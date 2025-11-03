كيف تنمو شجرة البرتقال من البذور للحصول على إمدادات لا نهاية لها من الفاكهة

قضم البرتقال الحلو والعصير يمكن أن يجعلك تتمنى لو كان لديك بستان خاص بك. على الرغم من أن ذلك قد لا يكون عمليًا في مناخك، إلا أنه لا يزال بإمكانك زراعة شجرة برتقال من البذور كمشروع بستنة ممتع. على الرغم من أنه لا ينبغي أن تتوقع نتائج سريعة، إلا أنه إذا كنت صبورًا، فيمكنك في النهاية حصاد البرتقال الخاص بك، وفي هذه الأثناء، يصنع نباتات منزلية رائعة. طالما أن البرتقال الخاص بك ليس من النوع الخالي من البذور، فمن المحتمل أن تتمكن من زراعة شجرة منه. قد لا يكون طعم الفاكهة مثل الفاكهة الأصلية، لكن البرتقال الحلو غالبًا ما يكون متقاربًا. تجنب أصناف “تمبل” و”بومبيلو”، لأن الفاكهة لن تكون مطابقة للوالدين.
ابدأ بحفظ البذور في المرة القادمة التي تأكل فيها برتقالة. إذا كنت ستستثمر عقدًا أو أكثر في زراعة هذه الشجرة، فلا تختار برتقالة متوسطة الجودة. انتظر حتى تحصل على طبق لذيذ يستحق كل هذا الجهد. اختر البذور الكبيرة ذات المظهر القوي وامسحها من أي لب أو حطام. انقع البذور في ماء بدرجة حرارة الغرفة طوال الليل لتسريع عملية الإنبات. بعد نقع البذور لمدة 24 ساعة على الأقل، يمكنك إما إنبات بذورك عن طريق لفها في منشفة ورقية مبللة ووضعها في كيس بلاستيكي أو زراعتها مباشرةً في خليط الأصيص. يجب أن تنبت البذور في غضون أسابيع قليلة. ما لم تكن تعيش في مناطق الصلابة 10 أو 11، والتي تميل إلى تعزيز مناخ أكثر دفئًا، سوف تحتاج إلى زراعة شجرة الحمضيات الخاصة بك في الداخل خلال الأشهر الباردة.
قم بزيادة احتمالات أن تنتج شجرة البرتقال الخاصة بك الفاكهة عاجلاً
بعض أشجار البرتقال المزروعة بالبذور لن تنتج الفاكهة أبدًا، بينما قد تنتج أشجار أخرى في وقت مبكر يصل إلى خمس سنوات من الزراعة. يمكن للشجرة السليمة أن تستمر في زراعة البرتقال لمدة 30 عامًا أو أكثر. العوامل البيئية مثل ظروف التربة ودرجة الحرارة وأشعة الشمس لها التأثير الأكبر على متى وكمية الفاكهة التي ستنتجها شجرتك. للحصول على أفضل النتائج، امنح شجرتك أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس، من 8 إلى 10 ساعات يوميًا بشكل مثالي. قم بحمايته من درجات الحرارة الباردة عن طريق نقله إلى الداخل في الشتاء. تحتاج أشجار البرتقال إلى حوالي بوصة من الماء أسبوعيًا. إنها لا تعمل بشكل جيد مع الجذور الرطبة، لذا اختر تربة طينية وغنية وجيدة التصريف. استخدم سماد الحمضيات وفقًا لتوجيهات العبوة للتأكد من حصول شجرتك على العناصر الغذائية التي تحتاجها.
افحص شجرة البرتقال بانتظام بحثًا عن علامات الآفات أو الأمراض، مثل تجعد الأوراق أو الفطريات. عالج أي مشكلات مبكرًا لمنعها من الانتشار وإتلاف شجرتك. قد تحتاج إلى تلقيح شجرتك يدويًا، اعتمادًا على المدة التي يمكنك تركها بالخارج. للقيام بذلك، استخدم فرشاة رسم صغيرة لنقل حبيبات حبوب اللقاح الصفراء من زهرة إلى ميسم (الطرف المركزي) لزهرة أخرى.