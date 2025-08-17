كيف تنشر بسهولة إكليل الجبل لملء حديقتك بأعشاب مجانية طازجة

إن إكليل الجبل الدائم العطري (Salvia Rosmarinus) هو جزء من كل المهن. إنه عنصر أساسي في المطبخ اليوناني والبحر الأبيض المتوسط ، وتتراوح استخداماته الطبية من معالجة عسر الهضم إلى تحسين التركيز ، وهو عنصر في الزيوت والصبغات للجلد والشعر. يكون من السهل الحصول على إمدادات جاهزة من إكليل الجبل المجاني والطازج في متناول اليد عندما تنشأ حاجة ، عند نشر النبات باستخدام قصاصات جذع ناعمة. على عكس زراعة إكليل الجبل من البذور أو الانتشار عن طريق الطبقات ، لا تتطلب هذه الطريقة أي معدات فاخرة أو استثمار كبير للوقت.

روزماري ، هاردي في المناطق من 8 إلى 10 ، لها أوراق تشبه الإبرة ذات البوصة التي تشبه الإبرة والأخضر في الأعلى ولها جوانب بيضاء غامضة. تجذب الزهور الصغيرة باللون الأبيض أو ظلال من الأزرق الملقحات من الربيع إلى الصيف. كل من الزهور والأوراق صالحة للأكل ، لكن السيقان يمكن أن تؤدي إلى نسيج خشبي غير سارة عند إضافته إلى الطعام ما لم تكن صغارًا وعطاء. ومع ذلك ، فإن هذه السيقان هي عطرية وتصنع إضافة رائعة إلى كيس أو ناشر.

ستكون نباتات إكليل الجبل الخاصة بك جاهزة لأخذ قصاصات عندما تبدأ في نمو سيقان أخضر جديدة في الربيع. ستبدأ القطع في الإجهاد بمجرد قصها ، لذا اجعل الأواني الجذرية جاهزة قبل أن تبدأ. يجب أن تكون الأواني بعمق ثلاث بوصات على الأقل ، وكلما كانت أوسعها ، زاد عدد القصاصات التي يمكنك وضعها في كل واحدة. املأ الأواني بمزيج تجاري تجاري ، أو اصنع خاصًا بأجزاء متساوية من Coco Coir (كبديل للطحالب الخث) والبيرلايت لضمان تصريف جيد.