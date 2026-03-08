كيف قامت غوينيث بالترو بتعديل نظامها الغذائي لمكافحة انخفاض كثافة العظام؟

في عام 2010، أعلنت مؤسسة Goop والممثلة غوينيث بالترو أنه قد تم تشخيص إصابتها باضطراب في كثافة العظام قبل سنوات. ونتيجة لذلك، غيرت خياراتها الغذائية، واستمرت في تبني هذه التغييرات على الرغم من تجربة أنماط أكل مختلفة على مر السنين.

يعاني بالترو من هشاشة العظام، وهي الحالة الصحية للعظام بين كثافة العظام الطبيعية وانخفاض كثافة العظام (مثل هشاشة العظام). تفيد تقارير كليفلاند كلينيك أن أكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من قلة العظام. كثيرون لا يعرفون ذلك، لأنه لا تظهر عليه أعراض واضحة؛ على هذا النحو، عادة ما يتم العثور عليه عن طريق الخطأ. وفقًا لبالترو، فقد علمت أنها تعاني من هشاشة العظام بعد كسر عظام ساقها وركبتها. وعندما التقط مقدمو الرعاية الصحية صورًا تشخيصية للعظم، اكتشفوا أنها تفتقر إلى كثافة العظام الكافية.

على الرغم من أنه لا يمكن عكس هشاشة العظام، إلا أنه يمكن إبطاء تقدمها من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المستهدفة، بما في ذلك تعديلين في النظام الغذائي أجرتهما بالترو. أثناء تواجدها في البودكاست “Good Hang with Amy Poehler”، أشارت بالترو إلى أنها تناولت كميات كبيرة من البروتين، مازحة بأنها “ستعمل على تكميم البروتين 70 مرة في اليوم”. وفقًا لمراجعة عام 2023 في مجلة Nutrients، فإن زيادة تناول البروتين (جنبًا إلى جنب مع التمارين الرياضية الكافية) يدعم نمو العضلات لحماية العظام من الكسور.

كان التعديل الثاني من التعديلات الغذائية التي أجرتها بالترو هو إضافة المزيد من فيتامين د إلى نظامها الغذائي من خلال التعرض لأشعة الشمس وفيتامين د القوي الموصوف بوصفة طبية. (ملاحظة جانبية: يمكن أن تكون الشمس مصدرًا جيدًا لفيتامين د، لكن التعرض لها يمكن أن يؤثر على صحتك بطرق غير متوقعة).