كيف سيؤثر التنافس مع الرباط الصليبي الأمامي الممزق على أداء ليندسي فون

إنهم لا يطلقون عليها اسم “المرأة الحديدية” من أجل لا شيء.

أعلنت المتزلجة الأولمبية ليندسي فون، 41 عاما، يوم الثلاثاء أنها ستظل تتنافس في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية – على الرغم من تعرضها لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي الأسبوع الماضي.

ستحاول متسابقة جبال الألب الحائزة على جوائز دورة الألعاب الشتوية الخامسة لها بعد تعرضها لحادث في بطولة كأس العالم للانحدار في سويسرا وتمزق الرباط الصليبي الأمامي بالكامل في ركبتها اليسرى، مما أدى إلى كدمات في عظامها وأضرار في الغضروف المفصلي.

وقال فون للصحفيين في كورتينا بإيطاليا: “أنا أعتمد على الجميع في فريقي، معالجي الطبيعي، أطبائي، مدربي، مدربي، الجميع يعملون بأقصى ما في وسعهم لإيصالي إلى مكان أشعر فيه بالثقة، وأنا على استعداد لتقديم أفضل ما لدي”.

يعد الرباط الصليبي الأمامي، الذي يربط عظم الفخذ بعظم الساق، منطقة إصابة شائعة للاعبي كرة السلة وكرة القدم – ولكنه لا يقتصر على هؤلاء الرياضيين.

قال الدكتور ليث جزراوي، جراح العظام الرياضي في جامعة نيويورك لانغون هيلث، لصحيفة The Post: “المريض الأكثر شيوعًا الذي يأتي إلى عيادتي مصابًا بالرباط الصليبي الأمامي هو من المتزلجين المبتدئين إلى المتزلجين المتقدمين”. “أنت تركب على المنحدرات وفي ظروف جليدية في بعض الأحيان. يمكن أن تلتوي ركبتك، وهذه هي الطريقة التي تمزق بها الرباط الصليبي الأمامي.”

غالبًا ما يكون الأمر واضحًا عندما يكون شخص ما قد مزق الرباط الصليبي الأمامي، حيث يمكن سماع فرقعة في الركبة أو الشعور بها، مما يتسبب في عدم استقرار فوري في المفصل – وهي أكبر مخاوف فون التي تتجه إلى أحداثها.

في حين لم توضح فون ولا فريقها مدى خطورة إصابتها، تكهن الجزراوي بأنها تتعامل مع “إصابة محتملة في الرباط الصليبي الأمامي من الدرجة المنخفضة دون أن تتعرض جميع الأربطة الأخرى للتمزق”.

لسوء الحظ، يمكن للركبة المصابة أن تحد من نطاق الحركة، وتقلل من القدرة على تحمل الوزن، وتؤدي إلى تلف الغضروف وتسبب مشاكل طويلة الأمد إذا تركت دون علاج.

قال الدكتور جيمس جيوردانو، جراح العظام المقيم في نيوجيرسي، لصحيفة The Post: “إن التزلج بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي لديه القدرة على زيادة الضرر على المدى القصير والطويل في ركبتها”. “الركبة التي تعاني من نقص الرباط الصليبي الأمامي تخاطر بمثبتات الركبة الثانوية، مثل الغضروف المفصلي، مما قد يؤدي إلى الإصابة.”

من المؤكد أن التزلج على المنحدرات بسرعة 80 ميلاً في الساعة يمثل مشاكل للمفاصل، حتى عند الرياضيين غير المصابين.

وأشارت جيوردانو إلى أن فون تواجه بعض التحديات الكبيرة قبل حدثها الأول، وهو سباق الانحدار للسيدات، في 8 فبراير.

وقال: “ستحتاج إلى العمل بسرعة على إعادة التأهيل لاستعادة قوتها وقدرتها على الانفجار”. “علاوة على ذلك، ستعاني ركبتها من مستوى معين من عدم الاستقرار، الأمر الذي سيجعل التزلج بسرعات عالية جدًا أكثر صعوبة.”

وكرر الجزراوي هذه المخاوف، مشيراً إلى حركات الالتواء المستمرة التي تحدد هذه الرياضة.

وأوضح جزراوي: “في تدريباتها، ستشعر بمدى قدرتها على تحمل الوزن وتحمل القوى المصاحبة للنزول إلى أسفل التل”.

وفون ليس غريبا على المنافسة مع الإصابات، حيث قال للصحفيين: “لقد فعلت هذا من قبل، أتمنى لو لم أكن في هذا الموقف، ولكن هذا هو المكان الذي أنا فيه وسأبذل قصارى جهدي”.

سواء كانت ستتنافس في النهاية أم لا، وكيف ستعتمد على ما تشعر به في جولاتها التدريبية، أولها يوم الخميس.

في هذه التدريبات، من المرجح أن يراقب الأطباء والمدربون عن كثب ركبتها وأي عدم استقرار دوراني.

“سوف يسألونها: كيف تشعرين بالنزول؟” وتكهن الجزراوي. “”هل تشعر وكأن ركبتك تنزلق؟ هل أنت قادر على حفر الزلاجة في الثلج لتوفير القدرة على الدوران التي تحتاج إلى القيام بها؟”

من جانبه، يعتقد الجزراوي أن “المرأة الحديدية” في التزلج الألبي قد يكون لديها فرصة لتقديم أداء جدير بالأولمبياد، مستشهداً بالعروض السابقة للرياضيين الذين لعبوا برباط صليبي ممزق، مثل تايجر وودز، زوج فون السابق.

وقال: “في الماضي، كانت هناك مجموعة من المرضى الذين يمكنهم التنافس بارتداء دعامة والقيام بذلك على مستوى عالٍ”. “قد تكون واحدة منهم. فعضلاتها الرباعية قوية. إنها رياضية من النخبة. هناك فرصة.”

“إنها فرصتها الأخيرة. لقد قالت أن هذه هي آخر دورة أولمبية لها. لذلك بالنسبة لي، من وجهة نظر نفسية، كل شيء في صالحها.” د. ليث جزراوي

كما ذكر الدكتور أندريا بانزري، كبير الأطباء في الاتحاد الإيطالي للرياضات الشتوية، العديد من الرياضيين الذين تنافسوا على مستوى النخبة مع تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، مثل المتزلجة صوفيا جوجيا، التي فازت بالميدالية الفضية في عام 2022، بعد أسابيع فقط من إصابتها بتمزق جزئي.

قال بانزري لـ PBS: “يتمتع (فون) بالخبرة والقدرة البدنية والخبرة في هذه الدورة”. “إذا قررت المشاركة في السباق، فذلك لأن حالتها السريرية وأطبائها يسمحون لها بذلك. ليس لديها ما تخسره. أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة”.

عادت فون إلى المنحدرات يوم الثلاثاء وهي ترتدي دعامة للركبة، وهو ما يشعر الجزراوي بأنه يمكن أن يساعدها.

وأضاف: “لم يكن لديها أي تورم كبير في ركبتها، وهو ما كان علامة جيدة”. “وعندما يكون لديك الكثير من التورم، تتعطل عضلاتك الرباعية ويمكن أن يشكل ذلك تحديًا كبيرًا، خاصة مع نوع التزلج ومدى عدوانيتها.”

خضعت فون – التي حصلت آخر مرة على ميدالية برونزية في أولمبياد 2018 في بيونغ تشانغ قبل أن تتقاعد لمدة خمس سنوات – لاستبدال جزئي ناجح للركبة في ركبتها اليمنى في أبريل 2024.

بعد أن ذكرت أن “جسدها مكسور بشكل لا يمكن إصلاحه” عندما تقاعدت، شاركت على إنستغرام حول استبدالها الجانبي أحادي المقصورة بمساعدة روبوت ماكو لوضع قطع التيتانيوم للحصول على دعم أفضل وحركة خالية من الألم.

وبينما كان الناس متشككين فيما إذا كانت صاحبة الميدالية الذهبية ستكون قادرة على المنافسة على نفس مستوى النخبة، فقد واصلت احتلال المركز الثاني في بطولة السوبر جي في نهائيات كأس العالم العام الماضي.

هذه المرة، أشار الجزراوي وجيوردانو إلى العقبة الذهنية التي سيتعين على فون التغلب عليها للظهور على المنحدرات.

وقال جيوردانو: “سيتعين عليها الحفاظ على ثقتها العقلية، والتي يمكن أن تتأثر بعد تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي”.

كان لدى الجزراوي نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن الوضع، مشيراً إلى أن هذا العمل الفذ مربح للجانبين.

قال: “إنها آخر طلقة لها”. “لقد قالت أن هذه هي آخر دورة أولمبية لها. لذلك بالنسبة لي، من وجهة نظر نفسية، كل شيء في صالحها. إنها لا تفعل ذلك أو لا تستطيع القيام به. إنها محاربة لأنها تحاول.”

قالت فون عن ركبتها: “إنها تشعر بالاستقرار، وتشعر بالقوة”، وأنها “ستبذل كل ما في وسعي لأكون في بوابة البداية”.