كيف ستتغير أسعار الأساسيات المنزلية الشائعة في عام 2026؟

إذا كنت تشعر أنك تنفق المزيد على الأساسيات للحفاظ على سير عمل أسرتك بسلاسة، فأنت لست مخطئًا. على الرغم من أن عام 2025 لم يبق سوى دقيقة واحدة فقط، إلا أن تكلفة المنتجات التي نعتمد عليها يوميًا تستمر في الارتفاع، مما يؤثر على مقدار ما ننفقه. من المنظفات المنزلية إلى المنتجات الورقية إلى تحسين المنزل، وكل شيء بينهما، يمكن لهذه الأسعار المتغيرة أن تؤثر على ميزانية عائلتك خلال العام المقبل. والخبر السار هو أن ارتفاع الأسعار ليس هو نفسه في جميع المجالات، مما يعني أنك قد تدفع أكثر في بعض الفئات، ولكن قد تتمكن من التوفير في فئات أخرى.
كان الكثير من عام 2025 غير مؤكد، حيث كان الناس منشغلين بالتعريفات الجمركية التي تلوح في الأفق وتخزين الأدوات المنزلية مثل الأجهزة والأثاث وغيرها من الضروريات. في حين أن التعريفات لا تزال موضوعًا كبيرًا في عام 2026، فقد انخفض التركيز المكثف إلى حد ما منذ أن تم إيقاف بعض زيادات التعريفات مؤقتًا، وأصبح التسعير أكثر استقرارًا. وبلغ متوسط معدل التضخم في يناير 2025 3%. واليوم، انخفض معدل التضخم المتوقع لعام 2026 إلى 2.4%. لذا، إذا كانت الاتجاهات الأخيرة تشير إلى الاتجاه الذي ستتجه إليه الأسعار في عام 2026، فإن تكلفة الضروريات المنزلية المشتركة سوف تستمر في الارتفاع، ولكن ليس بالسرعة التي كانت عليها في العام الماضي. قد لا تواجه قفزات مفاجئة في الأسعار، ولكن هذا لا يعني أنك لن تدفع المزيد عند خط الخروج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
مستلزمات منزلية مع استقرار الأسعار
إذا قارنت معدل التضخم للمنتجات المنزلية لعام 2022 – وهو الأعلى منذ عام 2000 – بأسعار عام 2026، فإن الأمور ليست بهذا السوء. لا ترتفع تكلفة بعض الأدوات المنزلية بالسرعة التي ترتفع بها غيرها، على غرار بعض الولايات الأمريكية التي تتعامل مع ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية، في حين أن الولايات الأخرى لا تفعل ذلك. كثيرًا ما نسمع عن ارتفاع تكاليف البقالة، لكن المنتجات اليومية إما تظل ثابتة أو تتزايد بوتيرة أبطأ، مما يوفر مساحة صغيرة للمناورة لإدارة إنفاقك. خذ معك المنظفات المنزلية، مثل منظفات الغسيل، والمنظفات متعددة الأغراض، وصابون الأطباق، والرذاذ المطهر. وفقًا لإحصائيات مكتب إحصاءات العمل (لكل عام 2013)، من المرجح أن ترتفع أسعار منتجات التنظيف المنزلية بنسبة 0.71% بين عامي 2025 و2026. لنفترض أنك اشتريت منظفًا بقيمة 10 دولارات في عام 2025. واليوم، سيكلفك نفس المنتج حوالي 10.07 دولارات. في حين أن هذا قد لا يبدو كثيرًا، إلا أنه يمكن أن يتزايد بسرعة، خاصة عندما تكون تكلفة الأدوات المنزلية الأخرى أكثر أيضًا.
من المتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات الورقية، مثل المناشف الورقية وورق التواليت، بنسبة 1.26% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لإحصائيات مكتب إحصاءات العمل (لكل عام 2013). بمعنى آخر، إذا اشتريت حزمة من ورق تواليت شارمين بقيمة 20 دولارًا في العام الماضي، فستبلغ تكلفتها الآن 20.25 دولارًا. لوضع هذا في الاعتبار، كان سعر المنتجات الورقية البالغ 20 دولارًا في عام 2020 سيعيدك إلى أكثر من 25 دولارًا في العام الماضي فقط. عندما تنظر إلى الأمر من خلال هذه العدسة، فإن أسعار 2026 لا تبدو شديدة الانحدار، على الأقل في بعض فئات السلع المنزلية.
حيث ترتفع أسعار 2026
إن إنفاق المزيد خلال الرحلات إلى متاجر البقالة أو متاجر تحسين المنزل لا يعد أمرًا كبيرًا في حد ذاته، ولكن بحلول نهاية الشهر – أو نهاية العام – فإن هذه الزيادات الصغيرة تتراكم بالفعل. وفي نهاية عام 2025، أوقفت إدارة ترامب بعض الرسوم الجمركية على الأثاث المستورد وخزائن المطبخ. وهذا لا يعني أن الأسعار تنخفض، لكنها تستقر. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في بعض فئات المنازل، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة، خاصة خلال السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك. وفقًا لإحصائيات BLS (لكل 2013 دولارًا)، منذ عام 2020، ارتفع أثاث غرف المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام بنسبة 27.01٪، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.16٪ في عام 2026. من المرجح أن ترتفع أسعار المفروشات المنزلية مثل الأرائك والكراسي والأسرة والأرفف في عام 2026، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تكاليف العمالة والشحن والمواد، مثل الخشب والمعادن. ومن ناحية أخرى، ارتفع أثاث غرف النوم بنسبة 0.05% فقط مقارنة بالعام الماضي.
هل تخطط لإجراء أي تحسينات على منزلك في العام القادم، ولا يمكنك العيش بدونها؟ حسنًا، هذا سيكلفك أكثر أيضًا. ومن المتوقع أن تصل قيمة تجديدات المنازل إلى 524 مليار دولار بحلول أوائل عام 2026، أي بزيادة قدرها 2.4%، وهو نفس معدل التضخم الوطني. ارتفعت تكلفة الأدوات والأجهزة والإمدادات بنسبة 5.6% من نوفمبر 2024 إلى عام واحد فقط بعد ذلك. وتشمل العوامل التي تؤثر على هذه التكاليف زيادة في أسعار المواد والعمالة بنسبة تصل إلى 8٪. إذا كان لديك مشروع قيد التنفيذ، فتأكد من الحصول على ثلاثة عروض أسعار على الأقل قبل اختيار الشركة.