفاحش مثل استخدام دمها لكتاب هزلي-مجرد القليل من الواقع المفسد من القبلة-لم يخيب أملك.

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تشكلت الفرقة الشهيرة التي ترتديها الوجه والبلاش واللياقل في نيويورك في عام 1973 وبدأت في صعودها إلى الشهرة العالمية في الغالب على قوة العروض الحية الملحمية التي شملت تنفس النار وآلات الدخان ومضايقة الدم المزيفة. شملت قبلة الألعاب النارية في عروضها في وقت مبكر ، ولم تزداد الأمور سوى تفصيل مع تقدم السنين. لكن في تلك الليلة في دبي ، أخذت KISS إلى مستويات ملحمية التي حصلت على الفرقة في موقعين في غينيس العالمي للأرقام القياسية للحصول على أعلى إسقاط لهب ومعظم توقعات اللهب في حفل موسيقي تم إطلاقه في وقت واحد.