كيف تنظف بسهولة الفراغ بين زجاج باب الفرن دون عناء

في إحدى الأمسيات بينما كنت أحضر طبق اللازانيا المحمّر في الفرن، لاحظت أن زجاج الفرن بدا معتماً رغم نظافتي الدورية للباقي. تذكّرت حينها الموقف الذي شاركني فيه صديق ميكانيكي الفرن، حين أوضح لي أن الشحوم والبقع العالقة بين طبقتي الزجاج تتراكم مع الوقت وتحتاج إلى عناية خاصة. بعد قليل من البحث والتجربة، اكتشفت عدة طرق سهلة ستساعدك على تنظيف هذه المنطقة دون عناء.

لماذا تنظيف بين طبقتي الزجاج مهم؟

رغم أن هذه الفجوة قد تبدو غير مرئية للوهلة الأولى، إلا أنها تجمع بقايا الطعام والشحوم المتطايرة خلال الطهي. مع تكرار الاستخدام، قد تدخل الأوساخ إلى هذه الفجوة فتفقد نظافتها ويصبح الزجاج الخارجي سريع الاتساخ، بل وقد يؤدي تراكم الدهون إلى تغير طفيف في درجة حرارة الزجاج وتأثير على كفاءته.

كيفية إزالة باب الفرن وتنظيف الواجهات الزجاجية

افصل التيار الكهربائي عن الفرن أو اغلق القاطع الكهربائي لتجنّب أي خطر. ارفع مقبض الباب إلى أعلى وضع حتى يتحرر من مكانه، ثم اسحبه برفق (يكون بعض الأبواب قابلة للفك بالكامل). ابحث عن المسامير أسفل الباب، وأزلها بأداة مناسبة. اسحب طبقتي الزجاج إلى خارج الإطار بهدوء، واحتفظ بترتيبهما لتجنب الخلط عند التركيب. نظّف السطحين الداخليين باستخدام مزيج من الخل الأبيض والماء الدافئ مع إسفنجة ناعمة لإزالة الشحوم. جفّف الزجاج تماماً قبل إعادة الترتيب والتركيب بالعكس.

تنظيف الزجاج دون تفكيك الباب

إذا كان باب فرنِك لا يسمح بالفتح الكامل، هناك طريقة بديلة:

ابحث عن زرين صغيرين أعلى الباب؛ بالضغط عليهما مع رفع الجزء العلوي من الغطاء، يمكنك تحرير الإطار .

. اسحب الزجاج نحوك ليتبخّ لعند حافته، ثم نظّف المنطقة الداخلية بمحلول من ماء دافئ وقليل من سائل غسل الصحون باستخدام قطعة قماش ملفوفة حول عصا رفيعة.

الخدعة الشعبية: السلك والممسحة

عندما انتهيت من فكّ باب أحد الأفران القديمة، وجدت أن تنظيفه كله مرهق. استخدمت آنذاك سلك شماعة معدني مفرود، لفّفته بقطعة قماش ناعمة وثبتها بالمطاط، ثم رطبتها بخل مخفف. أدخلت الأداة بين الزجاجين وفركت الأوساخ بلطف. النتيجة كانت مذهلة: زجاج نظيف ولمسته صافية كما لو أنه جديد.