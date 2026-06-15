كيف حقق نيكس فوزًا ثانيًا غير متوقع لمدينة نيويورك

أثبت فريق نيكس أن الزراعة الأحادية ليست كلمة قذرة.

لأول مرة في حياتهم، شهد سكان مدينة نيويورك من الجيل Z تجربة ثقافية مشتركة وموحدة حقًا على مدار مباريات الفريق في التصفيات والبطولات، حيث غمرت شوارع الأحياء الخمسة احتفالًا بكل فوز – وخاصة الفوز الأخير.

لقد كان علامة فارقة لجيل من المواطنين الرقميين. لحظة من الوحدة الثقافية المشتركة في الجسد. وضع الناس هواتفهم في جيوبهم وخرجوا بأعداد كبيرة ليبتهجوا مع الجيران. ولم تكن الاختلافات السياسية والأيديولوجية ذات أهمية.

كانت المشاهد من عفوية يوم السبت المذهلة أمرًا يستحق المشاهدة.

وأقيمت حفلات مشاهدة خارجية في جميع أنحاء المدينة، من المتنزهات الكبرى إلى الحانات والمطاعم حيث شاهد الناس التلفزيون من خلال النوافذ. خلال التصفيات، اجتذب مطعم بيتزا في كارول جاردنز الحشود من خلال بث المباراة على جهاز تلفزيون مثبت في الجزء الخلفي من سيارة جيب في شارع سميث.

في ليلة السبت، اجتذب أحد سكان ويست فيلدج، الذي يحمل جهاز عرض وجدارًا فارغًا عبر الشارع العاشر، حشدًا امتد إلى أقصى حد يمكن أن تراه العين يوم السبت، لمشاهدة المباراة المثيرة معًا.

وأشار أحد الحاضرين على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد كان مجرد صبي يحمل جهاز عرض وحلمًا بتوحيد سكان نيويورك”.

بعد الفوز التاريخي، امتلأت حشود نيكس باللونين البرتقالي والأزرق بالبهجة وهم يغنون مع أغنية “Empire State of Mind” لجاي زي وأليسيا كيز. تم الاستيلاء على سيارات وحافلات مترو الأنفاق من قبل منسقي الأغاني الذين نصبوا أنفسهم بينما احتضنت مجموعات من الغرباء بعضهم البعض وغنوا معًا.

ملأ الناس مخارج النار الخاصة بهم للمشاركة في الحدث. وعلى الرغم من أن الهواتف لم تختف تمامًا، فقد تم استخدامها لتوثيق التاريخ بدلاً من التمرير الطائش، حيث شارك الجميع مقاطع فيديو مبهجة من الحفلات الجماعية.

“قشعريرة في الجسم بالكامل. نيويورك هي فيلم الآن،” كتبت امرأة شابة على TikTok. وقال آخر: “هذا يبدو وكأنه سلام عالمي”.

لقد كانت تجربة جماعية حيث كان الأشخاص في العشرينيات من العمر، والذين ربما لم يقدموا أنفسهم لجيرانهم مطلقًا، يحتضنون الغرباء في الشوارع.

بالنسبة لنا، هذا النوع من الصداقة الحميمة هو شيء لم يكن موجودًا إلا في الأفلام. أخيرًا، شهد الجيل Z لحظة ثقافية مشتركة حقيقية ومبهجة بشكل مباشر. لم يكن هذا احتجاجًا اجتمع فيه الناس بسبب الغضب والإحباط، بل كان من السعادة النقية والموحدة.

قال ساجنيك باسو، مقدم البث من جيل Z، في مقطع فيديو يتحدث عن احتفالات المدينة: “هذا شعور جيد لأن هذا هو ما تبدو عليه الزراعة الأحادية”. “هذه هي الثقافة الأحادية – الشيء الوحيد الذي يمكننا جميعًا الاستمتاع به بغض النظر عمن أنت. الرياضة هي المعقل الأخير للثقافة الأحادية.”

إنه على حق. السبب وراء شعور الشباب بالفرح خلال احتفالات نيكس هو أن هذا النوع من الاتصال أصبح نادرًا.

نحن لا نشارك اللحظات الجماعية التي عاشتها الأجيال الأكبر سنا. يتم التحكم في واقعنا من خلال خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي والتوصيات الشخصية بدلاً من الثقافة السائدة.

يعيش أبناء جيل Z في نيويورك مكدسين مثل السردين فوق بعضهم البعض، ومع ذلك فقد نشأنا على التواصل رقميًا والاختفاء خلف الشاشات. كان احتفال نيكس بمثابة رفض جذري لهذا الانفصال.

وقال أحد سكان ويست فيلدج لصحيفة “ذا بوست”: “إنها توحد المدينة. إنها توحد العالم. لقد شاهدها الجميع. وكان الجميع يدعموننا”. “تلك التجربة الجماعية هي أقرب ما شهدته إلى السلام العالمي على الإطلاق.”

من المؤكد أن بعض الاحتفالات خرجت عن نطاق السيطرة. دمرت بعض التفاحات الفاسدة السيارات وأضرمت النيران في الحافلات المدرسية في تايمز سكوير. ولكن هذا جزء صغير مقارنة بآلاف سكان نيويورك الذين خرجوا ببساطة لقضاء وقت ممتع بصحبة زملائهم من البشر.

وعلى نطاق أصغر على الأقل، هناك طرق أخرى للتعبير عن هذا الشعور: يتاجر جيل Z في تطبيقات المواعدة لنوادي الجري ويتم إعدادها من قبل الأصدقاء. إنهم يشترون الهواتف القابلة للطي، ويستعيدون المساحات الثالثة، ويؤسسون نوادي الكتب.

يتوق الكثير منا إلى هذه الأسباب لترك الأجهزة وراءهم، والاجتماع معًا، وتجربة الحياة في أجسادنا المادية الحقيقية، بدلاً من أن نكون صورًا رمزية على تطبيقات الوسائط الاجتماعية.

لدينا أيضًا فرصة أخرى للابتهاج هذا الأسبوع: نراكم يوم الخميس في عرض شريط شريط نيكس.