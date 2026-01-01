كيف حول سكان الجزيرة مستقبلهم في ست خطوات جريئة

لعبت قصة عام 2025 لسكان الجزيرة بمثابة انعكاس مذهل في ثروات الامتياز.

لم يقتصر الأمر على استسلامهم أخيرًا للواقع والتخلي عن الجوهر الذي قاد النادي إلى نهائيات المؤتمر مرتين خلال الوباء، أو أنهم اتخذوا القرار المصيري بالرحيل عن لو لامورييلو.

إن ما بدا وكأنه سيكون عملية إعادة بناء بطيئة ومؤلمة قد تمت بسرعة الضوء. إنه الفريق الذي كان يفتقر إلى الهجوم، ولعب أسلوبًا في الهوكي كان من الصعب أحيانًا مشاهدته ولم يكن جادًا على الإطلاق في مزيج التصفيات العام الماضي، وقد حقق 180 نقطة في جميع هذه الجوانب.

سكان الجزيرة – سكان الجزر – أصبحت فجأة واحدة من أكثر الملابس متعة للمشاهدة في الدوري. مع وصولهم إلى منتصف الطريق في الموسم يوم الخميس على أرضهم أمام يوتا، فإنهم ليسوا في سباق التصفيات فحسب، بل في المزيج الذي يتمتع بميزة الجليد على أرضهم في الجولة الأولى.