كيف تهم العشب الخاص بك دون خلق ثقوب في التربة

أحد المكونات الرئيسية للترويج للعشب الصحي هو التهوية. عادةً ما يتضمن تهوية العشب ثقوبًا متعددة في ذلك باستخدام مهوأهائي لتعزيز تدفق الهواء وامتصاص الماء ، والذي سيخلق حتماً فناء خلفي أكثر غنية بالمغذيات. أفضل وقت لتهوية العشب الخاص بك هو إما الربيع أو الخريف ، عندما يكون العشب رطبًا بشكل طبيعي ويسهل ثقب الثقوب. ومع ذلك ، هناك أيضًا طريقة لتهوية العشب الخاص بك دون إنشاء ثقوب في التربة.
التهوية السائلة هي عملية تطبيق حل متخصص على العشب الخاص بك من شأنه أن يهمه ، دون الحاجة إلى كزة الثقوب. يتمتع مهواة السائل بصيغة معقدة مصممة لتحطيم طبقة من القش في التربة ، مما يحسن الجودة الشاملة لها. هناك الكثير من الهوائيات السائلة المختلفة المتوفرة في السوق ، حتى تلك العضوية. هذه التربة السائلة Simple Liquids Solutions من Amazon يقل تكلفة أقل من 35 دولارًا وستقوم بالتأكيد بهذه المهمة.
إيجابيات وسلبيات التهوية السائلة
سواء اخترت أن تصل يدويًا في العشب يدويًا أو تستخدم مهووسًا سائلًا ، فهناك إيجابيات وسلبيات لكليهما. واحدة من المزايا الرئيسية للتهوية السائلة هي أنها لا تضر الفناء الخلفي الخاص بك. نظرًا لأنك لا تقوم بإنشاء أي ثقوب ، فلا يوجد خطر من الخراطيم أو النباتات أو الأسلاك التي قد تعمل على أو أسفل العشب. تظل التربة أيضًا أقل تعطيلًا من التهوية اليدوية ، حيث أن التقنية أقل غزوًا ولا تتطلب أي تنظيف.
يعد تطبيق Aerator السائل أسهل بكثير من تهوية العشب يدويًا. كل ما عليك فعله هو تطبيقه بخاخ ، والذي يمكن أن يستغرق أقل من خمس دقائق ، اعتمادًا على حجم العشب الخاص بك. يمكنك أيضًا أن تكون أكثر استهدافًا مع البخاخ ، مما يتيح لك رعاية أي نقاط تعلم أنها تحتاج إلى القليل من العناية الإضافية.
بالطبع ، هناك بعض العيوب. التهوية السائلة هي عملية أبطأ من التهوية اليدوية ، وبالتأكيد لن تحصل على نتائج فورية. يجب أن يشق الحل طريقه عبر التربة للعمل سحرها ، وقد يستغرق ذلك ما بين 1-2 أشهر قبل أن ترى أي نتائج. علاوة على ذلك ، فإن النتيجة التي تحققها تعتمد كليا على جودة المنتج الذي تختاره ومدى جودة ذلك مع ظروف التربة الحالية. كما هو الحال مع أي منتج في الحديقة ، يمكن أن تختلف فعالية وقوة التهوية السائلة ، لذلك من الأفضل إجراء بحثك الخاص.