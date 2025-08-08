كيف حقق كولتس الصاعد QB Riley Leonard في ظهوره لاول مرة في الموسم الأول

لقد كانت ليلة لاعب في قورتربك كولتس-بما في ذلك اختيار الجولة السادسة من الجولة السادسة رايلي ليونارد.

حصل منتج نوتردام على ذوقه الأول في اتحاد كرة القدم الأميركي يوم الخميس في خسارة ما قبل 24 إلى 16 من فريق Colts للغرب ، حيث دخل لعبة المعرض بعد أن خرج أنتوني ريتشاردسون مبكرًا بسبب إصبع بينكي المخلل ودانييل جونز قدم أداءً صعودًا في الشوط الأول.

أكمل ليونارد 12 من أصل 24 تمريرة مقابل 92 ياردة أثناء إلقاء اعتراض واحد. كما سارع على 34 ياردة وقاد المهور إلى الهبوط على حوزته الثانية.

مع تعيين المهور لاستئناف ما قبل الموسم يوم السبت المقبل ضد باكرز ، يبقى أن نرى كيف سيقلب المدرب شين شين شين عبء العمل بعد إصابة ريتشاردسون.

قال شتايشن ، وفقًا لموقع كولتس: “إنه يفعل كل شيء على ما يرام”. “إنه خلع. لقد ظهروا عليه مرة أخرى. دعونا نرى كيف تسير الأمور.”

يقاتل ريتشاردسون ، الرابع الإجمالي لكولتس في عام 2023 ، من أجل وظيفة البداية ضد جونز ، العملاق السابق الذي وقع صفقة لمدة عام مع الفريق في الوكالة الحرة.

تعرض لاعب الوسط ، 23 عامًا ، للإصابة بعد ثماني دقائق فقط من الشوط الأول بعد أن حصل على ضربة من رافينز ديفيد أوجابو.

“لقد ضربني ، ثم كنت أحاول التأكد من أن لدي الكرة ، وقد نظرت للتو إلى أسفل ، أرى إصبعي في اتجاه مختلف. أنا مثل ، ربما أنا أعثر. نظرت إليها مرة أخرى ، وكان الأمر كذلك بالتأكيد. لذلك أنا مثل ، أحتاج إلى إعادة هذا الشيء في مكانه” ، قال ريتشاردسون بعد ذلك.

أدخل جونز ، 28 عامًا ، الذي ذهب 10 مقابل 21 مقابل 144 ياردة بلا اعتراض أو هبوط.

وقال جونز عن عرضه يوم الخميس: “بعض الخير ، بعضها سيئ. لقد اشتعلت إيقاع هناك في نقاط ، وكنا نتحرك الكرة بشكل جيد ، ننفذ ، لكن هناك شيئين هنا وهناك منعنا من الوصول إلى منطقة النهاية”.

تلقى المهور تحديثًا مشجعًا يوم الجمعة عندما ذكرت ESPN أن ريتشاردسون يمكن أن يعود إلى الممارسة بمجرد السبت. كانت الأشعة السينية التي أخذها يوم الخميس في نهاية الشوط الأول سلبية.

سيواجه المهورون و QB1 الذي لم يتم تسميته بعد الدلافين في الأسبوع الأول في 7 سبتمبر.