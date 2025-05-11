كيف حصل الأرجواني العميق على الرقم القياسي لأعلى فرقة في العالم

بحلول سبعينيات القرن العشرين ، تغيرت موسيقى الروك أند رول بالفعل منذ سنواتها التكوينية في الخمسينيات. مع تطور هذا النوع من موسيقى الروك الصديقة المبكرة إلى المرآب إلى مخدر ، تشرف بعض الفرق الموسيقية بأصعب وأثقل وأعلى صوتًا. كان Deep Purple من بين هؤلاء رواد Hard Rock ، وحتى حصلوا على الرقم القياسي العالمي في غينيس لـ “أعلى مجموعة البوب” في طبعة 1975 من الكتاب (إليكم كيف حصلوا على اسمهم).
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تشكلت Deep Purple في لندن عام 1968. وكانت تشكيلةها الأصلية تتألف من Ritchie Blackmore على الجيتار ، وجون لورد على لوحة المفاتيح ، وإيان بايس على الطبول ، ونيك سيمبر على باس ، ورود إيفانز كقائد أمامي. بحلول عام 1969 ، كان إيفانز وسيمبر خارجا ، وحل محله المغني إيان جيلان وعازف الجيتار روجر غلوفر ، الذي اعتقد الأعضاء الآخرون أنه سيكون أفضل للعب الأرجواني الأثقل الذي كان الأرجواني. كانت هذه التشكيلة (التي لم تكن الأخيرة) هي التي سجلت ذات مرة لأعلى فرقة عندما لعبت دور مسرح قوس قزح في لندن.
كانت الفرقة عالية جدًا ، وخرج 3 أشخاص
بحلول عام 1972 ، أصدر Deep Purple بالفعل سبعة ألبومات في السنوات الأربع منذ بداية الفرقة. في عام 1968 ، حققوا رقم 4 على Billboard Hot 100 مع “Hush” من ألبومهم الأول ، “Shades of Deep Purple”. لكن ألبومها عام 1972 “Machine Head” أنتجت بعضًا من أغاني الفرقة الأكثر شهرة في الفرقة ، مثل “Smoke on the Water” و “Highway Star” ، وكانت جديدة عندما أطلقت الفرقة عرض 117 ديسيبل في مسرح رينبو في لندن. على الرغم من أن الفرقة لعبت الحفل في عام 1972 ، إلا أن الرقم القياسي كان في طبعة 1975 من كتاب غينيس للأرقام القياسية. وفقًا للدخول ، تم تحقيق ديسيبلز المرتفع مع “نظام مارشال با 10000 وات”. كان الصوت “كافيًا” “لجعل ثلاثة أعضاء من جمهورهم فاقد الوعي”.
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على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان الضجيج الذي جعل الناس يمرون أو أي شيء آخر في الواقع ، إلا أن هناك الكثير من التأثيرات المادية التي يمكن أن تحدثها ضوضاء بصوت عالٍ للغاية على الجسم. يمكن أن تسبب الأصوات التي تتراوح من 100 إلى 150 ديسيبل تمزق طبلة الأذن والصرف الصحي ، والدوخة ، والألم ، وفقدان السمع. هذا صحيح بشكل خاص للأصوات المستمرة لفترات أطول من الزمن.
بصوت عالٍ ليس من الأفضل دائمًا
حصل Deep Purple على لقب أعلى مجموعة من البوب من خلال اللعب بصوت عالٍ مثل الرعد ، والذي يمكن أن يكون في بعض الأحيان 120 ديسيبل. لكنهم لم يحتفظوا بالسجل لفترة طويلة. في عام 1976 ، خرجت منظمة الصحة العالمية Deep Purple من أعلى أعلى مستوى في الفرقة عندما لعبوا ملعبًا في الهواء الطلق في لندن وحصلوا على المجلد حتى 126 ديسيبل. وفقًا لـ Metal Hammer ، تغلبت العديد من الفرق الأخرى على Deep Purple ومنظمة الصحة العالمية في العقود اللاحقة ، ولكن لم يتم تسجيلها رسميًا دائمًا كجهد لكسر الرقم القياسي. حصل مانوار على المركز الأول في غينيس في عام 1984 ، وفازوا على سجلهم في عام 1994 من خلال لعب عرض في 129.5 ديسيبل – بصوت عالٍ تقريبًا مثل عاكسة أو سيارة إسعاف.
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وذلك عندما اتخذت غينيس قرارًا بالتخلص من أعلى مستوى لأعلى فرقة في العالم (أحد الكثيرين الذين لم يعودوا مقبولين) ، قائلاً إنه لا يريد تشجيع الفرق على السعي لتحقيق شيء تسبب في أضرار في السمع. قام Deep Purple ، الذي كان دائمًا بسمعة طيبة في كونه فرقة عالية بغض النظر عن السجل ، بتغيير لحنهم أيضًا.
وقال إيان جيل في مقابلة أجريت معه عام 2015 على التلفزيون الألماني: “اعتدنا أن نكون بصوت عالٍ للغاية ، لكنني أعتقد أن التركيز قد تغير الآن”. “كان تأثير الحجم الهائل هو أحد الأشياء التي اعتادت أن تكتب عنها. المعدات الآن متطورة للغاية ، ويمكن أن يكون لديك حجم دون ألم. إنه ممتع بالفعل ؛ أنت لا تتجول مع أذنيك التي ترن بعد العرض كما اعتدت أن تكون أكثر من ذلك.
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