كيف تنمو وتعتني بنبات أجنحة الملاك الرائع

الإثارة، المسكوب، حشو. إنها الصيغة البسيطة التي يجب عليك استخدامها عند تصميم حديقة الحاويات. يمكنك الجمع بين أنواع النباتات التي تتناسب مع هذه الفئات لإنشاء ترتيب زارع متماسك. في حين أن عددًا قليلاً من النباتات تناسب جميع الفئات الثلاث، إلا أن Angel Wings (Senecio candidans ‘Senaw’) يعد استثناءً، حيث يقوم بمهمة مزدوجة أو حتى ثلاثية. بفضل أوراقه الكبيرة ذات اللون الأبيض الفضي والتي تبدو وكأنها مخملية عند اللمس، يتراكم هذا الصنف الذي يتحمل الجفاف بسرعة في وسط الوعاء (فيلمك المثير) أو يتخبط بشكل كبير على الجوانب (السكب الخاص بك). يمكن أن يعمل أيضًا كحشو في أسرة الحديقة. هناك القليل من المشكلة – يمكن أن تكون Angel Wings متقلبة بشكل ملحوظ. حتى أكثر البستانيين الداخليين والخارجيين شغفًا وخبرة قد يواجهون صعوبة في الحفاظ على نباتاتهم حية. لزيادة فرصك، قم بزراعة Angel Wings في تربة جيدة التصريف، واتركها تجف بين فترات الري، وقم بتقليم الأوراق الميتة، وراقب الصدأ، وقم بتسميدها مرة واحدة سنويًا في الربيع..

ينبع الاسم الشائع “أجنحة الملاك” من حقيقة أن أوراقها تشبه أوراق الكائنات السماوية، على الرغم من أن البعض يشبه أوراقها بسرب من الحمام المذهول الذي يطير. الأسماء الشائعة الأخرى هي ملفوف البحر ونبات الراجورت الأبيض اللامع. قد يكون الاسم العلمي للنبات مربكًا بعض الشيء. تم تطوير نبات Senecio candicans ‘Senaw’ في تشيلي، وهو مشتق من أنواع وجدت تنمو في الكثبان الرملية في جزيرة فوكلاند وجنوب أمريكا الجنوبية. ومع ذلك، فإن سينيسيو كانديكانز – باستثناء “سيناو” – هو نوع مختلف موطنه الهند.