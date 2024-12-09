كيف ساعد جون كاليباري كارل أنتوني تاونز في التغلب على صدمة تجارة نيكس

تورونتو – في صباح اليوم التالي لتداول كارل أنتوني تاونز من فريق الدوري الاميركي للمحترفين الوحيد الذي عرفه على الإطلاق، تلقى المركز نصيحة من مدرب كان يدير بالمثل مشاعر نقل وظيفة رفيعة المستوى.

“أولاً وقبل كل شيء، تتفاجأ عندما تكون لاعبًا في فئة كل النجوم ويتم تداولك. وقال جون كاليباري، المدير الفني لفريق أركنساس، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست: “الأمر الثاني هو أنك ستتأذى”. “لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا سيفعلون ذلك؟ وفي النهاية، لهذا السبب قلت له: من فضلك، (نيكس) مثالي بالنسبة لك. لا تقلق بشأن كل الأشياء الأخرى. استمر.’

“الأمر أشبه بما أقوم به من تدريب هنا (في أركنساس).” إنها الصفحة الأولى التي أكتبها في الفصل الأول من كتاب جديد، مغامرة جديدة. دعنا نذهب. لا ننظر إلى الوراء. أنت لست مريرًا. أنت على الطريق إلى الشيء التالي. وهذا هو المكان الذي هو فيه. وهذا هو المكان الذي أنا فيه.

كان كاليباري قد أرشد تاونز لموسم واحد في كنتاكي، قبل تسع سنوات من مغادرة المدرب لبرنامج Wildcats لهذه الحملة الأولى مع فريق Razorbacks. لقد ظلوا قريبين بدرجة كافية لإجراء محادثات مهمة مثل ما حدث بعد قيام فريق Timberwolves باستبدال Towns بجوليوس راندل، وهو لاعب كاليباري سابق آخر بالصدفة.

“(راندل) أصيب أيضًا. قال كاليباري: “لقد كان مرتبكًا أيضًا”. “كلاهما كان يقول: “انتظر لحظة، ماذا حدث هنا؟” لكن الأمر انتهى به الأمر إلى أن يكون رائعًا لكليهما.

من وجهة نظر ولاية مينيسوتا، كان الدافع وراء الصفقة إلى حد كبير هو إغراق الرواتب. أرادت الملكية تجنب المستقبل في جحيم الضرائب الفاخرة. يلعب راندل بشكل جيد، وإن لم يكن في مستوى كل النجوم من نيويورك، في حين أن فريق تيمبروولفز (12-11) مخيب للآمال خارج البوابة. المدن مزدهرة ولكن نيكس (14-9 قبل يوم الاثنين ضد رابتورز) غير متسقة.

وقال كاليباري إنه لم يتفاجأ بهذه الصفقة – “كنت أعلم أنهم كانوا يحاولون إنجاز الأمر” – ويجب أن يكون لديه مصادر جيدة في نيكس هذه الأيام نظرًا لعلاقاته الطويلة مع ليون روز وويليام ويسلي.

في عالم مختلف، ربما أدت هذه الروابط إلى قيام كاليباري بتدريب نيكس. لقد كان من بين المرشحين المشهورين عندما تولى المكتب الأمامي الحالي مهامه في عام 2020.

عندما سئل عما إذا كان قد فكر في الوظيفة بعض الشيء قبل أن يستأجر نيكس توم ثيبودو، قال كاليباري، الذي كان لا يزال مع كنتاكي في ذلك الوقت: “أولاً وقبل كل شيء، أنت تتحدث عن العائلة عندما تتحدث ليون وويس.

“لقد اختاروا المدرب المناسب (تيبودو). طاحونة مطلقة. قائل الحقيقة الذي يفهم اللاعبين والدفاعات والمخططات ويضع اللاعبين في الوضع الصحيح. وتاريخه. أعتقد فقط أنه يقوم بعمل لا يصدق. أنا حقا أفعل. وقد استحوذ على نيويورك نيكس وهو ينجز الأمر. هذا ليس سهلا.”

استقر كاليباري على الاتصال لأنه، في وقت ما، كان خمسة من لاعبيه السابقين مدرجين في قائمة نيويورك. لقد كانوا كنتاكي نيكس. الآن هم “نوفا نيكس”.

ضحك كاليباري: “إنها مجرد القطط البرية”. “وايلدكات يو.”

بغض النظر، فإن كاليباري، الذي كانت محاولته مع النيتس في الدوري الأمريكي للمحترفين في أواخر التسعينيات كانت مغامرة سيئة، سيظل مدربًا لفريق MSG يوم الثلاثاء في Jimmy V Classic. يواجه فريق Razorbacks (7-2) ميشيغان في الساعة 9 مساءً، قبل أقل من 24 ساعة من استضافة نيكس لفريق هوكس في نفس المبنى في الدور ربع النهائي لكأس الدوري الاميركي للمحترفين.

إنه الفريق الثالث الذي يجلبه كاليباري إلى Jimmy V Classic الشهير، بعد ظهوره منذ سنوات عديدة مع UMass وMemphis. وإذا استمر في مباراة نيكس، فقد يرى كاليباري بنفسه الطريقة التي يزدهر بها تاونز تحت قيادة ثيبودو بعد نهاية صعبة لشراكتهما في مينيسوتا قبل ست سنوات تقريبًا.

لم يتفاجأ كاليباري بأنه يعمل بشكل جيد.

“هذا الدوري هو العمل. إنها ليست مشاعر هذا وقال كاليباري: “واسمحوا لي أن أقول هذا، يمكن أن تكوني في حفل زفاف هذا الرجل، وسوف يقايضك”. “إنه عمل. لقد فهم كارل ذلك. ومن المحتمل أن يكون ثيبز – عندما استضافه ثيبز في مينيسوتا، فكر في هويته وكم كان صغيرًا (كان تاونز يبلغ من العمر 20 عامًا فقط عندما تولى ثيبز المسؤولية). أنت الآن تتحدث عن نجم كل النجوم المخضرم.

“أنت تتعامل مع كل النجوم طفيف مختلف عما تفعله مع لاعب في السنة الأولى أو الثانية. وربما تستمع أكثر إلى الأشياء التي يقولها كارل، مثل “أين تريد الكرة؟” أتخيل أنهم يعملون معًا. والطريقة التي يلعب بها كارل، ليس هناك شك في أنه يشعر بحالة جيدة. ليس فقط عن وجودي في نيويورك والحديقة، ولكن أيضًا عن تيبس. إنه يشعر بالرضا حيال ذلك.”