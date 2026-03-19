كيف خسرت هوليوود هذه الأغاني الناجحة؟

هوليوود تحب موسيقاها. لكي نكون منصفين، تتمتع الصناعة أيضًا بالقدرة على أن تكون بمثابة التعزيز الضروري لشعبية الموسيقيين، كما يتضح من العديد من الأغاني التي اشتهرت من خلال المسلسلات التلفزيونية. قد يكون الظهور في الموسيقى التصويرية لبرنامج أو فيلم هو كل ما هو ضروري لإحياء أغنية قديمة أو تحويل الجميع إلى أحدث شيء كبير. ومع ذلك، على الرغم من وجود أموال مرتبطة بهذه الفرصة – وبالتأكيد أكثر من الدفعات المثيرة للشفقة أحيانًا لـ Spotify وخدمات البث الأخرى – إلا أن كل موسيقي لا يقفز على العرض. على سبيل المثال، رفضت فرقة Guns N ‘Roses وGrace Jones السماح لموسيقاهما بالظهور في الفيلم الوثائقي “Melania” لعام 2026، مما يوضح كيف يظل الفنانون على دراية بما يعلقون أنفسهم عليه.

هناك أمثلة مختلفة لموسيقيين قالوا لا لاستخدام هوليود لأغانيهم الشهيرة. وفي بعض الأحيان، تكشف الأسباب المحددة للانخفاض؛ وفي أحيان أخرى، لا يحدث ذلك – ومن المحتمل أن يكون الأمر متعلقًا بعدم وجود أصفار كافية في نهاية الشيك. لذا، دعونا نتجول في ممر الذاكرة لنرى بعضًا من أبرز الأمثلة التي قال فيها الفنانون ixnay لكونهم في موسيقى تصويرية رئيسية.