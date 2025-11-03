كيف تنمو شجرة البرتقال من البذور للحصول على إمدادات لا نهاية لها من الفاكهة

قضم البرتقال الحلو والعصير يمكن أن يجعلك تتمنى لو كان لديك بستان خاص بك. على الرغم من أن ذلك قد لا يكون عمليًا في مناخك، إلا أنه لا يزال بإمكانك زراعة شجرة برتقال من البذور كمشروع بستنة ممتع. على الرغم من أنه لا ينبغي أن تتوقع نتائج سريعة، إلا أنه إذا كنت صبورًا، فيمكنك في النهاية حصاد البرتقال الخاص بك، وفي هذه الأثناء، يصنع نباتات منزلية رائعة. طالما أن البرتقال الخاص بك ليس من النوع الخالي من البذور، فمن المحتمل أن تتمكن من زراعة شجرة منه. قد لا يكون طعم الفاكهة مثل الفاكهة الأصلية، لكن البرتقال الحلو غالبًا ما يكون متقاربًا. تجنب أصناف “تمبل” و”بومبيلو”، لأن الفاكهة لن تكون مطابقة للوالدين.

ابدأ بحفظ البذور في المرة القادمة التي تأكل فيها برتقالة. إذا كنت ستستثمر عقدًا أو أكثر في زراعة هذه الشجرة، فلا تختار برتقالة متوسطة الجودة. انتظر حتى تحصل على طبق لذيذ يستحق كل هذا الجهد. اختر البذور الكبيرة ذات المظهر القوي وامسحها من أي لب أو حطام. انقع البذور في ماء بدرجة حرارة الغرفة طوال الليل لتسريع عملية الإنبات. بعد نقع البذور لمدة 24 ساعة على الأقل، يمكنك إما إنبات بذورك عن طريق لفها في منشفة ورقية مبللة ووضعها في كيس بلاستيكي أو زراعتها مباشرةً في خليط الأصيص. يجب أن تنبت البذور في غضون أسابيع قليلة. ما لم تكن تعيش في مناطق الصلابة 10 أو 11، والتي تميل إلى تعزيز مناخ أكثر دفئًا، سوف تحتاج إلى زراعة شجرة الحمضيات الخاصة بك في الداخل خلال الأشهر الباردة.