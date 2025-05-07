كيف غيرت Eurovision إلى الأبد حياة سيلين ديون

لقد وصل الأمر إلى الثواني الأخيرة من المسابقة ، لكن امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا من مونتريال تمثل سويسرا أخرجت فوزًا عام 1988 يوروفيجن. كان ذلك في 30 أبريل 1988 ، وكانت سيلين ديون قد قدمت للتو أمام جمهور تلفزيوني دولي في مكان ما حوالي 600 مليون في مسابقة الموسيقى الدولية التي عقدت في دبلن ، أيرلندا. بينما كانت تسجل منذ سن 13 عامًا وكانت معروفة جيدًا في كندا وفرنسا ، ظلت غير معروفة تقريبًا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم. هذا كل شيء تغير فجأة.
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عندما جاءت النتائج النهائية وتعلمت ديون أنها ستغلب للتو على مدخل المملكة المتحدة ، سكوت فيتزجيرالد ، إلى جانب المرشحين النهائيين من 19 دولة أخرى ، انفجرت في البكاء. في اليوم التالي ، أخبرت شبكة التلفزيون الأيرلندية RTE أنها تعتقد أنها ستربح لأن الجميع ، بما في ذلك وسائل الإعلام ، يعتقد أنها ستعمل. وقالت لصحيفة المراسل: “أنت تعرف أن تكون الرقم الأول في الصحف ، فهذا ليس الشيء المهم بالنسبة لي”. “كان هذا هو رقم واحد أمس على خشبة المسرح أمام الجمهور. كان هذا هو الشيء المهم في حياتي المهنية ، من أجل حياتي.”
الإحساس الكندي يأخذ مرحلة دولية
جاءت سيلين ديون من جذور متواضعة ، أصغر 14 طفلاً ، ولكن حتى في وقت مبكر يبدو أن هذا الكندي الفرنسي كان متجهًا للنجاح. بحلول الوقت الذي تم فيه اختيارها للمشاركة في يوروفيجن ، كان لديها بالفعل تسعة ألبومات تحت حزامها ، لكنها لم تسجل بعد باللغة الإنجليزية. كان يوروفيجن منصة ضخمة. كانت مسابقة الأغنية موجودة منذ عام 1956 وكانت منصة إطلاق لفنانين التسجيل الشعبي مثل Abba و Julio Iglesias و Olivia Newton-John.
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لم يمض وقت طويل قبل المسابقة التي من شأنها أن تنقل حياتها المهنية إلى مستوى آخر ، بدأت ديون تعاني من مشاكل مع صوتها أثناء قيامها بجولة في ألبومها عام 1987 “Incognito”. فقدت صوتها على المسرح ولم تستطع الاستمرار في الأداء. اضطرت أخصائية في نيويورك إلى العمل معها على التدريب الصوتي الذي بدأ مع التحذير بأنها لم تستطع التحدث لمدة ثلاثة أسابيع. كانت هذه هي المرة الأولى ولكن ليس في المرة الأخيرة التي يواجه فيها المغنية مشاكل مع صوتها ، فقط جانب واحد من مأساة سيلين ديون. بحلول وقت مسابقة Eurovision ، كانت مستعدة مرة أخرى لأخذ المسرح.
سيلين ديون للفوز
كانت مسابقة Eurovision ضيقة وفوز سيلين ديون بأغنية “Ne Partez Pas Sans Moi” إلى نقطة واحدة ، من 137 إلى 136. فوزها الدولي دفعها إلى دائرة الضوء في جميع أنحاء العالم. شمل المؤتمر الصحفي بعد الحدث حوالي 700 صحفي ، يليه العودة للوطن الاحتفالية في كندا. بدأت جولة دولية بعد أكثر من أسبوع بقليل. لقد كانت بداية مهنة ضخمة كواحدة من أنجح المطربين في التاريخ مع ما مجموعه 27 ألبوم استوديو وملايين من المعجبين.
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تضمنت ليلة فوز ديون الكبير أيضًا منعطفًا مهمًا للغاية في حياتها الخاصة ، عندما أصبحت علاقتها المهنية مع منتجها René Angélil ، التي كانت تبلغ من العمر 26 عامًا ، رومانسية. كانوا يتزوجون في وقت لاحق ولديهم ثلاثة أولاد قبل وفاته في عام 2016. بعد سنوات قليلة من وفاة زوجها من السرطان ، قام الأطباء بتشخيص ديون بمرض تدريجي نادر يسمى متلازمة الشخص القاسي الذي يؤثر على الجهاز العصبي ومنعها من الأداء. حتى ، هذا هو ظهورها خلال الألعاب الأولمبية في باريس ، فرنسا ، في عام 2024. لقد اتخذت حياة ديون العديد من التحولات والمنعطفات ، ولكن من الناحية المهنية ، كان فوزها في يوروفيجن هو الذي ساعدها على الوصول إلى القمة.