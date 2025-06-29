كيف تنمو الريحان بحيث لا تنتهي أبدًا من الإمداد الطازج من الحديقة

حقًا واحد من أمجاد الحديقة الصيفية ، باسيل (Ocimum basilicum) هي عشب نفاذة يضيف الإثارة إلى جميع أنواع السلطات والسندويشات وأطباق المعكرونة. إن التفكير في هذا الإمداد المحلي من باسيل يقترب من نهايته مع وصول الشتاء أمر محزن ، لكن لا يجب أن يكون على هذا النحو. إذا كنت ترغب في الاستمرار في نمو الريحان على مدار العام ، فقد تتمكن من سحبها بخدعة بستنة سهلة واحدة – نشر الريحان من القطع.

من المحتمل أن تقبل مصنع الريحان الخاص بك للحصول على أقصى قدر من النمو على أي حال ، فلماذا لا تستخدم القطع لزراعة المزيد من النباتات؟ بصفته عضوًا في عائلة Mint ، ينتج باسل بسهولة جذور من سيقانها ، مما يجعل الانتشار من قصاصات الجذعية سهلة للغاية. لكي تنجح هذا الاختراق البستنة ، ستحتاج إلى اتباع أفضل الممارسات عند تأصيل قصاصات ، وكذلك التأكد من أن لديك الظروف التي تحتاجها للحفاظ على هذه العشبة على قيد الحياة في الداخل عند الحاجة.