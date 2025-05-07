كيف غيرت Eurovision إلى الأبد حياة سيلين ديون

لقد وصل الأمر إلى الثواني الأخيرة من المسابقة ، لكن امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا من مونتريال تمثل سويسرا أخرجت فوزًا عام 1988 يوروفيجن. كان ذلك في 30 أبريل 1988 ، وكانت سيلين ديون قد قدمت للتو أمام جمهور تلفزيوني دولي في مكان ما حوالي 600 مليون في مسابقة الموسيقى الدولية التي عقدت في دبلن ، أيرلندا. بينما كانت تسجل منذ سن 13 عامًا وكانت معروفة جيدًا في كندا وفرنسا ، ظلت غير معروفة تقريبًا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم. هذا كل شيء تغير فجأة.

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عندما جاءت النتائج النهائية وتعلمت ديون أنها ستغلب للتو على مدخل المملكة المتحدة ، سكوت فيتزجيرالد ، إلى جانب المرشحين النهائيين من 19 دولة أخرى ، انفجرت في البكاء. في اليوم التالي ، أخبرت شبكة التلفزيون الأيرلندية RTE أنها تعتقد أنها ستربح لأن الجميع ، بما في ذلك وسائل الإعلام ، يعتقد أنها ستعمل. وقالت لصحيفة المراسل: “أنت تعرف أن تكون الرقم الأول في الصحف ، فهذا ليس الشيء المهم بالنسبة لي”. “كان هذا هو رقم واحد أمس على خشبة المسرح أمام الجمهور. كان هذا هو الشيء المهم في حياتي المهنية ، من أجل حياتي.”