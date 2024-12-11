كيف قام Nate & Jeremiah من HGTV بتجميل السقف الأساسي لشيء أكثر فريدة من نوعه

ليس Nate Berkus وJeremiah Brent الزوجين المثاليين فحسب، بل يشكلان أيضًا فريق التصميم المثالي، حيث يقدمان أفكارًا جديدة إلى كل ركن من أركان المنزل – حتى السقف. في برنامج HGTV الخاص بهم، “Nate & Jeremiah by Design”، تناول الزوجان تغييرًا عالميًا للمنزل على الطراز الساحلي واستخدما تصميمًا رائعًا للسقف لدمج المظهر بالكامل معًا. تضمن أسلوبهم الفريد وضع طبقات من ألواح الخيزران على السقف لخلق جمالية جميلة على الشاطئ للمساحة. قد لا يكون هذا هو نوع المواد التي تتوقعها، في الواقع، إنه نوع الألواح التي قد تستخدمها لتجعل حديقتك تبدو وكأنها منتجع به سياج يمكنك صنعه بنفسك.
هذا النوع من النهج الإبداعي هو الذي يجعل تصميماتهم مميزة للغاية، وهو شيء يطبقونه على كل منزل يصممونه – حتى داخل منزل Nate وJeremiah المذهل الخاص بهم. من خلال إعادة تصور المواد بطرق غير متوقعة، قاموا بإنشاء مساحات تشعر بالفخامة والشخصية، ومزج الشخصية مع التصميم الخبير. يعد استخدامهم للخيزران على السقف في هذا المشروع مثالًا مثاليًا على كيف يمكن للتفكير خارج الصندوق أن يحول ميزة أساسية إلى نقطة محورية مذهلة.
سقف الحلم الساحلي بطبقات من الخيزران
في الموسم الأول، الحلقة الثانية من برنامج Nate & Jeremiah by Design، قام الفريق بتحويل منزل مهدم إلى منزل من طابق واحد على الشاطئ حالم، مجسدًا الجوهر الحقيقي لأسلوب الحياة الساحلي. لقد حققوا هذه النتيجة المذهلة من خلال دمج المواد الطبيعية مثل الخيزران، مما أضفى لمسة شاطئية أصيلة على المنزل. بينما يفكر الكثير من الناس في منتجات الخيزران للمقايضة المستدامة في جميع أنحاء المنزل، يوضح Nate وJeremiah مدى تنوع هذه المادة بطرق غير متوقعة، مما يخلق عمقًا في التصميم على نطاق أوسع بكثير.
في الحلقة، يرشدهم مساعدهم عبر تصميم ألواح الخيزران، موضحًا (عبر HGTV على Facebook)، “كنت أفكر في أن ما نفعله هو وضعها على السقف بأكمله أولاً، ثم وضعها مرة أخرى للحصول على النمط. “. أدى وضع طبقات من الخيزران إلى خلق لمسة نهائية طبيعية ومزخرفة لا تزال تبدو مصممة بعناية وتعكس بشكل مثالي النمط الساحلي العالمي. بعد الكشف عن المظهر النهائي، شارك Nate صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا في التعليق (عبر Facebook)، “إن قرار التصميم غير التقليدي هذا يناسب شعور” Global Coast “الذي أردنا أنا وجيريميا برنت تحقيقه.” يتجاوز هذا النهج الأساسيات لإنشاء نتيجة فريدة من نوعها ويكون بمثابة تذكير رائع بأن السقف في بعض الأحيان هو جدار خامس يستحق الاهتمام.