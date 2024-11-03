كيف تنمو وتعتني بنبات أجنحة الملاك الرائع

الإثارة، المسكوب، حشو. إنها الصيغة البسيطة التي يجب عليك استخدامها عند تصميم حديقة الحاويات. يمكنك الجمع بين أنواع النباتات التي تتناسب مع هذه الفئات لإنشاء ترتيب زارع متماسك. في حين أن عددًا قليلاً من النباتات تناسب جميع الفئات الثلاث، إلا أن Angel Wings (Senecio candidans ‘Senaw’) يعد استثناءً، حيث يقوم بمهمة مزدوجة أو حتى ثلاثية. بفضل أوراقه الكبيرة ذات اللون الأبيض الفضي والتي تبدو وكأنها مخملية عند اللمس، يتراكم هذا الصنف الذي يتحمل الجفاف بسرعة في وسط الوعاء (فيلمك المثير) أو يتخبط بشكل كبير على الجوانب (السكب الخاص بك). يمكن أن يعمل أيضًا كحشو في أسرة الحديقة. هناك القليل من المشكلة – يمكن أن تكون Angel Wings متقلبة بشكل ملحوظ. حتى أكثر البستانيين الداخليين والخارجيين شغفًا وخبرة قد يواجهون صعوبة في الحفاظ على نباتاتهم حية. لزيادة فرصك، قم بزراعة Angel Wings في تربة جيدة التصريف، واتركها تجف بين فترات الري، وقم بتقليم الأوراق الميتة، وراقب الصدأ، وقم بتسميدها مرة واحدة سنويًا في الربيع..
ينبع الاسم الشائع “أجنحة الملاك” من حقيقة أن أوراقها تشبه أوراق الكائنات السماوية، على الرغم من أن البعض يشبه أوراقها بسرب من الحمام المذهول الذي يطير. الأسماء الشائعة الأخرى هي ملفوف البحر ونبات الراجورت الأبيض اللامع. قد يكون الاسم العلمي للنبات مربكًا بعض الشيء. تم تطوير نبات Senecio candicans ‘Senaw’ في تشيلي، وهو مشتق من أنواع وجدت تنمو في الكثبان الرملية في جزيرة فوكلاند وجنوب أمريكا الجنوبية. ومع ذلك، فإن سينيسيو كانديكانز – باستثناء “سيناو” – هو نوع مختلف موطنه الهند.
أضف الدراما والملمس في الهواء الطلق مع أجنحة الملاك ذات اللون الفضي
يحتوي جنس Senecio على الكثير من الأنواع النضرة الغريبة والرائعة. إذا كنت تعرف كيفية زراعة نبات الطحان المغبر (Senecio cineraria) والعناية به، فمن المرجح أن تنجح مع Angel Wings. مثل أبناء عمومتها الآخرين من Senecio، تزدهر Angel Wings في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 11 باعتبارها نباتًا معمرًا. يجب معاملته على أنه سنوي أو يقضي الشتاء في الداخل في المناطق الباردة. إنها تتحمل الجفاف، وتتحمل الملوحة، وحتى مقاومة للحريق (تلك الأوراق الفضية الرمادية تصد أشعة الشمس القاسية)، والآفات من مجموعة الثدييات تتركها بمفردها في الغالب. كن حذرًا: يمكن أن يسبب النبات مشاكل صحية للقطط والكلاب الذين يقررون قضم أوراقه الرقيقة. في الواقع، فإن جنس Senecio بأكمله سام للحيوانات الأليفة وحيوانات الرعي.
نجمة بين الزهور والنباتات المخملية التي ستضيف لمسة من الفخامة إلى حديقتك، يمكن للمصممين الناشئين دمج Angel Wings في أي مكان تقريبًا. في الخارج، أضفه إلى حديقة xeriscape أو حدود المسار، أو املأ شقوق الحديقة الصخرية، أو قم بتوفير تباين تركيبي لحديقة منزلية. زرعها حول الشجيرات الطويلة المحفوظة بوعاء لإخفاء السيقان القبيحة أو تخفيف الترتيب الهندسي النضري والصبار. بصريًا، يكون هذا النبات النابض بالحياة في أكثر حالاته دراماتيكية عندما يُزرع بأوراق الشجر الداكنة أو ذات اللون الواحد. ‘هل هذا الموسم؟ اجمع بين Angel Wings مع البونسيتة الحمراء الزاهية للحصول على ترتيب داخلي احتفالي للغاية. تأكد من زراعة Angel Wings فقط في سرير الحديقة كنبات معمر إذا لم تتعرض للصقيع أبدًا؛ ضع في اعتبارك أيضًا أن ارتفاعها يتجاوز القدم ونفس العرض عند النضج.
التوقيت والموقع من عوامل الرعاية الهامة
نظرًا لاستخدام Angel Wings سنويًا في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، فمن الأفضل الاطلاع على دور الحضانة المحلية أو عبر الإنترنت في أواخر الربيع أو أوائل الصيف. وذلك عندما تكون النباتات متاحة بسهولة لمزارعي المنازل. قد تبيع دور الحضانة في المناخات الأكثر دفئًا هذه النباتات المحفوظة بوعاء على مدار السنة. من المهم عدم إغراق أجنحة الملاك الخاصة بك، وخاصة الشتلات الصغيرة. قم بري شتلاتك الذابلة بلطف كل خمس دقائق حتى تصبح مرحة. أبقِها رطبة أيضًا إذا لم تتمكن من زراعتها على الفور. تعمل Angel Wings بشكل أفضل في التربة ذات التصريف الحر والطينية والرملية. التربة شديدة الخصوبة تجعلها تنمو بشكل طويل، كما أن كثرة الماء قد تسبب تعفن الجذور. في حالة البستنة في حاوية، ضعها في أصيص به فتحة تصريف واحدة أو أكثر.
اختر مكانًا، سواء بالداخل أو بالخارج، تحت أشعة الشمس الكاملة أو الظل الجزئي – في مكان ما بينهما هو الأفضل للنباتات غير الناضجة، فقط تأكد من عدم وجود أي فرصة للصقيع على الإطلاق إذا كنت تزرع Angel Wings في الخارج. بمجرد وضعها في الأرض أو الأصيص، تصبح رعاية Angel Wings سهلة نسبيًا. قم بقص الأوراق القديمة وإزالة الزهور الصفراء التي تشبه الأزرار، إذا وجدت. سقي التربة فقط. تفقد الأوراق الرطبة مظهرها الرقيق. استخدم الأسمدة في الربيع واستخدم مبيد فطريات واسع النطاق شهريًا إذا كنت تشك في الإصابة بفطريات الصدأ أو العسل، وهما مرضان يمكن أن تكون أجنحة الملاك عرضة لهما. في الشتاء – أو بشكل عام، في المناخات الرطبة – اترك النبات يجف تمامًا قبل الري التالي.