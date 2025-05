كيف حصل الأرجواني العميق على الرقم القياسي لأعلى فرقة في العالم

بحلول عام 1972 ، أصدر Deep Purple بالفعل سبعة ألبومات في السنوات الأربع منذ بداية الفرقة. في عام 1968 ، حققوا رقم 4 على Billboard Hot 100 مع “Hush” من ألبومهم الأول ، “Shades of Deep Purple”. لكن ألبومها عام 1972 “Machine Head” أنتجت بعضًا من أغاني الفرقة الأكثر شهرة في الفرقة ، مثل “Smoke on the Water” و “Highway Star” ، وكانت جديدة عندما أطلقت الفرقة عرض 117 ديسيبل في مسرح رينبو في لندن. على الرغم من أن الفرقة لعبت الحفل في عام 1972 ، إلا أن الرقم القياسي كان في طبعة 1975 من كتاب غينيس للأرقام القياسية. وفقًا للدخول ، تم تحقيق ديسيبلز المرتفع مع “نظام مارشال با 10000 وات”. كان الصوت “كافيًا” “لجعل ثلاثة أعضاء من جمهورهم فاقد الوعي”.

إعلان

على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان الضجيج الذي جعل الناس يمرون أو أي شيء آخر في الواقع ، إلا أن هناك الكثير من التأثيرات المادية التي يمكن أن تحدثها ضوضاء بصوت عالٍ للغاية على الجسم. يمكن أن تسبب الأصوات التي تتراوح من 100 إلى 150 ديسيبل تمزق طبلة الأذن والصرف الصحي ، والدوخة ، والألم ، وفقدان السمع. هذا صحيح بشكل خاص للأصوات المستمرة لفترات أطول من الزمن.