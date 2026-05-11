كيف خرجت أسعار تذاكر كأس العالم 2026 عن السيطرة؟

قد يكون لأكبر حدث رياضي في تاريخ العالم عنوان أقل إغراءً قريبًا: أغلى حدث رياضي في تاريخ العالم.

أصبحت بطولة كأس العالم، التي تنطلق في 11 يونيو/حزيران في مكسيكو سيتي، كرنفالاً للأغنياء، باهظ التكلفة لدرجة أنه يشبه حفل Met Gala الذي يستمر لمدة شهر. يوم الخميس الماضي فقط، خصص FIFA مقعدًا بقيمة 32.970 دولارًا للمباراة النهائية في 19 يوليو على ملعب MetLife، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف تكلفة أغلى تذكرة له قبل ذلك الوقت.

وحتى في مرحلة المجموعات، يتم تسعير التذاكر بمئات الدولارات. وكذلك الحال بالنسبة لمواقف السيارات، وفي بعض المدن – بما في ذلك نيويورك وبوسطن – وكذلك النقل العام.

هل تريد اصطحاب عائلة مكونة من أربعة أفراد إلى النرويج والسنغال، وهي أرخص لعبة متوفرة في منطقة نيويورك؟

اعتبارًا من بعد ظهر يوم السبت، كانت هناك أربعة مقاعد من “الفئة الرابعة” في القسم 306، الزاوية العليا من الملعب، متاحة بسعر 402.50 دولارًا للواحدة على موقع إعادة البيع التابع للفيفا، وهو الخيار الأرخص بين السوق الثانوية التقليدية (StubHub، SeatGeek، وما إلى ذلك)، وإعادة البيع الرسمي وما تبقى بالقيمة الاسمية.

هذا هو 1610 دولارًا أمريكيًا للتذاكر، بالإضافة إلى أنه إذا كنت قادمًا من المدينة، فسيتعين عليك حساب تذكرة NJ Transit بقيمة 105 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد، مما يرفع التكلفة الإجمالية إلى 2030 دولارًا أمريكيًا، قبل شراء أي طعام أو مشروبات.

أو يمكنك ركن سيارتك دائمًا. سيتطلب ذلك دفع 225 دولارًا مقابل الحصول على مساحة في American Dream والمشي، نظرًا لأن مواقف السيارات العامة تُستخدم لمشاركة المعجبين وتعزيز الأمان.

وللعبة مدتها 90 دقيقة، يصل المبلغ إلى 5.64 دولارًا للشخص الواحد في الدقيقة.

بالمناسبة، يمكن الحصول على تذاكر مباراة Mets-Cubs في Citi Field في نفس الليلة بأقل من 50 دولارًا للفرد. ومع ذلك، فإن ذلك يتطلب مشاهدة فريق ميتس وهو يلعب البيسبول.

وبغض النظر عن الصراحة، فمن المفيد أن نفهم أن هذه ليست الطريقة التقليدية التي تدار بها بطولة كأس العالم. إنه خروج صارخ عن الطريقة التي يتم بها تسعير كرة القدم، وهي رياضة تعتبر نفسها عالمية وطبقة عاملة، وتعرضت لانتقادات شديدة من قبل الجميع، بدءًا من مجموعات المعجبين وحتى رئيس الولايات المتحدة.

السبب الوحيد وراء ارتفاع تكلفة الذهاب إلى إحدى مباريات كأس العالم، والدفاع الذي عرضه FIFA مراراً وتكراراً، هو أن هذه وظيفة السوق الأمريكية.

في أوروبا، على سبيل المثال، لا يتم حظر التسعير الديناميكي – الذي استخدمه الفيفا لتحديد السوق – بشكل مباشر، ولكنه غير شائع بالنسبة للأحداث الرياضية الكبرى. السوق الثانوية، وهي حقيقة من حقائق الحياة هنا، غالبا ما تكون محظورة، وتميل تذاكر مباريات كرة القدم إلى تخصيصها على وجه التحديد لأعضاء مجموعة المشجعين الرسميين للفريق، حتى مع ارتفاع أسعار متواضعة حتى تكون موضوعا للاحتجاج.

باختصار، يتم التعامل مع الرياضة باعتبارها منفعة عامة. وقد لعبت هذه العقلية دوراً كبيراً في كيفية تسعير تذاكر كأس العالم في الماضي، حتى خارج أوروبا.

قبل أربع سنوات في قطر، على سبيل المثال، كان أغلى مقعد من الفئة الأولى في نهائي كأس العالم يبلغ 1606 دولارات فقط – وهو ما لا يزال يمثل زيادة قدرها 506 دولارات عن عام 2018 في روسيا، وفقًا للبيانات التي جمعها دليل كأس العالم. وفي مرحلة المجموعات، تراوحت أسعار التذاكر بين 69 دولارًا أمريكيًا للفئة 3 إلى 220 دولارًا أمريكيًا للفئة الأولى، كما حصل حاملو التذاكر على دخول مجاني إلى نظام مترو الدوحة خلال البطولة.

هذه المرة؟

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في ظهوره يوم الثلاثاء الماضي في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في بيفرلي هيلز: “علينا أن ننظر إلى السوق”. “نحن في سوق يعد فيه الترفيه هو الأكثر تطوراً في العالم، لذلك إذا كنت تبيع التذاكر بسعر منخفض للغاية، فسيتم إعادة بيع هذه التذاكر بسعر أعلى بكثير. وفي واقع الأمر، على الرغم من أن بعض الناس يقولون إن أسعار التذاكر لدينا مرتفعة، إلا أنهم لا يزالون ينتهي بهم الأمر في سوق إعادة البيع بسعر أعلى، أي أكثر من ضعف سعرنا.”

وأضاف لاحقًا: “لدينا 25 بالمائة من تذاكر دور المجموعات التي يمكن شراؤها بأقل من 300 دولار. لا يمكنك الذهاب لمشاهدة مباراة جامعية في الولايات المتحدة، ولا حتى التحدث عن مباراة احترافية رفيعة المستوى بمستوى معين، بأقل من 300 دولار. وهذه هي كأس العالم”.

في حين أن هذا غير صحيح بشكل صارخ – انخفضت أسعار التذاكر إلى Cotton Bowl في العام الماضي إلى أقل من 50 دولارًا بعد خسارة Texas A&M في الجولة الأولى من مباراة College Football Playoff، فقط لاختيار مثال واحد – هناك على الأقل بعض الصحة في فكرة أن السوق الثانوية تخلق شرطًا لا يتعين على FIFA التعامل معه عادةً.

لكن الأمر الذي يبدو أن الفيفا فشل في فهمه بشأن الرأسمالية هو أن الطلب يجب أن يبرر نقطة السعر. واستنادًا إلى ما هو متاح للعامة، لا يبدو أنها تفعل ذلك.

وفقا لموقع TicketData.com، الذي يتتبع السوق الثانوية، فإن تكلفة حضور كل مباراة تقريبا من مباريات كأس العالم الـ91 التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا انخفضت على مدى الثلاثين يوما الماضية، وهي أغلبية كبيرة بنسب مضاعفة. من غير الواضح عدد التذاكر التي ظلت غير مباعة لأن FIFA استمر في إصدارها حتى بعد أن ادعى إنفانتينو في فبراير أن جميع المباريات الـ 104 قد بيعت، ولكن اعتمادًا على المباراة المعنية، يبدو أن العدد كبير.

على وجه الخصوص، أشارت التقارير الواردة من صحيفة The Athletic إلى أن مبيعات المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة ضد باراجواي قد تراجعت بشكل كبير. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار المباراة الافتتاحية للدولة المضيفة، بحد أدنى 1120 دولارًا أمريكيًا للمنتخب الوطني الأمريكي مقارنة بـ 302 دولارًا أمريكيًا قبل أربع سنوات لرؤية قطر تواجه الإكوادور.

كان هناك أيضًا تقرير من جمعية الفنادق والسكن الأمريكية صدر يوم الاثنين الماضي يزعم أن الطلب مخيب للآمال. يقول ثمانون بالمائة من المشاركين في مدن كأس العالم بالولايات المتحدة “إن حجوزات الفنادق تقل عن التوقعات الأولية”.

محليًا، فإن صدمة الملصقات بشأن أسعار NJ Transit، بالإضافة إلى حقيقة أن محطة Penn سيتم إغلاقها أمام أي شخص لا يحضر كأس العالم في أيام اللعب، قد طغت على الألعاب الفعلية لأولئك الذين ليسوا من مشجعي كرة القدم المتعصبين.

بالمناسبة، تكلفة النقل العام هي إحدى وظائف عقود FIFA مع المدن المضيفة، والتي بموجبها تحصل الهيئة المنظمة على جميع الإيرادات تقريبًا، وتمنع المدن من الحصول على أي رعاة يتعارضون مع مدنهم، وتجبر المدن على تحمل تكلفة الأمن والبنية التحتية. وقدر إنفانتينو أن الفيفا – وهو، على الأقل رسميًا، منظمة غير ربحية مسجلة بموجب القانون السويسري – سوف يحصل على ما لا يقل عن 11 مليار دولار من إيرادات البطولة من ميزانية قدرها 3.6 مليار دولار.

تدعي المنظمة أنها تعيد استثمار معظم إيراداتها من كأس العالم في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فإن ما إذا كان سيتم إلقاء اللوم عليها في نهاية المطاف لفشلها في تطوير كرة القدم في الولايات المتحدة، هو سؤال مفتوح.