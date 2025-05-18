كيف تم تعيين Kiss 2 Records مع عرض واحد

من المؤكد أن قبلة خرجت مع ضجة. في عام 2020 ، تفوقت فرقة Hard Rock المعروفة على عروضها Wild Live بحفل موسيقي للغاية ، حيث سجلت سجلتين عالميتين في One Go. في ليلة رأس السنة الجديدة 2020 ، ظهرت KISS في دبي ، الإمارات العربية ، لما وصفته المجموعة بأنها “أكبر احتفال وأكثرها في تاريخنا وأي شخص آخر” (عبر Siriusxm). الفرقة المعروفة بالسلوك الفاحش مثل استخدام دمها لكتاب هزلي-مجرد القليل من الواقع المفسد من القبلة-لم يخيب أملك.
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تشكلت الفرقة الشهيرة التي ترتديها الوجه والبلاش واللياقل في نيويورك في عام 1973 وبدأت في صعودها إلى الشهرة العالمية في الغالب على قوة العروض الحية الملحمية التي شملت تنفس النار وآلات الدخان ومضايقة الدم المزيفة. شملت قبلة الألعاب النارية في عروضها في وقت مبكر ، ولم تزداد الأمور سوى تفصيل مع تقدم السنين. لكن في تلك الليلة في دبي ، أخذت KISS إلى مستويات ملحمية التي حصلت على الفرقة في موقعين في غينيس العالمي للأرقام القياسية للحصول على أعلى إسقاط لهب ومعظم توقعات اللهب في حفل موسيقي تم إطلاقه في وقت واحد.
قبلة “حب الألعاب النارية
KISS ليس الفعل الصخري الوحيد الذي يدخله في سجلات غينيس العالمية. على سبيل المثال ، حصل Van Halen على أنه أعلى فرقة مدفوعة الأجر مقابل أداء واحد لتلقي 1.5 مليون دولار للعب المهرجان الأمريكي في عام 1983 ، ولكن يبدو من المناسب أن إدخالات Kiss هي لشيء قريب جدًا من قلبه. عندما بدأت KISS ، كان لدى الفرقة شخصية مسرحية أقرب إلى Rockers في New York Dolls ، لكنها سرعان ما تحولت إلى شيء لم يره أحد من قبل.
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ارتدى المغني الرئيسي بول ستانلي ، عازف الجيتار آس فرايلي ، عازف الدرامز بيتر كريس ، وعازف الجيتار جين سيمونز ، طلاء الوجه بالأبيض والأسود المميزة وبدأوا في صنع الأمواج. قبل فترة طويلة ، كان سيمونز يبصق النار ، وكان جيتار فرايلي يطلق النار على الشرر ، وكانت المرحلة بأكملها تنفجر بالنيران. “لقد كان بيرو جزءًا من KISS منذ بداية الوقت” ، يتذكر مدير الفرقة ، Doc McGhee ، في “هذا العمل من الترويج للحفلات الموسيقية والجولة”. “إنه جزء كبير من العرض لأنه أكثر من اللازم ، إنه مثير ، وله تأثير صوتي ومرئي مع الانفجارات. جولة قبلة تشبه الرابع من يوليو كل يوم.”
قبلة ضرباتها في دبي
منذ ما يقرب من 50 عامًا ، خضعت KISS لتغييرات في تشكيلة الفريق ، حتى فقدت المكياج لبعض الوقت (ولكن حافظت على الألعاب النارية) ، وبحلول عام 2020 ، مع اثنين فقط من الأعضاء الأصليين ، بول ستانلي وجين سيمونز ، أعلنت الفرقة عن جولتها النهائية في عام 2020. بعد تسعة أشهر من الوباء ، توجهت الفرقة إلى دبي لأداء على مرحلة 250 قدمًا ، وهي مجرد جزء من الروعة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار والتي تم بثها في جميع أنحاء العالم.
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كان جزء كبير من السبب الذي وافق عليه KISS على العرض هو الحرية المخصصة لهم: “انتظر لحظة. تقصد أنه يمكننا تقديم أكبر عرض بيرو في كل العصور ، لأن Krakatoa و The Big Bang؟” كان الجواب نعم. وفعلوا. سجل الرقم القياسي الرسمي في غينيس العالمي إسقاط اللهب على بعد 35 مترًا مذهلاً (حوالي 115 قدمًا). كان Kiss ‘Second Record Breaker هو 73 Flame Projections التي تركتها الفرقة في نفس الوقت. كما اتضح ، قام الوباء بتأجيل بقية جولة الفرقة النهائية حتى أغسطس 2021 ، حيث أنهى 250 عرضًا في ديسمبر 2023.