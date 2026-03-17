كيف قامت إيرين نابير بإعادة تدوير وعاء نبات قديم وتحويله إلى ديكور حائط أنيق

تشتهر إيرين نابير في الغالب بجمالياتها المميزة من جيل الألفية والأكواخ، وكلاهما يركز على مزيج من تصاميم المدرسة القديمة والحديثة. وبالتالي، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن نجم HGTV يحب القيام بمشاريع منزلية تجمع بين العناصر القديمة والحديثة. مثل، من يستطيع أن ينسى تلك المرة التي حولت فيها رفًا قديمًا إلى قطعة ديكور للمدفأة؟ الآن، هناك شيء آخر مثير للاهتمام شاركته والذي يستحق الاهتمام وهو وعاء النبات العائم. في الأساس، إنه وعاء نباتات قديم تم إعادة تدويره إلى ديكور حائط حجري أنيق.
شاركت نابير مشروع DIY هذا عندما ظهرت هي وزوجها Ben في برنامج “Today with Jenna & Sheinelle” للترويج لبرنامج HGTV الخاص بهم “Home Town Takeover” قبل العرض الأول للموسم الثالث. خلال هذا المقطع، قدم الزوجان العديد من الحيل التي يمكن عملها بنفسك والتي ظهرت في عرضهما، وكان أحدها هو الغراس العائم. في شرحه لكيفية إنشائه، أظهر نابير العملية خطوة بخطوة لتحويل أصيص نباتات بلاستيكي رخيص إلى أصيص خرساني صناعي باستخدام مركب الطلاء والطلاء، قبل تعليقه على الحائط بإطار زارع معدني. والنتيجة هي أصيص رائع وخفيف الوزن يشبه وعاء حجري أصلي يطفو بجانب الجدار.
الخطوة الأولى لتحويل الوعاء البلاستيكي إلى زارع خرساني مقنع هي صنفرته حتى تلتصق البقع. ثم استخدمت إيرين نابير DryDex Spackling لتغطية الوعاء البلاستيكي. عادةً ما يُستخدم المركب سريع الجفاف الذي يشبه المعجون لإصلاح الثقوب والخدوش والشقوق في الحوائط الجافة أو الجص أو الخشب. وفقًا لنابير، عند وضع المعجون، ليست هناك حاجة لأن يكون سلسًا تمامًا لأن الهدف هو جعل الوعاء البلاستيكي يبدو وكأنه حجر حقيقي. بمجرد أن يجف مركب التكديس، فإن الخطوة التالية هي طلاء الوعاء بالطلاء. اقترحت خلط الطلاء مع معجون اللصق قبل وضعه على الجزء الخارجي للوعاء لفترة زمنية أسرع، لكنها اعترفت أيضًا بأنها تطبق دائمًا اللصق والطلاء بشكل منفصل. أخيرًا، انقل النبات إلى الوعاء النهائي وضعه على إطار زارع مثبت على الحائط.
إذا كان لديك مساحة عمودية تحتاج إلى بعض الديكور، فهذا المشروع هو أحد أسهل المشاريع التي يمكنك القيام بها. ما عليك سوى اتباع حيلة Napier DIY لإعادة تدوير المزارع القديمة والحصول على بعض الإطارات أو الرفوف العائمة. يعد هذا DIY أيضًا طريقة رائعة لإعادة تدوير الأواني إلى مزارعين مستوحاة من المصممين بتكلفة منخفضة. يمكنك حتى استخدام الأوعية القديمة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي طريقة بسيطة وبأسعار معقولة لتزيين منزلك مثل نابير.