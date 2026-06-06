كيف غيّر ليونيل ميسي كل شيء عن كرة القدم في أمريكا

عندما تبع كاتب كرة القدم الشهير بول تينوريو ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي إلى دالاس في إحدى أولى مباريات النجم على الطريق في أمريكا في عام 2023، كان المشهد خارج فندق رينسانس بلانو الخاص بالفريق هادئًا بشكل غريب. بقي عدد قليل من المشجعين خلف الحواجز. لا شيء غير عادي. لا شيء فوضوي. ليس بعد.

ثم انتشر الخبر: ميسي كان بالداخل.

وفي غضون ساعات، أصبح الفندق في حالة من الجنون. واحتشدت الحشود في الردهة، وملأوا المداخل وازدحموا كل طابق. وبينما كان تينوريو يستقل المصعد إلى غرفته، توقف في كل طابق، وكان المشجعون يتراكمون في كل مرة – محطمين كل زر في الأفق على أمل أنه عندما تنفتح الأبواب، سيكون ليونيل ميسي واقفًا هناك في انتظارهم.

وهذا، كما يقول تينوريو في كتابه “تأثير ميسي: كيف غيرت الأسطورة العالمية مستقبل كرة القدم الأمريكية” (مطبعة سانت مارتن)، هو تأثير ميسي: جزء رياضي، وجزء نجم روك، وجزء خبرة دينية. وكتب: “بكل المقاييس، حقق ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) نجاحًا ساحقًا”.

ولد ليونيل ميسي في يونيو 1987، ونشأ في روزاريو بالأرجنتين، وهو طفل صغير يتمتع بموهبة هائلة – ويعاني من نقص خطير في هرمون النمو يهدد مستقبله في كرة القدم.

في عمر 13 عامًا، قامت عائلته بانتقال غيرت حياته إلى إسبانيا بعد أن وافق نادي برشلونة على تغطية تكاليف علاجه الطبي وتطوره. من تلك البدايات المتواضعة وغير المؤكدة، ارتقى ميسي إلى النجومية العالمية، وفاز بكل شيء في اللعبة وعزز إرثًا يعتبره الكثيرون الأعظم في تاريخ الرياضة.

بعد 18 عامًا في برشلونة، انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في فرنسا لكنه غادر في غضون عامين للانضمام إلى إنتر ميامي، أحد أحدث الامتيازات في الدوري الأمريكي لكرة القدم والمملوك جزئيًا للنجم البريطاني ديفيد بيكهام.

بالنسبة لدوري يائس للحصول على دفعة، سواء من حيث الجودة أو الدعاية، كان ميسي هو المجند الحلم.

“إنه يتمتع بشعبية هائلة على مستوى العالم وأعتقد أيضًا أنه الأعظم على الإطلاق، أليس كذلك؟” يقول تينوريو للصحيفة. “والأميركيون يريدون أن يكونوا قريبين من الرياضيين من هذا النوع. إنهم يريدون الأفضل ويريدون تلك الأصالة. وأعتقد أن هذا يعكس ثقافة كرة القدم المتنامية في هذا البلد.”

ما جعل تأثير ميسي أكثر إثارة للإعجاب هو أنه كان يتمتع بشخصية تبدو متناقضة مع ما هو مطلوب لحمل لقب دوري أو حتى رياضة. منطوي ومنطوي للغاية، نادرًا ما يجري مقابلات، ولا تسمعه أبدًا يتحدث، ناهيك عن اللغة الإنجليزية. كتب تينوريو: “إن نفوره من الالتزامات الإعلامية سيصبح في نهاية المطاف أحد السمات المميزة لوقته في الدوري الأمريكي لكرة القدم”.

قارن ذلك بكريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي ومنافس ميسي مدى الحياة على لقب أعظم لاعب في العالم.

لا يمكن أن يكون الرجلان مختلفين أكثر.

رونالدو، البالغ من العمر الآن 41 عامًا، هو النجم اللامع الذي يتمتع بغرور يناسبه، بينما يفضل ميسي الحياة الهادئة عندما لا يلعب.

بدلاً من ذلك، يتحدث ميسي على أرض الملعب، حيث فاز بكل ما يمكن الفوز به في اللعبة الاحترافية، من ألقاب الدوري والكؤوس ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة وباريس سان جيرمان إلى كوبا أمريكا، وبالطبع كأس العالم مع الأرجنتين في عام 2022.

هناك أيضًا مسألة الحصول على ثماني كرات ذهبية، تُمنح كل عام لأعظم لاعب في العالم، أي أكثر بثلاث مرات من كريستيانو رونالدو.

ولكن بينما فر رونالدو إلى المملكة العربية السعودية في عام 2022، ليحصل على 230 مليون دولار سنويًا مع النصر، اختار ميسي أن يأخذ مواهبه العديدة إلى الولايات المتحدة والدوري الأمريكي لكرة القدم.

ربما كان هو ما يسميه تينوريو “البطل الغريب” في الدوري الأمريكي لكرة القدم، لكن وجوده في الدوري منحه دفعة في مرحلة حرجة. يقول تينوريو: “إنها ديناميكية غريبة بين رابطة الدوري وميسي لأنهم كانوا بحاجة حقًا لمتحدث رسمي، مثل ديفيد بيكهام، لكنه ليس ذلك الشخص”.

“ومع ذلك، لا تزال شعبيته ساحقة لدرجة أنه كان قادرًا على جذبهم إلى محادثات لم يكونوا ليشاركوا فيها لولا ذلك – وهذا كله يرجع إلى قدرته الفريدة في الملعب.”

في هذه الأثناء، في أكتوبر 2025، وقع ميسي على تمديد لعقده وهذه المرة ضمن له حقوق الملكية في النادي أيضًا، مثلما حصل عليه بيكهام عندما اعتزل اللعب. يقول تينوريو: “أعتقد أن هذا اعتراف بأن ميسي يمثل فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة في كل جيل، كما كان الحال مع بيكهام أيضًا”.

“عندما نفكر في تأثير ديفيد بيكهام على كرة القدم الأمريكية، لا يتعلق الأمر بكأسي الدوري الأمريكي الذي فاز بهما مع لوس أنجلوس جالاكسي، بل بإنتر ميامي، وميسي يذهب إلى هناك.

لقد غيّر ذلك وجه الدوري».

ولعب بيكهام، إلى جانب مالك نادي إنتر ميامي، خورخي ماس، دورًا أساسيًا في إقناع ميسي بالانتقال إلى فلوريدا، خاصة أنه مر بنفس التجربة عندما غادر العملاق الإسباني ريال مدريد للانضمام إلى لوس أنجلوس جالاكسي في عام 2007.

أمضى الثنائي ثلاث سنوات في مغازلة اللاعب، وأقنعاه أخيرًا بالانضمام في صيف عام 2023. وكما قال دون جاربر، مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم في عام 2007: “لن يكون هناك ميسي في الدوري الأمريكي إذا لم ينضم ديفيد إلى الدوري الأمريكي في عام 2007”.

منذ أن قام بهذه الخطوة، بذل إنتر ميامي كل ما في وسعه لجعل حياة ميسي في الولايات المتحدة مريحة قدر الإمكان؛ حتى أنهم ينظمون مباريات نجل ميسي في إحدى منشآتهم حتى يتمكن من الحضور بسلام، آمنًا مع العلم أنه لن يتم حشده.

لكنهم جعلوا الأمر يستحق وقته أيضًا.

عندما انضم كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر الآن 40 عامًا، إلى النصر في الدوري السعودي للمحترفين، فعل ذلك بجزرة تتدلى تحت أنفه بقيمة 230 مليون دولار سنويًا.

كان من الممكن أن يتبعه ميسي إلى الشرق الأوسط ويكسب نفس القدر، إن لم يكن أكثر، لكنه اختار بدلاً من ذلك الانتقال إلى الولايات المتحدة، ووقع عقدًا لمدة عامين ونصف في يوليو 2023، تبلغ قيمته 150 مليون دولار على مدار مدة العقد، بالإضافة إلى صفقات تقاسم الإيرادات المربحة مع Apple TV وAdidas.

لسنوات عديدة، استحوذ الدوري الأمريكي لكرة القدم على مجموعة من اللاعبين البارزين من اللعبة العالمية، مثل النجمين الإنجليزيين واين روني وستيفن جيرارد، واللاعبين الأوروبيين مثل زلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري، والأمريكيين الجنوبيين بما في ذلك كاكا وكارلوس فالديراما.

لقد كانوا جميعًا لاعبين ذوي شهرة عالمية، لكن الأغلبية كانوا جميعًا يفوقون أفضل ما لديهم.

الفارق مع ليونيل ميسي، على الرغم من أنه يبلغ الآن 38 عامًا، هو أنه ملتزم بمعايير أعلى من أي لاعب سبقه. يقول تينوريو: “لا أقصد التقليل من احترام هؤلاء اللاعبين، لكن الحقيقة هي أنه عندما تكون ميسي، يتم قياسك مقابل مارادونا وبيليه، أليس كذلك؟”

“ليس لديك ترف قضاء موسم سيئ أو عدم الفوز بأي لقب في مكان ما.”

على الرغم من أن عقد ميسي يمتد حتى عام 2028، إلا أنه سيكون عمره 41 عامًا عندما تنتهي الصفقة ويظل السؤال عما قد يفعله هو وMLS بعد ذلك هو الأكثر إثارة للاهتمام على الإطلاق.

وأكد ميسي بالفعل أنه غير مهتم بأن يصبح مدربا، ولا يرغب في الخوض في التعليقات أو التحليلات التلفزيونية.

وفي الوقت نفسه، سيحتاج الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى القيام بشيء جذري ليحل محل الرجل الذي باع جميع الملاعب في جميع أنحاء البلاد وأعطى المنافسة صورة عالمية حقيقية. “ما الذي يبقي هؤلاء المشجعين هناك بعد رحيله؟” يسأل تينوريو.

“أشعر حقًا أن الدوري الأمريكي لكرة القدم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه حيث يتعين عليه اتخاذ قرار بشأن ما يريد أن يكون. إذا تمكنوا من وضع المزيد من الجودة على أرض الملعب، فيمكن أن يصبح الدوري المهيمن في أمريكا الشمالية.”

“يحتاج MLS إلى تغيير قواعد قائمته حتى يتمكن من القيام بأكثر من مجرد التعاقد مع لاعبين نجوم مثل ليونيل ميسي – يجب عليه أيضًا بناء فرق شاملة أقوى من حولهم. من خلال الإنفاق بشكل أكثر كفاءة وتحسين جودة اللعب عبر الدوري، يمكن لـ MLS إنشاء ألعاب أكثر تنافسية، وجذب جماهير أكبر وتأمين في نهاية المطاف صفقات إعلامية أفضل تعيد الاستثمار في المنتج على أرض الملعب. “

ولكن على الرغم من التحول الذي أحدثه الفصل الأمريكي من حياة ميسي، إلا أن الأضواء بدأت تتحول.

مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026 واستعداد الأرجنتين للدفاع عن التاج الذي حققه ميسي في قطر، لم يعد الفصل الأخير من مسيرته يتركز على بناء الدوري الأمريكي لكرة القدم – بل يتعلق بتعزيز إرث دولي قد لا يضاهيه أبدًا.

جافين هو مؤلف وصحفي حائز على جوائز ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. لقد كتب العديد من الكتب التي نالت استحسان النقاد، بما في ذلك السيرة الذاتية للاعب الجولف الأمريكي جون دالي، وكتاب “السماح للكلب الكبير بتناول الطعام”، وكتاب “مرة واحدة في العمر: القصة المذهلة لكون نيويورك”.