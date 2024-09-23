كيف حقق فريق نيويورك جاينتس فوزه الأول في عام 2024

تم جلب الفوز الأول لفريق Giants لعام 2024 إليك من قبل فريق Giants في عامه الأول.

مع ارتفاع درجة الحرارة بسبب المشجعين الغاضبين على المدير العام جو شون والمدرب الرئيسي بريان دابول بعد خسارتين متتاليتين في افتتاح الموسم، كان من المناسب أن اللاعبين الذين آمن بهم هذا النظام خلال فترة ما بعد الموسم التي غيرت هوية الامتياز أنقذوا أنفسهم يوم الأحد خلال فوز 21-15 على براونز.

كان بإمكان العمالقة استخدام الاختيار رقم 6 في المسودة على خليفة لاعب الوسط دانيال جونز – وقاموا بمحاولات للتداول من أجل دريك ماي أو جايدن دانييلز – لكنهم اختاروا في النهاية الذهاب مع المتلقي مالك نابرز بدلاً من فرض إدانة وهمية على لاعبي الوسط المتاحين مايكل بينيكس جونيور أو بو نيكس أو جيه جيه مكارثي.

كان هناك نابرز – وليس روم أودونز، وهو مستقبل ديناميكي آخر كان من الممكن أن يستهدفه العمالقة بسهولة بدلاً من نابرز لو كانوا خائفين من تقارير الاستكشاف التي تفيد بأن نابرز قد لا يتفاعل بشكل جيد مع الشدائد – مع هدفين ضد براونز.