كيف صمد خوسيه كاباليرو أمام أنتوني فولبي في دور يانكيز القصير

فقد أنتوني فولبي وظيفته – على الأقل في الوقت الحالي – لأنه لم يسجل ما يكفي في ثلاثة مواسم رئيسية في الدوري لإقناع ضباط فريق يانكيز بأنه على وشك تجاوز المنعطف.

فقد فولبي وظيفته لأنه خلال أسبوعين من مباريات الدوري الثانوية – التي وصل فيها إلى 0.250 مع دخول 0.624 OPS يوم الثلاثاء – لم يثبت أن كتفه الذي تم إصلاحه جراحيًا سيمكنه على الفور من اتخاذ الخطوة التالية.

فقد فولبي وظيفته لأن فريق يانكيز، في فترة جفاف استمرت 16 موسمًا في بطولة العالم ومع قائمة بدت بالتأكيد مثل فئة الدوري الأمريكي على الأقل في 25-11، يتصرفون بشكل أكثر إلحاحًا هذا العام.

خسر فولبي وظيفته لأن خوسيه كاباليرو فاز بالوظيفة، الذي لم يركز على المنافسة الكبيرة التي وجد نفسه فيها، بل ركز بدلاً من ذلك على الفوز بكل لحظة صغيرة على طول الطريق، والأكثر إمتاعًا في منطقة الضارب.