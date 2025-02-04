كيف رد ترافيس كيلس على أسئلة اقتراح تايلور سويفت

بدا أن ترافيس كيلس يحصل على المزيد من الأسئلة حول اقتراح صديقته تايلور سويفت من مطاردة حلقة سوبر بول الرابعة خلال ليلة افتتاح Super Bowl 2025 في نيو أورليانز يوم الاثنين.

لعبت النهاية الضيقة للرؤساء كوي عندما سئلها الصحفيون عن ارتباط محتمل مع المغني النجم في علاقتهم.

“ألا ترغب في أن تعرف” ، قال كيلس ، 35 عامًا ، بابتسامة عندما سئل عما إذا كان يعتزم اقتراح سويفت.

العودة إلى الوراء أسئلة حول ما إذا كانت ترافيس كيلس تهدف إلى اقتراح تايلور سويفت. (لم يكن يريد الإجابة ، بالطبع.) pic.twitter.com/nmajfw0x5j – هنري ماكينا (henrycmckenna) 4 فبراير 2025

سئل Bowler المحترف لمدة 10 مرات أيضًا عما إذا كان قد تخطى لإعطاء سويفت خاتمًا بعد مباراة Super Bowl بين الزعماء والنسور هذا الأحد.

لقد أصدرت أسواق المراهنة بالفعل احتمالات حول ما إذا كانت Kelce ستقترح ، مع كون “لا” هو المفضل الثقيل.

”أي شخص مميز؟ حلقة سوبر بول؟ السؤال التالي “، قال كيلس قبل أن يسأل مراسل آخر عن اقتراح محتمل.

“لعنة ، متتالية (أسئلة حول الاقتراح). ردت كيلس: “يا رفاق مجنونون”.

كما تدفقت كيلس على طبخ سويفت وشغفها على خشبة المسرح أثناء وجودها في المنصة في قيصر سوبردوم ، موطن سوبر بول 2025.

قال كيلس عندما سئل طعومه المفضلة سويفت: “أوه ، إنها الطباخ تمامًا”. “أنا رجل الإفطار يا رجل. أود أن أقول فطائر البوب ​​محلية الصنع لا تصدق. ”

وأضاف: “من الأفضل أن أحمل نهايتي من الصفقة. إنها موجودة هناك كونها النجمة التي لا تأخذها أبدًا للإجابة وتعمل دائمًا على ذيلها. من الأفضل أن تطابق تلك الطاقة بالتأكيد “.

ليس من الواضح ما إذا كان سويفت قد تم تعيينه لحضور اللعبة الكبيرة.

تتمتع الفائزة التي فازت بها Grammy 14 مرة في هذه الأيام بعد أن اختتمت جولتها في Eras في ديسمبر.

دعمت سويفت كيلس في فوز تشيفز 32-29 على الفواتير في مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي في ملعب أروهيد في 26 يناير.

قبل الزوجان في الميدان تحت حلويات السقوط الأحمر والذهبي ، كما يظهر في صور من احتفال ما بعد اللعبة.

كما دعم مغني “الصيف القاسي” كيلس عندما تغلب فريق The Chiefs على 49ers ، 25-22 ، في الوقت الإضافي في Super Bowl العام الماضي في ملعب Allegiant في لاس فيجاس.

كان الزوجان يرجعان إلى صيف عام 2023.

كانت Kansas City في Super Bowl للعام الثالث على التوالي وعلى شفا حفر من ثلاثة خث تاريخي.