كيف قامت غوينيث بالترو بتعديل نظامها الغذائي لمكافحة انخفاض كثافة العظام؟

في عام 2010، أعلنت مؤسسة Goop والممثلة غوينيث بالترو أنه قد تم تشخيص إصابتها باضطراب في كثافة العظام قبل سنوات. ونتيجة لذلك، غيرت خياراتها الغذائية، واستمرت في تبني هذه التغييرات على الرغم من تجربة أنماط أكل مختلفة على مر السنين.
يعاني بالترو من هشاشة العظام، وهي الحالة الصحية للعظام بين كثافة العظام الطبيعية وانخفاض كثافة العظام (مثل هشاشة العظام). تفيد تقارير كليفلاند كلينيك أن أكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من قلة العظام. كثيرون لا يعرفون ذلك، لأنه لا تظهر عليه أعراض واضحة؛ على هذا النحو، عادة ما يتم العثور عليه عن طريق الخطأ. وفقًا لبالترو، فقد علمت أنها تعاني من هشاشة العظام بعد كسر عظام ساقها وركبتها. وعندما التقط مقدمو الرعاية الصحية صورًا تشخيصية للعظم، اكتشفوا أنها تفتقر إلى كثافة العظام الكافية.
على الرغم من أنه لا يمكن عكس هشاشة العظام، إلا أنه يمكن إبطاء تقدمها من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المستهدفة، بما في ذلك تعديلين في النظام الغذائي أجرتهما بالترو. أثناء تواجدها في البودكاست “Good Hang with Amy Poehler”، أشارت بالترو إلى أنها تناولت كميات كبيرة من البروتين، مازحة بأنها “ستعمل على تكميم البروتين 70 مرة في اليوم”. وفقًا لمراجعة عام 2023 في مجلة Nutrients، فإن زيادة تناول البروتين (جنبًا إلى جنب مع التمارين الرياضية الكافية) يدعم نمو العضلات لحماية العظام من الكسور.
كان التعديل الثاني من التعديلات الغذائية التي أجرتها بالترو هو إضافة المزيد من فيتامين د إلى نظامها الغذائي من خلال التعرض لأشعة الشمس وفيتامين د القوي الموصوف بوصفة طبية. (ملاحظة جانبية: يمكن أن تكون الشمس مصدرًا جيدًا لفيتامين د، لكن التعرض لها يمكن أن يؤثر على صحتك بطرق غير متوقعة).
عوامل خطر الإصابة بمرض بالترو العظمي
قد يكون تشخيص هشاشة العظام لدى بالترو في الثلاثينيات من عمرها مفاجئًا إلى حد ما. تظهر قلة العظام عادة عند الأشخاص (خاصة النساء) الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وليس عند البالغين الأصغر سنًا. ومع ذلك، كان لدى بالترو ثلاثة عوامل خطر ربما ساهمت مجتمعة في انخفاض كثافة عظامها، بما في ذلك تاريخها في تعاطي التبغ الروتيني، والتزامها بسلسلة من الأنظمة الغذائية الصارمة والمحدودة، وتشخيص أحد أقاربها لمرض عظمي مماثل.
لنبدأ بالتدخين، وهو نشاط يمكن أن يقلل من حجم العظام عن طريق جعلها أكثر صعوبة عن طريق منع امتصاص الكالسيوم الداعم للعظام (عبر الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام). اعترفت بالترو بأنها كانت تدخن بانتظام. يُحسب لها أنها أقلعت عن التدخين عندما تزوجت في عام 2018. ومع ذلك، كان ذلك بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على اكتشاف هشاشة العظام لديها، مما يعني أن تدخينها ربما أثر على صحة عظامها ونموها.
عادات نمط الحياة يمكن أن تحبط صحة العظام على المدى الطويل
كما هو الحال مع التدخين، فإن اتباع نظام غذائي مقيد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدهور العظام بمرور الوقت. ووصف بعض الخبراء خيارات بالترو الصارمة في تناول الطعام على مر السنين بأنها “مقيدة”، بالإضافة إلى اعتقادهم بأن طعامها يفتقر إلى التوازن. على سبيل المثال، قالت خبيرة التغذية كارين رييس لـ Healthline أن “بالترو تسلط الضوء على تناول الطعام منخفض السعرات الحرارية، والصيام، وتقييد الطعام، وإزالة السموم، وكلها علامات على اضطراب الأكل”. (راجع المزيد حول النصائح الصحية الأكثر إثارة للجدل التي قدمتها غوينيث بالترو.)
فيما يتعلق بدور الوراثة: إن وجود قريب ذو كثافة معدنية منخفضة في العظام يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بهشاشة العظام، وتفيد التقارير أن والدة بالترو، الفنانة بليث دانر، تعاني من هشاشة العظام. وبالتالي، ربما لعب هذا الارتباط العائلي أيضًا دورًا في حالة بالترو.
سواء كانت عوامل خطر أم لا، يبدو أن بالترو ملتزمة بمعالجة مرضها العظمي بما يتجاوز عاداتها الغذائية. على سبيل المثال، تحافظ خطة التمرين على لياقتها البدنية، ويمكن أن تكون اللياقة البدنية هي المفتاح لتقوية العظام.