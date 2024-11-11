كيف صنع دونالد ترامب التاريخ الرئاسي مع نيويورك وفلوريدا

إلى جانب كونه مفاجأة للعديد من الأميركيين، فإن الفوز الرئاسي الأخير الذي حققه دونالد ترامب عام 2024 يأتي مزودًا بسلسلة من الأحداث النادرة و/أو الأولى من نوعها. ترامب هو أكبر شخص يتولى منصب الرئيس بعمر 78 عامًا. لقد أعيد انتخابه للرئاسة بعد فجوة زمنية، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 130 عامًا. شغل جروفر كليفلاند منصبه في الفترة من 1885 إلى 1889 ثم من 1893 إلى 1897. كما أن ترامب هو أول جمهوري يفوز بالتصويت الشعبي – لاحظ فقط التصويت الانتخابي – منذ فوز جورج دبليو بوش الثاني في عام 2004 خلال “الحرب على الإرهاب” التي شنتها الولايات المتحدة. ” بالإضافة إلى ذلك، كان الكثير من الناس على يقين من أن ترامب لن يُنتخب، تمامًا مثل المرة الأولى. ومن هنا جاءت “عودته التاريخية إلى البيت الأبيض”، على حد تعبير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
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يمثل فوز ترامب سابقة أخرى قد لا يدركها الناس. هذا ليس شيئًا ضخمًا ومؤثرًا تاريخيًا، ولكنه حقيقة مثيرة للاهتمام. وهي: ترامب هو أول رئيس يأتي من ولايتين مختلفتين. وكما يظهر مكتب الإحصاء الأمريكي، فإن كل رئيس قبل ترامب جاء من ولاية واحدة وولاية واحدة فقط. حتى جروفر كليفلاند ظل بين رئاسته غير المتتالية وجاء من نيوجيرسي في كلتا الفترتين. ترامب ولكن؟ في عام 2016 كان مقيمًا في ولاية نيويورك. في عام 2024 سيكون من سكان فلوريدا. وفي عام 2020، جعل ترامب من عقاراته الشهيرة في مارالاغو الواقعة على طول ساحل بالم بيتش مقر إقامته الرسمي.
لقد جاء معظم الرؤساء من الشمال الشرقي
تُظهر لنا خريطة مفيدة جدًا في مكتب الإحصاء الأمريكي بالضبط أي رئيس جاء من أي ولاية. في الفترة التي سبقت فوز دونالد ترامب مؤخرًا بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، جاء الرؤساء الـ 46 السابقون من 21 ولاية فقط. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ عدد فلوريدا هذه المرة 22 ولاية. ومن بين تلك الولايات الـ 22، أنتجت ولايتان فقط 13 رئيسًا من أصل 47، أو ما يقرب من 28٪ من جميع الرؤساء: أوهايو وفيرجينيا.
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بشكل عام، جاءت الغالبية العظمى من الرؤساء من نيو إنغلاند والقسم الشمالي الشرقي الأكبر من الولايات المتحدة الذي تحده فرجينيا في الجنوب وأوهايو في الغرب. وقد أنتجت ولايات متناثرة أخرى رئيسا واحدا، وربما اثنين، مثل نبراسكا، وإلينوي، وميسوري، وأركنساس، وتكساس، وما إلى ذلك. وهذا يعني أنه عندما فاز دونالد ترامب برئاسته الأولى في عام 2016 وجاء من نيويورك، فقد سقط بشكل مباشر في الاتجاه التاريخي المتمثل في الرؤساء القادمين من أقدم جزء من الولايات المتحدة. ولا، لم يأت أي رئيس من فلوريدا من قبل.
وبطريقة ما، لا ينبغي أن يكون من المستغرب أن يأتي هذا العدد الكبير من الرؤساء من نيو إنجلاند والولايات المحيطة بها. كانت تلك المنطقة هي مسقط رأس البلاد وثورتها وهي مقر الحكومة في واشنطن العاصمة. حتى أن بعض المدن مثل كوينسي بولاية ماساتشوستس أنتجت رئيسين: جون آدامز وجون كوينسي آدامز. وأيضًا، كلما اتجهت نحو الغرب، كلما كانت الولاية أحدث وقل الوقت المتاح لها لإنتاج رئيس.
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انتقال ترامب من نيويورك إلى فلوريدا
إذًا يمتلك دونالد ترامب الكثير من العقارات، أليس كذلك؟ المباني – وبناء المباني – هي نوع من الأشياء التي يهتم بها. كما تقول Town and Country، هناك فندق Seven Springs الذي يضم 60 غرفة، و15 غرفة نوم، بتكلفة 24 مليون دولار في بيدفورد، نيويورك، ومصنع ترامب للنبيذ في فيرجينيا، ونادي ترامب الوطني للغولف في نيوجيرسي (نعم، هناك منازل ريفية في المبنى )، وملكية Le Château des Palmiers ذات الطابع الفرنسي الفائق والمترامية الأطراف في سانت مارتن في منطقة البحر الكاريبي، وبنتهاوس برج ترامب الذهبي في مدينة نيويورك، وبالطبع Mar-a-Lago. إذن، مع كل هذه العقارات وأكثر، كيف يمكننا تحديد أي منها هو المقر الرسمي لترامب؟ وكما يوضح Wipfli، يمكنك في الولايات المتحدة امتلاك أي عدد تريده من المساكن، ولكن يتعين عليك تعيين أحدها ليكون موطنك، أو “المكان القانوني الذي ستعود إليه”.
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في عام 2020، قام دونالد ترامب بتغيير مقر إقامته من برج ترامب إلى مارالاغو، مما يعني أنه عندما ترشح للرئاسة في عام 2024 كانت هذه هي الولاية التي هرب منها. هذا صحيح على الرغم من وجود بعض الأحاديث القانونية المتعلقة بفرض ضريبة على منتجع Mar-a-Lago باعتباره “ناديًا خاصًا” وليس مكان إقامة، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست. وبالطبع، نعلم جميعًا عن الغارة التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس 2022 على مارالاغو للبحث عن المستندات التي يبدو أن ترامب أخذها إلى المنزل من البيت الأبيض. ولكن لا يزال موقع مارالاغو يؤكد أن ترامب لديه “أماكن خاصة” في النادي. ولكن إذا لم ينجح منتجع مارالاغو، فلدى ترامب دائمًا مساكن أخرى للاختيار من بينها.