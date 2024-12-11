كيف قام Nate & Jeremiah من HGTV بتجميل السقف الأساسي لشيء أكثر فريدة من نوعه

ليس Nate Berkus وJeremiah Brent الزوجين المثاليين فحسب، بل يشكلان أيضًا فريق التصميم المثالي، حيث يقدمان أفكارًا جديدة إلى كل ركن من أركان المنزل – حتى السقف. في برنامج HGTV الخاص بهم، “Nate & Jeremiah by Design”، تناول الزوجان تغييرًا عالميًا للمنزل على الطراز الساحلي واستخدما تصميمًا رائعًا للسقف لدمج المظهر بالكامل معًا. تضمن أسلوبهم الفريد وضع طبقات من ألواح الخيزران على السقف لخلق جمالية جميلة على الشاطئ للمساحة. قد لا يكون هذا هو نوع المواد التي تتوقعها، في الواقع، إنه نوع الألواح التي قد تستخدمها لتجعل حديقتك تبدو وكأنها منتجع به سياج يمكنك صنعه بنفسك.

هذا النوع من النهج الإبداعي هو الذي يجعل تصميماتهم مميزة للغاية، وهو شيء يطبقونه على كل منزل يصممونه – حتى داخل منزل Nate وJeremiah المذهل الخاص بهم. من خلال إعادة تصور المواد بطرق غير متوقعة، قاموا بإنشاء مساحات تشعر بالفخامة والشخصية، ومزج الشخصية مع التصميم الخبير. يعد استخدامهم للخيزران على السقف في هذا المشروع مثالًا مثاليًا على كيف يمكن للتفكير خارج الصندوق أن يحول ميزة أساسية إلى نقطة محورية مذهلة.