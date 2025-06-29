كيف تنمو الريحان بحيث لا تنتهي أبدًا من الإمداد الطازج من الحديقة

حقًا واحد من أمجاد الحديقة الصيفية ، باسيل (Ocimum basilicum) هي عشب نفاذة يضيف الإثارة إلى جميع أنواع السلطات والسندويشات وأطباق المعكرونة. إن التفكير في هذا الإمداد المحلي من باسيل يقترب من نهايته مع وصول الشتاء أمر محزن ، لكن لا يجب أن يكون على هذا النحو. إذا كنت ترغب في الاستمرار في نمو الريحان على مدار العام ، فقد تتمكن من سحبها بخدعة بستنة سهلة واحدة – نشر الريحان من القطع.
من المحتمل أن تقبل مصنع الريحان الخاص بك للحصول على أقصى قدر من النمو على أي حال ، فلماذا لا تستخدم القطع لزراعة المزيد من النباتات؟ بصفته عضوًا في عائلة Mint ، ينتج باسل بسهولة جذور من سيقانها ، مما يجعل الانتشار من قصاصات الجذعية سهلة للغاية. لكي تنجح هذا الاختراق البستنة ، ستحتاج إلى اتباع أفضل الممارسات عند تأصيل قصاصات ، وكذلك التأكد من أن لديك الظروف التي تحتاجها للحفاظ على هذه العشبة على قيد الحياة في الداخل عند الحاجة.
تنمو الريحان من قصاصات لإمداد طويل الأمد
ينمو باسيل في الواقع بشكل أسرع من القطع أكثر من البذور ، كما أنه ينتج المزيد من الأوراق بهذه الطريقة ، مما يجعل طريقة انتشار الجذور الجذعية هي التي تجربها إذا كنت ترغب في الحفاظ على نمو محصول الريحان طوال العام. يجب أن يقطع البستانيين أعلى 4 بوصات أو نحو ذلك من السيقان مباشرة أسفل زوج من الأوراق ، مع التأكد من اختيار السيقان التي لم تزور بعد. اترك الجزء السفلي من 4 إلى 5 بوصات من النبات سليمة إذا كنت تريد أن تنمو مرة أخرى.
بعد أخذ القطع ، قرصة من الأوراق السفلية. باسيل هو أحد الأعشاب التي يمكنك أن تنمو في مطبخك دون أي تربة ، لذلك إما وضع جذع القطع في كوب من الماء أو في وعاء حضانة من المزيج المعقم. الحفاظ على الزهور مقطوعة حتى يستمر النبات في إنتاج أوراق جديدة. إذا كنت ترغب حقًا في الحصول على إمدادات لا تنتهي أبدًا من هذه العشبة اللذيذة ، فستحتاج إلى اتباع بعض النصائح المفيدة لتنمية الريحان ، مثل استخدام ضوء النمو لتوفير ما يكفي من الضوء في الداخل.