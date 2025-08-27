كيف سيبدو شكل الخيال العلمي العتيق 2025

عبر تاريخ الخيال العلمي الذي يبلغ عمره 1800 عام ، تم تثبيت المؤلفين والمبدعين في عام 2000. من الاختراعات الحقيقية المستوحاة من الخيال العلمي إلى الأفلام التي تتنبأ بدقة بالمستقبل ، كان للخيال العلمي للماضي سجلًا جيدًا بشكل مدهش من تشكيل ما يمكن أن تبدو عليه الحياة في 2000s. ولكن دعونا نواجه الأمر: نظرًا لأن القرن الحادي والعشرين قد تم بناؤه كثيرًا في الخيال الجماعي ، ولأن ما كان في السابق أعجوبة التكنولوجية أصبحت الآن شائعة أو حتى دنيوية ، فهي تشعر حقًا بأن يومنا هذا هو المستقبل أيضًا.
مع مرور 2000 على بعد ربع الطريق ، فقد حان الوقت للتفكير في ما أصبح المستقبل ، أو الحاضر ، الحكم عليه ضد ما يعتقده أعمال الخيال العلمي. كان لدى الكثير من الأفلام القديمة والبرامج التلفزيونية والكتب حتى من أواخر القرن العشرين الكثير من التنبؤات المذهلة والمخيفة مدى الحياة في عام 2025. باختصار ، يبدو أن عسرًا تعريفيًا شاملاً مليئًا ببرامج الواقع الشريرة والإنسانية التي تحاول الانتقال من الحرب أو نهاية العالم أو الكارثة البيئية تنتظرنا. إليكم ما اعتقدت فيه بعض الخيال العلمي في المدرسة القديمة أن الحياة في المستقبل-ولكن الآن في السنة المعاصرة-لعام 2025.
الرياضة والألعاب متلفزة ومميتة
الرياضة الأكثر شعبية في المستقبل هي لعبة Futuresport المستوحاة من دربي ، على الأقل في العام البعيدة من عام 2025 ، في فيلم “Futureport” لعام 1998. تتضمن لعبة Obike Fixx (Wesley Snipes) العنيفة والمبهرة والمتلفز بشكل كبير ، والتي أنشأتها Obike Fixx (Wesley Snipes) و Tre “The Pharaoh” Ramzey (Dean Cain) كوسيلة لحل النزاعات بين عصابات الشوارع.
بحلول عام 2025 ، تم اختيار Futuresport كبديل للحرب ، مع حفنة من الكيانات السياسية العالمية المتبقية التي تقوم بتقديم فرق Futuresport التي تحدد مبارياتها ما هي مساحات الأراضي التي تذهب إليها. يتم تهديد هذا الوضع الراهن المقلق عندما تحالف تحالف أمريكا الشمالية ووحات الكومنولث في المحيط الهادئ شن حرب رياضية مع منظمة تحرير هاواي الإرهابية للسيطرة على هاواي.
في مثال آخر على كيفية تخيل الخيال العلمي ، نشر الناس اليوم مشجعي الرياضة المتعطشين للدماء ، في عام 1982 ، نشر ستيفن كينج ، تحت اسم قلم ريتشارد باخمان ، “The Running Man” ، الذي تم تكييفه لاحقًا في فيلم يحتل المركز 2010. مع وجود العنف العالمي على مستوى عالٍ والاقتصاد الأمريكي في أدنى مستوى له على الإطلاق ، يصرف الأميركيين أنفسهم “The Running Man” ، وهو ما يبرز جوائز متزايدة عن جوائز نقدية للمتسابقين كلما طالما يمكنهم البقاء على قيد الحياة من فرق القتلة في العقود.
الجريمة سيئة ، والعقوبة أسوأ
قبل بضعة عقود فقط ، بدا الأمر كما لو أن الجريمة القائمة على الحضور كانت ستصبح سوءًا بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين. تم تعيين فيلم 2010 “Zebraman 2: Attack on Zebra City” في عام 2025 ، وهو حقبة تكون فيها جميع الجريمة قانونية في طوكيو – شريطة أن يتبع المواطنون إرشادات معينة. بعد انتخاب Kozou Aihara الشرير (Guadalcanal Taca) حاكم طوكيو ، يعيد تسمية المدينة “City Zebra City” ، ثم يعرقل شيئًا يسمى “وقت الحمار الوحشي” ، وهي فترة لا تُعتقد أنها تبعد عن 5 دقائق في الساعة 5 مساءً في الساعة 5 مساءً ، حيث يتم تشجيع الناس على القيام بكل شيء فظيع ، وهم غير قانوني ، وهم يعتقدون. هذا لأنه خلال فترة وجود حمار وحشي ، يمكن أن تفعل شرطة مدينة الحمار الوحشي كل ما يرغبون فيه ، أيضًا ، مما يعني أنه يمكنهم مهاجمة أي شخص تم القبض عليه وقتله في ما يمكن اعتباره عملاً غير قانوني.
بطريقة ما ، أثبت وقت حمار وحشي فعاليته في الحفاظ على كل شخص في خط أن الخطط قيد التنفيذ لإنشاء وقت حمار وحشي في جميع أنحاء العالم. الآن بعد أن كنا في عام 2025 ، يمكننا أن نقول بأمان أن هذا لم يحدث. إذا كانت جهود الأبطال الخارقين المعلمين ذاتيا Zebraman (Shô Aikawa) وملكة Zebra (RIISA NAKA) قد انتهت في المدينة المعروفة سابقًا باسم طوكيو ، الآن أيضًا.
الحياة قاسية في نيويورك في نيويورك
بالنسبة لأولئك المهووسين بالإمبراطورية الرومانية ، تنبأ عام 2025 بفيلم عام 1983 “Endgame – Bronx Lotta Finale” (“Endgame – Bronx Final Fight”) ، هناك أخبار جيدة في المتجر: كان من المفترض أن يعود القتال المصارع إلى عودة كبيرة بعد 2000 عام أو خارج الأضواء. وكان كل ما يتطلبه الأمر حربًا نووية ضخمة ، وتداعيات الحرب العالمية الثالثة اللاحقة التي تركت مدينة نيويورك كابوسًا غارقة في الإشعاع.
تظل التفاحة الكبيرة مكتظة بالسكان في هذا الجدول الزمني البديل المظلم ، ومع ذلك ، مليئة بالمخاطر المكتشفة حديثًا مثل عصابات الدراجات النارية الإجرامية ، والوسطاء الذين يمكنهم قراءة العقول ، وجحافل الزبالين الذين يبحثون عن ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة ، وإدارة شرطة نيويورك العسكرية. يمتد كل من الأشخاص الذين يثيرون الأثرياء على نيويورك ، وهم يحافظون على جميع الأشخاص العاديين الهادئين والانتباهين عن الأشياء الرهيبة من حولهم مع “نهاية اللعبة” ، وهو عرض واقعي يجعل المتسابقين المستعبدين بشكل أساسي يقاتلون حتى الموت في سلسلة من التحديات المألوفة من أجل الفوز بجوائز رائعة. يرمي أحد المصارعين التلفزيونيين يدعى رون شانون (آل Cliver) النظام بأكمله موضع شك عندما ينفصل عن معالجاته “نهاية اللعبة” لمساعدة مجموعة من المسوخات النفسية على الهروب من نيويورك.
العالم تحت الماء ويسكنه أطفال التركين
افترض المبدعون في عرض فيلم “قوة الحياة” لعام 2000 الذي لم يدم طويلاً إلى أن تغير المناخ سيكون مشكلة كبيرة جدًا بحلول عام 2025 ، إلى حد ما لتصوير عالم ذلك العام في الغالب تحت الماء بسبب تدمير قبعات الجليد القطبية. كل ما تبقى من المملكة المتحدة هو عدد قليل من الجزر الصغيرة ، بالكاد الصالحة للسكن.
إن مطابقة المشكلة الجغرافية هي القضايا السياسية والاجتماعية التي تسببها وكالة حكومية فاشية تدعى اللجنة التي تحاول إبعاد اللاجئين من المناخ عن البلاد وتهدف إلى استغلال المجموعة الفرعية الجديدة من البشر المعدلين وراثياً بقدرات نفسية يمكنهم تحريك الأشياء وتسبب تدميرًا كبيرًا بعقولهم. يتم سرد القصة من وجهة نظر اثنين من هذه “المرسلين” المتوهمين ، الأشقاء كارين (جوليا هاوورث) وجريج ويبر (بول فوكس) ، الذين يعيشون بمفردهما في جزيرة كانت سلسلة جبلية لأن آبائهم سجنوا بتعليم العلوم.
السفر عبر الزمن والسجون الضخمة جزء من الحياة
أنشأ Jean-Claude Van Damme “Timecop” عام 1994 عالمًا مستقبليًا يتوفر فيه السفر عبر الزمن وباستخدام منتظم بحلول عام 2004 ، على الرغم من أنه يعرضه لجنة إنفاذ الوقت بشكل منتظم. تتعلق تتمة مباشرة من عام 2003 ، “Timecop 2: The Berlin” ، بتصرفات براندون ميلر (توماس إيان غريفيث) ، الزعيم المارق لجمعية الحفاظ على التاريخ من أجل الأصالة التاريخية ، وقيادته لاستخدام أدوات الكمال الآن للسفر للوقت إلى العودة إلى عام 1940 وقتل أدولف هتريلر.
يطارد TimeCop ، أو بالأحرى وكيل TEC Ryan Chang (Jason Scott Lee) Miller من خلال إصدارات مختلفة من التاريخ والبديلة في هذا البديل هذا البديل بالفعل عام 2025. على سبيل المثال ، يلعب ميلر مع الماضي لتحرير نفسه من سجن عالمي ، هناك حرب مميتة وهامة في مرحلة ما ، يتم تعليم السفر عبر الزمن في جامعة ساذرن كاليفورنيا ، وللحصول على القتل الذي لم يسبق له مثيل.