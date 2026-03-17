كيف قامت إيرين نابير بإعادة تدوير وعاء نبات قديم وتحويله إلى ديكور حائط أنيق

تشتهر إيرين نابير في الغالب بجمالياتها المميزة من جيل الألفية والأكواخ، وكلاهما يركز على مزيج من تصاميم المدرسة القديمة والحديثة. وبالتالي، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن نجم HGTV يحب القيام بمشاريع منزلية تجمع بين العناصر القديمة والحديثة. مثل، من يستطيع أن ينسى تلك المرة التي حولت فيها رفًا قديمًا إلى قطعة ديكور للمدفأة؟ الآن، هناك شيء آخر مثير للاهتمام شاركته والذي يستحق الاهتمام وهو وعاء النبات العائم. في الأساس، إنه وعاء نباتات قديم تم إعادة تدويره إلى ديكور حائط حجري أنيق.

شاركت نابير مشروع DIY هذا عندما ظهرت هي وزوجها Ben في برنامج “Today with Jenna & Sheinelle” للترويج لبرنامج HGTV الخاص بهم “Home Town Takeover” قبل العرض الأول للموسم الثالث. خلال هذا المقطع، قدم الزوجان العديد من الحيل التي يمكن عملها بنفسك والتي ظهرت في عرضهما، وكان أحدها هو الغراس العائم. في شرحه لكيفية إنشائه، أظهر نابير العملية خطوة بخطوة لتحويل أصيص نباتات بلاستيكي رخيص إلى أصيص خرساني صناعي باستخدام مركب الطلاء والطلاء، قبل تعليقه على الحائط بإطار زارع معدني. والنتيجة هي أصيص رائع وخفيف الوزن يشبه وعاء حجري أصلي يطفو بجانب الجدار.