كيف تنشر بسهولة إكليل الجبل لملء حديقتك بأعشاب مجانية طازجة

إن إكليل الجبل الدائم العطري (Salvia Rosmarinus) هو جزء من كل المهن. إنه عنصر أساسي في المطبخ اليوناني والبحر الأبيض المتوسط ، وتتراوح استخداماته الطبية من معالجة عسر الهضم إلى تحسين التركيز ، وهو عنصر في الزيوت والصبغات للجلد والشعر. يكون من السهل الحصول على إمدادات جاهزة من إكليل الجبل المجاني والطازج في متناول اليد عندما تنشأ حاجة ، عند نشر النبات باستخدام قصاصات جذع ناعمة. على عكس زراعة إكليل الجبل من البذور أو الانتشار عن طريق الطبقات ، لا تتطلب هذه الطريقة أي معدات فاخرة أو استثمار كبير للوقت.
روزماري ، هاردي في المناطق من 8 إلى 10 ، لها أوراق تشبه الإبرة ذات البوصة التي تشبه الإبرة والأخضر في الأعلى ولها جوانب بيضاء غامضة. تجذب الزهور الصغيرة باللون الأبيض أو ظلال من الأزرق الملقحات من الربيع إلى الصيف. كل من الزهور والأوراق صالحة للأكل ، لكن السيقان يمكن أن تؤدي إلى نسيج خشبي غير سارة عند إضافته إلى الطعام ما لم تكن صغارًا وعطاء. ومع ذلك ، فإن هذه السيقان هي عطرية وتصنع إضافة رائعة إلى كيس أو ناشر.
ستكون نباتات إكليل الجبل الخاصة بك جاهزة لأخذ قصاصات عندما تبدأ في نمو سيقان أخضر جديدة في الربيع. ستبدأ القطع في الإجهاد بمجرد قصها ، لذا اجعل الأواني الجذرية جاهزة قبل أن تبدأ. يجب أن تكون الأواني بعمق ثلاث بوصات على الأقل ، وكلما كانت أوسعها ، زاد عدد القصاصات التي يمكنك وضعها في كل واحدة. املأ الأواني بمزيج تجاري تجاري ، أو اصنع خاصًا بأجزاء متساوية من Coco Coir (كبديل للطحالب الخث) والبيرلايت لضمان تصريف جيد.
كيف تأخذ وإعداد قصاصاتك
لجمع قصاتك ، قم بقص أعلى من ثلاث إلى خمس بوصات من السيقان الخضراء بدون أزهار ، أسفل العقدة مباشرة – البقعة التي يتم فيها إرفاق الأوراق بالساق. قم بتجريد جميع الأوراق الموجودة أسفل الجزء العلوي أو بوصتين من الجذع. قم بغطاء الجزء السفلي من القطع إلى هرمون تأصيل ، وقم بإلصاقها في الأواني المُعدة ، وتثبيت التربة بلطف. إذا كنت تعمل مع قصاصات متعددة ، فاترك بوصة أو شبعة بين كل منها ، وتأكد من سقيها برفق بزجاجة رذاذ. قم بإنشاء دفيئة مصغرة عن طريق تخصيص القطع مع غلاف بلاستيكي أو أكياس تخزين ، ثم ضع الأواني في موقع مشرق ولكن ليس مشمسًا.
يجب أن تكون القطع جاهزة للزرع في أربعة إلى ستة أسابيع. يعمل روزماري بشكل أفضل عندما يتم وضعه في الأرض في الخريف – إذا لم تتمكن من الوقت لمشروع القطع الخاص بك ، لذا فإن النباتات جاهزة للزرع في الوقت المناسب ، وإعادة تدوير إكليل الجبل الخاص بك ، لذا فإنه يستمر في الازدهار حتى الموسم المناسب لالتقاط الزراعة في الهواء الطلق.
زرع إكليل الجبل في التربة الحمضية ذات التصميم الجيد في أشعة الشمس الكاملة. امنح النباتات دفعة عن طريق العمل أربع بوصات من المواد العضوية في التربة قبل الزراعة. نادراً ما تحتاج روزماري إلى الأسمدة ، ولكن إذا لم تكن النباتات مزدهرة ، فحاول تطبيقًا واحدًا من الأسمدة متعددة الأغراض. لا تحب روزماري الحصول على أقدام مبللة وستزدهر النباتات بجدول سقي بسيط. يجب أن تكون النباتات الجديدة المزروعة من قصاصات جاهزة للحصاد في غضون عام تقريبًا.