كيف خسرت هوليوود هذه الأغاني الناجحة؟

هوليوود تحب موسيقاها. لكي نكون منصفين، تتمتع الصناعة أيضًا بالقدرة على أن تكون بمثابة التعزيز الضروري لشعبية الموسيقيين، كما يتضح من العديد من الأغاني التي اشتهرت من خلال المسلسلات التلفزيونية. قد يكون الظهور في الموسيقى التصويرية لبرنامج أو فيلم هو كل ما هو ضروري لإحياء أغنية قديمة أو تحويل الجميع إلى أحدث شيء كبير. ومع ذلك، على الرغم من وجود أموال مرتبطة بهذه الفرصة – وبالتأكيد أكثر من الدفعات المثيرة للشفقة أحيانًا لـ Spotify وخدمات البث الأخرى – إلا أن كل موسيقي لا يقفز على العرض. على سبيل المثال، رفضت فرقة Guns N ‘Roses وGrace Jones السماح لموسيقاهما بالظهور في الفيلم الوثائقي “Melania” لعام 2026، مما يوضح كيف يظل الفنانون على دراية بما يعلقون أنفسهم عليه.
هناك أمثلة مختلفة لموسيقيين قالوا لا لاستخدام هوليود لأغانيهم الشهيرة. وفي بعض الأحيان، تكشف الأسباب المحددة للانخفاض؛ وفي أحيان أخرى، لا يحدث ذلك – ومن المحتمل أن يكون الأمر متعلقًا بعدم وجود أصفار كافية في نهاية الشيك. لذا، دعونا نتجول في ممر الذاكرة لنرى بعضًا من أبرز الأمثلة التي قال فيها الفنانون ixnay لكونهم في موسيقى تصويرية رئيسية.
حولت الملكة روكي الثالث إلى شخص آخر يعض الغبار
ربما كان فيلم “روكي” للمخرج سيلفستر ستالون هو القصة النهائية للمستضعف، لكنه تحول إلى ضجة كبيرة في شباك التذاكر. بحلول الوقت الذي تم فيه طرح فيلم “Rocky III” في عام 1982، أراد الجميع أن يكونوا جزءًا من السلسلة – خاصة وأن الفيلم ظهر فيه روكي بالبوا الذي لعب دور Sly وهو يتقاتل مع Clubber Lang من Mr. T. حسنًا، الجميع باستثناء الملكة.
أثناء عمل ستالون على مقطع من الفيلم، قام بتضمين أغنية “Another One Bites the Dust” لفرقة كوين – من ألبوم The Game لعام 1980 – في مشهد المونتاج الشهير. من المنطقي اختيار “الفحل الإيطالي” لهذه الأغنية، بعد أن أصبحت أغنية مميزة مع كلمات تناسب موضوع الملاكمة جيدًا. ومع ذلك، لم يكن فيلم “Another One Bites the Dust” هو الذي انتهى به الأمر في المقطع الأخير من “Rocky III”؛ بدلاً من ذلك، كانت “عين النمر” للناجي.
في حديثه إلى Guitar World، أوضح عازف الجيتار Survivor Jim Peterik كيف تواصل ستالون مع الفرقة بشأن تسجيل أغنية أصلية لمشهد المونتاج. قال: “الموسيقى المؤقتة التي استخدموها لمرافقة المونتاج كانت أغنية “Another One Bites the Dust” لفرقة Queen”. “أتذكر أنني سألت ستالون لماذا لم يستخدم هذه الأغنية للفيلم، فقال إن ذلك بسبب عدم تمكنهم من الحصول على حقوق النشر لها. في تلك المرحلة قلت للتو، “شكرًا لك أيتها الملكة!”” كل شيء على ما يرام وانتهى الأمر بشكل جيد، حيث قدم Survivor أغنية روك مميزة للجيل من الثمانينيات وسنعيد تكرارها.
لم يكن فرانك سيناترا يريد أن يستخدم Goodfellas My Way
لا يزال فيلم “Goodfellas” للمخرج مارتن سكورسيزي واحدًا من أعظم أفلام العصابات على الإطلاق. ينتهي المشهد الأخير بضجة كبيرة – بكل معنى الكلمة – حيث يتم تشغيل أغنية “My Way” على الاعتمادات. ومع ذلك، هذه ليست العيون الزرقاء، فرانك سيناترا، يغني الأغنية؛ إنها النسخة التي تتميز بشهرة Sid Vicious من Sex Pistols.
إنه قرار محير في صناعة الأفلام، حيث أن سيناترا مرادف للأغنية، وتكراره كان سيناسب أغنية Goodfellas مثل القفاز. كما اتضح، قال سيناترا لا لسكورسيزي باستخدام أغنيته. أخبرت محررة الفيلم Thelma Schoonmaker إمبراطورية (عبر Express) عن سبب ذلك. قالت: “سيناترا لن يسمح لمارتي أبدًا باستخدام موسيقاه، وهو أمر سيئ للغاية لأن مارتي قد يقوم بعمل فيلم سيرة ذاتية له”. “لماذا لم يسمح لنا بذلك؟ لأنه لم يكن يريد أن يرتبط بالمافيا. وهو ما كان عليه بالطبع!”
كان سيناترا واحدًا من عدد قليل من مشاهير هوليود القدامى الذين لديهم علاقات مع الغوغاء، وكان حتى قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. نفى سيناترا هذه الادعاءات، لكنه ربما لم يرغب في جذب المزيد من الحماس من خلال ظهور أغنيته في فيلم عصابات مثل “الأصدقاء الطيبون”.
لم يسمح بيلي أيدول لـ Gizmo بالرقص معه في Gremlins 2: The New Batch
على الرغم من أن فيلم “Gremlins 2: The New Batch” الذي صدر في التسعينيات لا يتذكره الجميع باعتزاز مثل الفيلم الأصلي، إلا أنه يقدم المزيد من الفوضى ومشاهد Gizmo اللطيفة. تأتي إحدى أفضل اللحظات في الفيلم عندما يرقص Gizmo على أنغام أغنية “I’m Ready” لـ Fats Domino. إذا كان هناك أي شيء، فإنه يثبت أن Mogwai لديهم أقدام سعيدة. الأغنية مناسبة للمشهد، لكن المخرج جو دانتي كان لديه نغمة أخرى في ذهنه: “الرقص مع نفسي”، والتي سجلها بيلي أيدول في الأصل مع فرقته Gen X قبل إطلاقها كفنان منفرد في الثمانينيات. قال دانتي لـ Entertainment Weekly: “لم نتمكن من الحصول على حقوق الأغنية التي كان يرقص عليها، وهي أغنية “Dancing with Myself” للمغني Billy Idol، لذلك انتهى بنا الأمر بالعثور على أغنية Fats Domino هذه في اللحظة الأخيرة والتي تصادف أن لها نفس الإيقاع تمامًا”.
من حسن الحظ أن أغنية “I’m Ready” كان لها نفس إيقاع “Dancing with Myself”، لأن دانتي تحسر على أن المشهد كان “أصعب حيلة على الإطلاق” و”اللقطة الأخيرة من الفيلم”، لذا تخيل كم سيكون من الصعب العودة وإعادة تصوير كل شيء بسبب أغنية واحدة.
لم يرغب ليد زيبلين في أن يستخدم موقع Almost Famous Stairway to Heaven
يعد فيلم “Almost Famous” لكاميرون كرو بمثابة رسالة حب للموسيقى، وخاصة الصحافة الموسيقية. كما فازت بجائزة جرامي عن الموسيقى التصويرية المثيرة لموسيقى الروك أند رول، والتي تضم الجميع من ديفيد باوي إلى ليد زيبلين. وعلى الرغم من أن Zeppelin تم تضمينه بالفعل، أراد كرو استخدام الأغنية الأكثر شهرة للفرقة، “Stairway to Heaven”، والتي تمكن من التسلل إليها في إصدار مقطوعة مخرجه ولكن ليس النسخة المسرحية. ومع ذلك، ليد زيبلين رفض الطلب بأدب عندما تم طرح الموضوع حول المسار.
قال كرو لمجلة فانيتي فير: “تم حذف فيلم Stairway to Heaven من الطاولة لأن الفرقة لم ترغب في لمسه”. “لقد شعروا أن تلك الأغنية قد صعدت إلى مكان آخر … لقد عاشت في عالمها الخاص. لكن جيمي بيج قال لنا: “استخدموا أغنية أخرى من أغانينا … وسنقدمها لكم مجانًا.” وبشكل عام، لا يبدو هذا أمرًا سيئًا. أيضًا، لا يستطيع كرو أن يشتكي كثيرًا، خاصة بالنظر إلى مستوى الموسيقيين الذين سمحوا باستخدام موسيقاهم في الموسيقى التصويرية لـ “Almost Famous”.
قال غوريلاز لا لـ Glee بشكل استباقي
يعرض المسلسل التلفزيوني “Glee” عروضًا متنوعة للأغاني الشعبية، حيث يضع نادي Glee في مدرسة William McKinley الثانوية دوره الخاص على المسارات الأسطورية عبر ستة مواسم. بعض الأغاني البارزة التي تم تناولها في العرض تشمل أغنية Heart’s “Alone” وأغنية Queen’s “Somebody to Love”. على الرغم من نجاح العرض في المساعدة في دفع جيل أصغر من المعجبين لاكتشاف الأغاني القديمة، كان هناك فنانين لم يكن لديهم أي اهتمام على الإطلاق بعرض موسيقاهم في العرض. من المعروف أن Kings of Leon رفضوا “Glee”، مما أدى إلى خلاف عام مع المؤلف المشارك للعرض Ryan Murphy والذي امتد إلى مباراة تشهير شاملة، مما أدى إلى سحب Foo Fighters وGuns N’ Roses Slash إلى المزيج أيضًا. قررت شركة Gorillaz أن تتقدم على الجميع من خلال إخراج نفسها من أي سباق محتمل.
في حديثه إلى وكالة أسوشيتد برس (عبر بيلبورد)، لم يُبد دامون ألبارن، قائد فريق غوريلاز، أي اهتمام بسماع موسيقى فرقته في العرض. وقال “لن نسمح بحدوث ذلك”. “وليس أنهم طلبوا منا لأنهم لم يفعلوا ذلك، والآن لن يفعلوا ذلك بالتأكيد.” السؤال هو، هل كان ريان مورفي يريد نغمة غوريلاز مثل أغنية “كلينت إيستوود” لأغنية “Glee” في المقام الأول؟ وهذا لن يكون معروفا أبدا.