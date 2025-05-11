كيف حصل الأرجواني العميق على الرقم القياسي لأعلى فرقة في العالم

حصل Deep Purple على لقب أعلى مجموعة من البوب ​​من خلال اللعب بصوت عالٍ مثل الرعد ، والذي يمكن أن يكون في بعض الأحيان 120 ديسيبل. لكنهم لم يحتفظوا بالسجل لفترة طويلة. في عام 1976 ، خرجت منظمة الصحة العالمية Deep Purple من أعلى أعلى مستوى في الفرقة عندما لعبوا ملعبًا في الهواء الطلق في لندن وحصلوا على المجلد حتى 126 ديسيبل. وفقًا لـ Metal Hammer ، تغلبت العديد من الفرق الأخرى على Deep Purple ومنظمة الصحة العالمية في العقود اللاحقة ، ولكن لم يتم تسجيلها رسميًا دائمًا كجهد لكسر الرقم القياسي. حصل مانوار على المركز الأول في غينيس في عام 1984 ، وفازوا على سجلهم في عام 1994 من خلال لعب عرض في 129.5 ديسيبل – بصوت عالٍ تقريبًا مثل عاكسة أو سيارة إسعاف.

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وذلك عندما اتخذت غينيس قرارًا بالتخلص من أعلى مستوى لأعلى فرقة في العالم (أحد الكثيرين الذين لم يعودوا مقبولين) ، قائلاً إنه لا يريد تشجيع الفرق على السعي لتحقيق شيء تسبب في أضرار في السمع. قام Deep Purple ، الذي كان دائمًا بسمعة طيبة في كونه فرقة عالية بغض النظر عن السجل ، بتغيير لحنهم أيضًا.

وقال إيان جيل في مقابلة أجريت معه عام 2015 على التلفزيون الألماني: “اعتدنا أن نكون بصوت عالٍ للغاية ، لكنني أعتقد أن التركيز قد تغير الآن”. “كان تأثير الحجم الهائل هو أحد الأشياء التي اعتادت أن تكتب عنها. المعدات الآن متطورة للغاية ، ويمكن أن يكون لديك حجم دون ألم. إنه ممتع بالفعل ؛ أنت لا تتجول مع أذنيك التي ترن بعد العرض كما اعتدت أن تكون أكثر من ذلك.

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