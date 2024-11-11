كيف صنع دونالد ترامب التاريخ الرئاسي مع نيويورك وفلوريدا

إلى جانب كونه مفاجأة للعديد من الأميركيين، فإن الفوز الرئاسي الأخير الذي حققه دونالد ترامب عام 2024 يأتي مزودًا بسلسلة من الأحداث النادرة و/أو الأولى من نوعها. ترامب هو أكبر شخص يتولى منصب الرئيس بعمر 78 عامًا. لقد أعيد انتخابه للرئاسة بعد فجوة زمنية، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 130 عامًا. شغل جروفر كليفلاند منصبه في الفترة من 1885 إلى 1889 ثم من 1893 إلى 1897. كما أن ترامب هو أول جمهوري يفوز بالتصويت الشعبي – لاحظ فقط التصويت الانتخابي – منذ فوز جورج دبليو بوش الثاني في عام 2004 خلال “الحرب على الإرهاب” التي شنتها الولايات المتحدة. ” بالإضافة إلى ذلك، كان الكثير من الناس على يقين من أن ترامب لن يُنتخب، تمامًا مثل المرة الأولى. ومن هنا جاءت “عودته التاريخية إلى البيت الأبيض”، على حد تعبير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

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يمثل فوز ترامب سابقة أخرى قد لا يدركها الناس. هذا ليس شيئًا ضخمًا ومؤثرًا تاريخيًا، ولكنه حقيقة مثيرة للاهتمام. وهي: ترامب هو أول رئيس يأتي من ولايتين مختلفتين. وكما يظهر مكتب الإحصاء الأمريكي، فإن كل رئيس قبل ترامب جاء من ولاية واحدة وولاية واحدة فقط. حتى جروفر كليفلاند ظل بين رئاسته غير المتتالية وجاء من نيوجيرسي في كلتا الفترتين. ترامب ولكن؟ في عام 2016 كان مقيمًا في ولاية نيويورك. في عام 2024 سيكون من سكان فلوريدا. وفي عام 2020، جعل ترامب من عقاراته الشهيرة في مارالاغو الواقعة على طول ساحل بالم بيتش مقر إقامته الرسمي.